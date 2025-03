Come un Papa. Mario Adinolfi, il Servizio Sanitario Nazionale, un Bene Assoluto da Difendere. Altroché Armi…

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo commento di Mario Adinolfi, a cui va il nostro grazie, e ogni augurio di bene. Buona lettura e condivisione.

Da settimane la mia quotidianità è inchiodata al policlinico Gemelli di Roma. Non chiedetemi dettagli, sono intimi e molto dolorosi, quando me ne sentirò capace ne scriverò. Però i 38 giorni di Francesco in questa struttura ospedaliera grande come una città me li sono fatti tutti e poi un pomeriggio è arrivato Zeman che non parla più per un’ischemia e un altro Sgarbi con la sua depressione e ad ogni ora macchine private e ambulanze varie scaricano persone afflitte da ogni tipo di male, spesso curabile, talvolta no.

Mi sono ritrovato in un oceano di dolore con lo sguardo sulla statua di San Giovanni Paolo II attorniata dai media lì accampati e da migliaia di fedeli che son passati di lì lasciando un fiore o una preghiera in particolar modo per il Papa, in una struttura che cura tutti come cura un Papa. C’è la sofferenza pubblica dei personaggi pubblici e quella privata dei pazienti per niente noti, una moltitudine di cui si prendono cura oltre cinquemila persone tra medici e operatori sanitari dipendenti del policlinico intitolato a padre Agostino Gemelli.