Una Enciclica per la Vita, e Altri Eventi e Incontri. Emilia, Roma, Veneto.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questi eventi e incontri segnalati dal prof. Giovanni lazzaretti. Buona lettura e condivisione.

§§§

INIZIATIVE

[1] *OGGI* SABATO 22 MARZO 2025, 10.00, TREVILLE DI CASTELFRANCO VENETO (TV), FABIO CONDITI E FRANCESCA SALVADOR, “MONETA ED ECONOMIA”

Dalle 10 alle 18, con iscrizione.

Carissimo/a,

mercoledì 12 marzo 2025 abbiamo fatto un incontro di presentazione della 3° edizione

del Corso di “Economia del benEssere”, che puoi vedere qui:



Le n.12 lezioni online inizieranno mercoledì 19 marzo 2025, dalle ore 21:00 alle ore 23:00.

Se vuoi partecipare, qui trovi tutte le informazioni per iscriverti: https://unmondopositivo.it/corsi/

INCONTRO SULLA MONETA NELL’ECONOMIA

Sabato 22 marzo 2025 ore 10:00 – 18:00 a Treville di Castelfranco Veneto (Treviso)

insieme all’amica Francesca Salvador, parleremo delle soluzioni concrete per realizzare il

benEssere per tutti. Per iscriversi:



Allego anche la locandina.

Ciao

Fabio Conditi

Presidente dell’associazione “Moneta Positiva”

https://monetapositiva.it/

Movimento culturale “Un Mondo Positivo”

https://unmondopositivo.it/-

[2] DOMENICA 23 MARZO 2025, 10.30, SAN MARTINO IN RIO (RE), GLAUCO BERTANI, “ERVE’ FERIOLI, DUE VITE”

Libro dedicato al primo sindaco di San Martino in Rio.

[3] MARTEDI’ 25 MARZO 2025, 15.00, ROMA, CONVEGNO, “UNA ENCICLICA PER LA VITA”

Trent’anni dalla Evangelium Vitae con card. Bagnasco, Sacconi, Casini, Airoma, Invernizzi.

[4] VENERDI’ 28 MARZO 2025, 10.15, CORREGGIO (RE), MONS. GIACOMO MORANDI, “CHESTERTON, LE AVVENTURE DI UN UOMO VIVO”

Incontro mattutino per studenti.

TESTI, NOTE & CONTRIBUTI

[1] PERCORSO DI QUARESIMA

Un percorso di Quaresima attraverso letture e commenti, pensato per i ragazzi delle medie di una scuola paritaria. Lo può leggere anche un adulto.

LUNEDÌ 24/3

Leggiamo il Vangelo di Domenica prossima quarta domenica di Quaresima

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei

e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro».

Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse

al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue

sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un

paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe

speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel

bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo

mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si

nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di

mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio

padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di

essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo

padre.

Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si

gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te;

non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto,

portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai

piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo

mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono

a far festa.

Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e

le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli

rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha

riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a

supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai

disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i

miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con

le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei

sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché

questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”.

Parola del Signore

Lode a Te, o Cristo

MARTEDÌ 25/3

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei

e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli

disse loro questa parabola.

Questa settimana mediteremo su uno dei brani più belli e significativi di tutti i Vangeli: la

parabola Padre misericordioso. Oggi ci limiteremo a chiarire il significato dei termini.

La parola parabola viene dal greco “parabàllo” che significa “metto a confronto”,

“paragono”; una parabola cioè “spiega” una verità facendo un paragone con un fatto di

vita quotidiana. Il fatto narrato dalla parabola che stiamo esaminando parla di un figlio che

ricusa la tutela del Padre, fa le sue esperienze e va in rovina. Poi ritorna mortificato e

umiliato e il Padre lo riaccoglie con gioia. Il significato della parabola, il contenuto che

vuole comunicare è l’amore immenso del Padre per tutti noi suoi figli.

Pubblicani. Nell’antica Roma, era detto pubblicano colui che riscuoteva le tasse per i

Romani. Il termine “pubblicano” deriva dal latino publicanus, derivato a sua volta da

publicum, che significa: erario, cassa dello Stato.

I pubblicani erano odiati dagli Ebrei, perché riscuotevano le tasse per i romani; per di più

si sapeva che facevano la cresta sulle tasse, cioè intascavano parte dei tributi.

Gli Scribi o dottori della legge, erano esperti della legge ebraica. Avevano l’autorità di

interpretarla e di spiegarne i precetti. Erano, inoltre, autorizzati e incaricati di trascrivere i

testi biblici.

I Farisei costituivano la corrente religiosa più osservante tra il popolo di Israele.

Non necessariamente uno scriba era fariseo.

PADRE NOSTRO

MERCOLEDÌ 26/3

«Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di

patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio

più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo

patrimonio vivendo in modo dissoluto.

Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli

cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di

quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi

con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e

disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi

alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non

sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”.

Nella parabola del Padre misericordioso i protagonisti sono tre: il Padre, il figlio minore e il

figlio maggiore. Oggi esaminiamo la figura del figlio minore.

È un ragazzo non ancora maturo, perché non consapevole dei suoi diritti e doveri. Chiede

al padre un’eredità che non gli spetta, perché il padre non è ancora morto. Evidentemente

in casa si sente oppresso; pensa che, rendendosi autonomo, potrà trovare la libertà e, con

la libertà, la gioia. Infatti, appena uscito di casa, spende i soldi del padre per vivere una

vita spericolata, maleducata, esagerata, di quelle che non è mai tardi, di quelle che non

dormi mai, come direbbe Vasco Rossi. Ma subito diventa anche una vita piena di guai.

Nel paragone che propone la parabola, il figlio minore è ciascuno di noi, quando

pretendiamo di rinnegare la nostra dipendenza dal Padre che è nei Cieli, per vivere la nostra vita in modo istintivo, sfruttando i beni che ci sono stati donati (la bellezza,

l’intelligenza, la ricchezza, la salute ecc..) per soddisfare il nostro egoismo.

Quando ci allontaniamo dal Padre buono che è nei cieli, è inevitabile che la nostra dignità

si abbassi a livello dei porci. Nell’allegoria proposta dalla parabola, il cibo dei porci è tutto

quello che di brutto ci propone la nostra società, propagandato dalla TV e dai social:

successo senza troppi sacrifici, soldi senza lavorare troppo, uso egoistico e irresponsabile

della propria sessualità e dei propri beni.

Ben presto ci rendiamo conto che la nostra libertà da Dio ci rende schiavi e bisognosi di

tutto. È questo bisogno, sempre più urgente, che smuove il figlio minore e gli fa venir

voglia di tornare a casa. Così per noi: prendere sul serio il nostro bisogno di gioia vera, di

felicità genuina, di pienezza di vita ci fa venir voglia di cambiare, di convertirci, di rivolgerci

di nuovo al Padre del cielo da cui tutto proviene. E i cibi che Lui ci offre sono la giustizia, la

bellezza, la fedeltà, la purezza, la generosità, la verità. Solo presso la casa del Padre

troveremo questi alimenti deliziosi.

La libertà vera è dipendenza dal Padre.

[2] RACCOLTA TAPPI

La raccolta tappi che si trasforma in pozzi in Tanzania richiede anche repulisti e cernita. PDF allegato.

Per altre informazioni

https://cmsr.org/raccolta- tappi/

[3] CITTA’ DI REGGIO

L’associazione Città di Reggio realizza visite guidate ad alcuni luoghi significativi di Reggio Emilia.

VISITE GUIDATE 2025

Continua il programma per le visite guidate in alcune delle Chiese e dei luoghi più

suggestivi e affascinanti della nostra città!

Le visite, a offerta libera, sono condotte dai volontari dell’Associazione Città di Reggio. Per

partecipare, è necessario prenotarsi tramite il sito di Città di Reggio.

Le visite attualmente includono:

Basilica della Ghiara

Chiesa di San Giovanni Evangelista (San Giovannino)

Chiesa di San Girolamo

Chiesa di Santo Stefano

PRENOTA LA TUA VISITA

Le prenotazioni possono essere effettuate direttamente online

https://booking.cittadireggio.it/prenota

visita?utm_source=brevo&utm_campaign=Conferenze%20e%20visite%20guidate&utm_m

edium=email

oppure contattandoci ai seguenti recapiti:

info@cittadireggio.it

Associazione di Promozione Sociale Città di Reggio

Via Vittorio Veneto 6, 42121 Reggio Emilia

Tel: +39 340 2821541

© 2025 Associazione di Promozione Sociale Città di Reggio

Grazie per l’attenzione

Giovanni Lazzaretti

§§§

