Salviamo i Cristiani della Siria! Possono gli islamisti Cambiare le Macchie della Loro Pelle? Ora pro Siria.

di Benedict Kiely,

David Lammy, il ministro degli Esteri, e Marco Rubio, il segretario di Stato americano, hanno avuto risposte piuttosto significativamente diverse all’ultima ondata di violenza in Siria. Lammy ha deplorato la “violenza orribile” ma non è riuscito ad affrontare la provenienza di tale violenza. Rubio, al contrario, ha affermato chiaramente che “terroristi islamici radicali” stavano prendendo di mira le minoranze in Siria, tra cui alawiti, cristiani e drusi.

Rubio ha ragione. Sebbene sia difficile stabilire numeri precisi, pare che, secondo una fonte verificata dalla Segreteria di Stato per l’aiuto ai cristiani perseguitati del governo ungherese, l’unica al mondo, siano state uccise fino a 3.000 persone, la maggior parte delle quali civili alawiti innocenti. Sono stati uccisi anche diversi cristiani. Sebbene si tratti chiaramente di un pogrom contro gli alawiti, i cristiani in Siria sono profondamente preoccupati perché, come dice la vecchia frase siriana, “prima gli alawiti, poi i cristiani” (Cristiani a Beirut, Alawiti nella tomba). Dall’ascesa al potere del governo islamista alla fine dell’anno scorso, i cristiani sono stati oggetto di omicidi, rapimenti, intimidazioni e vandalismo. La situazione è molto tesa.

Forse non è accettabile dirlo, ma sotto la dittatura innegabilmente brutale della famiglia Assad non c’erano conflitti interreligiosi e tutte le minoranze religiose erano protette. Durante una visita in Iraq nel 2017, il mio interprete, un residente di Raqqa ed ex sostenitore dei ribelli, mi disse che era impegnato con Assad perché aveva visto l’alternativa. L’alternativa, anche se indossano abiti occidentali e si divertono a chiacchierare ossequiosamente con la folla di Davos, è che sono tutti islamisti convinti. Il nuovo leader, Ahmed al-Sharaa, altrimenti noto come Abu Mohammed al-Jolani, ha iniziato la sua carriera terroristica in Iraq con Abu Musab al-Zarqawi, prima di trasferire il franchising alla sua versione di al Qaeda. È possibile che un leopardo islamista abbia cambiato le sue macchie?

La guerra delle pubbliche relazioni, almeno in Occidente, è gestita abilmente: il nuovo regime deve ancora nominare un ministro per la diversità, ma i suoi sostenitori stanno tagliando le loro barbe islamiste e parlando con i giornalisti di istruzione per le donne. Tuttavia, le discussioni sulla costituzione includono la legge della sharia e, cosa ancora più preoccupante, la richiesta che il presidente sia musulmano, relegando così tutte le minoranze a uno status di seconda classe.

Ha importanza, a parte l’ovvia questione umanitaria, che il cristianesimo sopravviva in Siria? Sentire l’aramaico siriaco, la lingua più vicina a quella usata da Gesù, parlata non solo nella liturgia ma anche su un telefono cellulare nell’antica città di Maaloula è un promemoria delle radici del cristianesimo in Siria. Questa parte del mondo è uno dei pochissimi posti in cui si parla ancora l’aramaico, comprese parti della Piana di Ninive in Iraq, e non si tratta solo di una curiosità linguistica culturale. Il cristianesimo è nato in questa regione. Secondo lo storico Philip Jenkins, tra gli anni 640 e 740 ci furono non meno di sei Papi dalla Siria e, nel 668, Papa Vitaliano inviò Teodoro di Tarso a Canterbury per essere arcivescovo. C’era un tempo in cui la Chiesa era veramente cattolica e il contributo delle Chiese del Medio Oriente, in particolare della Siria, era vitale.

Papa Giovanni Paolo II una volta parlò della Chiesa “[che respira] con due polmoni: quello dell’Oriente e quello dell’Occidente”, e se uno dei polmoni viene danneggiato, distrutto o ignorato, l’intero corpo ne soffrirà. Non solo i cristiani mediorientali si sono sentiti ignorati e dimenticati dalla Chiesa in Occidente, poiché la persecuzione islamica ha distrutto le loro chiese, ma il cristianesimo occidentale, con le sue chiese sempre più vuote e le congregazioni in calo, ha perso un legame vibrante e rivitalizzante con le radici della religione.

Un albero tagliato via dalle radici non sopravviverà. Il fatto stesso che la maggior parte dei cristiani occidentali non sia a conoscenza della portata della persecuzione diretta contro la Chiesa, aiutata da media disinteressati o ostili, è un’ignoranza di cui gran parte della leadership della Chiesa è colpevole. La Chiesa in Occidente si concentra sul cambiamento climatico e sulle “transizioni verdi” per le parrocchie. Eppure coloro a cui viene tagliata la testa per la loro professione di fede cristiana non si preoccupano troppo degli effetti dannosi dell’aria condizionata.

Quest’anno, la Chiesa commemora il 1700° anniversario del Concilio di Nicea, che produsse il credo niceno, ancora recitato la domenica dai cristiani ortodossi. A quel Concilio, che fu fondamentale per la vita e l’insegnamento della Chiesa primitiva, la maggior parte dei vescovi presenti proveniva dall’Oriente. Sarebbe illogico celebrare quel momento cruciale della storia senza considerare il contributo del “polmone orientale” della Chiesa. Non dobbiamo dimenticare quel polmone, mentre lotta per respirare oggi.

https://www.spectator.com.au/2025/03/save-syrias-christians/

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

***