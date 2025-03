Oligarchie, Media, Menzogne e Noi. Quotidiani Fasulli, TG Farlocchi. E la Gente ci Crede…Vincenzo Fedele.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, Vincenzo Fedele, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni – mucide e amare – sullo stato dell’informazione nel nostro sventurato Paese. Buona lettura e condivisione.

§§§

Oligarchie, Media, Menzogne e Noi

Una democrazia si regge, o dovrebbe reggersi, sulla fiducia che gli elettori ripongono su coloro che loro stessi eleggono per affrontare e risolvere i problemi in corso e per prevenire quelli futuri.

Questa base del vivere civile, come noi lo intendiamo, è stata totalmente capovolta ed i colpevoli sono, principalmente, due: I media e noi vittime CONSAPEVOLI della disinformazione.

So già che la prima obiezione sarà che i colpevoli VERI sono le oligarchie che dietro le quinte manovrano il tutto. Lo so bene. Ho dedicato quattro articoli per parlare de il marciume che emana dalla City di Londra.

Però rimango dell’idea che, pur avendo idee chiare sui mandanti, colpe gravi ricadono sugli schiavi che non si ribellano, pur potendolo fare, e su coloro che si fanno strumento per evitare la ribellione – i media.

Cerco di spiegarmi entrando nel merito.

In un rapporto di coppia, o anche di semplice amicizia, se ci si accorge di essere traditi si perde la fiducia nel partner o nell’amico ed il rapporto si rompe. Basta un tradimento e, cadendo la fiducia, non si è più creduti. Difficilmente viene data una seconda possibilità e, anche se si dicono cose vere, la fiducia non viene quasi mai concessa di nuovo.

Per la stampa, e i media in generale, purtroppo, non è così.

Sappiamo tutti le menzogne dette e scritte ogni santo giorno, ma continuiamo ad abbeverarci alle stesse fonti, magari con un po’ di scetticismo, ma nella speranza che almeno un fondo di verità ci sia. Molte volte non ci sono neanche le condizioni di base, ma continuiamo ugualmente a ritenerle credibili.

Gli esempi che sono sotto gli occhi di tutti ma, come promemoria, rinfreschiamo la memoria:

Il più eclatante sarebbe il COVID dove la narrazione ha instillato paure endemiche per togliere anche i diritti costituzionali; poi è seguita la narrazione sulla bontà dei vaccini e sulla necessità del green pass; tuttora si continua con la necessità della 25^ o 157^ vaccinazione, quella contro il vaiolo delle scimmie, dell’aviaria e fra un po’ ci convinceranno a vaccinarci contro la forfora; nel frattempo si tace sugli effetti deleteri, mortali e continuativi dei sieri inoculati.

Guerra in Ucraina: ci è stata raccontata a senso unico per tre anni, sono stati cancellati gli anni dal 2013 al 2022, nessuno parla dalle provocazioni NATO, la vittoria di Zelensky era certa, i russi combattevano con le pale, le sanzioni alla Russia l’avrebbero stroncata. Nessuno dice che hanno fatto male solo a noi, che gli USA hanno fatto esplodere i gasdotti Nord Stream, che Zelensky ha chiuso i rubinetti dell’ultimo gasdotto che attraversava l’Ucraina per portare gas a ovest. Ancora oggi ci raccontano che l’Europa è pacifista perché vuole spendere 800 miliardi in armi mentre Trump, che cerca la trattativa, è un guerrafondaio.

Israele: La strage a Gaza e in Cisgiordania continua e il genocidio è giustificato con il diritto alla difesa, le menzogne sulla responsabilità del 7 Ottobre continuano come anche il silenzio sulla condanna di Netanyahu, sulle condizioni e le torture dei prigionieri palestinesi, sull’occupazione israeliana del Libano e della Siria e molto altro.

Una delle notizie più importanti di questi giorni è la messa a disposizione dei documenti dell’assassinio di Kennedy. 80 mila pagine finora segrete, con le omissioni per insabbiare tutto, ma la notizia ha occupato solo poche righe di sfuggita.

Altro che un solo tradimento o una sola menzogna. Tutto questo, e molto altro, dovrebbe essere sufficiente a far perdere ogni credibilità a coloro che dovrebbero informarci.

Invece, pur se è evidente il netto calo di vendite dei quotidiani fasulli, la maggioranza giudica ancora autorevoli fogli come Repubblica, Stampa, Corriere della serva ed altri.

La pubblica opinione è indirizzata da cosa questi signori scrivono e divulgano.

Qualcuno mi dirà che non è vero, che hanno perso la credibilità e pochi sono coloro che li seguono.

Forse questo può essere vero per chi segue Stilum Curiae o altri, pochi, blog fuori dal coro.

Per la maggioranza degli italiani, e questo vale per tutto l’occidente, non risponde alla realtà.

Esempi pratici per toccare con mano quanto dico:

Seguo i sondaggi che svolge settimanalmente il sito termometropolitico.it che monitora le intenzioni di voto, ma rileva anche pareri sugli avvenimenti in corso.

Prendo come esempio solo gli ultimi sondaggi dove si scopre che: il 46% degli italiani concorda con il risarcimento ai clandestini della Diciotti che la magistratura ha comminato al Governo italiano; il 63% concorda con l’introduzione del reato di femminicidio; il 41% giudica cosa buona e giusta l’annullamento delle elezioni in Romania ed il divieto a Georgescu di ricandidarsi; il 30% imputa al vecchio regime di Assad i massacri che stanno attualmente avvenendo in Siria contro i cristiani e gli oppositori dei fondamentalisti islamici adesso al potere.

Per quanto attiene all’Ucraina il 36% ritiene indispensabile aumentare il sostegno militare ed economico all’Ucraina, addirittura il 26% ritiene indispensabile intervenire con un contingente militare, il 48% ritiene cosa buona costruire un sistema di difesa europea; per quanto attiene ai nostri rapporti con gli USA il 49% ritiene che dobbiamo rispondere ai dazi di Trump con altri contro-dazi e solo il 20% ritiene che dovremmo rafforzare i rapporti con gli USA; il 24% ritiene addirittura che l’Europa dovrebbe reagire sia sul piano economico che militare agli Stati Uniti.

Potrei andare avanti ma, al solito, interessa il fenomeno. Non stiamo discutendo della bontà dei pareri.

In questi sondaggi io non vedo il parere degli italiani. Vedo solo il peso dell’influenza dei media sulla narrazione che gli italiani percepiscono, perché è su quella che gli italiani si esprimono.

E’ un controsenso che si ritenga corretto risarcire con 40 mila Euro i clandestini che abbiamo salvato in mare perché sono rimasti una settimana in più sulla Diciotti, nutriti e assistiti, eppure il 46% di noi lo condivide. E’ assurdo che il 41% giudichi corretto annullare libere elezioni in Romania e vietare al candidato vincente di ricandidarsi. Sono allibito dal 24% che ritiene di rispondere militarmente ed economicamente agli Stati Uniti.

Questo è possibile, e accade, solo perché la gente legge i quotidiani fasulli, ascolta i telegiornali farlocchi e dà loro credibilità.

Questi sondaggi io li guardo per giudicare il livello di manipolazione che i media riescono a produrre ogni giorno nella mente dei lettori e degli ascoltatori.

La stessa manipolazione viene attuata non solo per stravolgere il presente ed il passato, ma anche per preparare il terreno a quello che verrà.

Si crea il desiderio di qualcosa oppure si dipinge come buono quello che buono non è o, all’opposto, si crea la paura per qualcosa che forse neanche esiste e quando l’informazione viene digerita si scopre che, guarda caso, la soluzione è già pronta, viene accettata come una panacea e si ringrazia anche il governo per la prontezza con cui ha risposto ad un problema che, altrimenti, non ci sarebbe stato.

Anche qui qualche esempio per spiegarmi meglio:

La Legge sul femminicidio è stata preceduta da campagne martellanti che esaltavano il problema e quando, nei giorni scorsi, la Legge è stata varata il giubilo è stato unanime e totale.

Chiarisco che certamente anche una sola donna uccisa è una perdita immane. Ma 200 morte all’anno, con numeri in forte discesa e con il nostro Paese che ha l’incidenza più bassa in Europa e forse al mondo, non sono un’emergenza nazionale mentre migliaia di uomini vengono analogamente uccisi. Non è un problema che si possa risolvere con una nuova Legge ma solo con una educazione al rispetto reciproco insegnata fin dall’infanzia. Anche la Chiesa, con la sua colpevole assenza, si è resa complice di tanto degrado. La stessa Legge che condanna in assoluto l’omicidio prevede aggravanti, che si potevano ampliare per aumentare le pene senza fare una Legge ad hoc. Invece sono riusciti a convincere l’Italia, con trasmissioni in continuo sui pochi casi assurti all’onore della cronaca, che quello fosse un problema prioritario. Molti altri casi di donne che uccidono altre donne, donne che uccidono uomini e uomini che uccidono altri uomini non fanno notizia. Anche il caso della ragazza uccisa, tagliata a pezzi e messa in alcune valigie, era stato minimizzato visto che l’omicidio era stato commesso da un extra comunitario.

Stessa cosa per gli “omicidi stradali” amplificati per presentare e far approvare la nuova Legge con il risultato che sono in forte aumento coloro che, dopo aver causato l’incidente, cercano di dileguarsi senza prestare soccorso nel timore di finire in galera prima ancora di essere giudicati.

Stessa cosa per il nuovo codice della strada preceduto da continue strazianti immagini di incidenti stradali per giustificare l’aumento esponenziale delle multe per fare cassa. Sarebbe stato sufficiente aumentare i controlli e dotare ogni pattuglia di un etilometro, invece di dotarle di telecamere per fare multe se si superano i 50 all’ora. Sono certo che cambiando la classica frase di ogni controllo “patente e libretto” in “patente, libretto e soffi quì” la percentuale di chi si mette alla guida in stato di ebbrezza crollerebbe.

Se a questo si unisse, nel nuovo codice della strada, qualche obbligo per la Pubblica Amministrazione, di effettuare una passabile manutenzione delle strade, eliminando le buche, inserendo guard rail o bande sonore dove servono, prevedendo semafori dove sono assenti o aumentando il tempo del “giallo” prima del rosso ed evitare brusche frenate, forse diminuirebbero ancora di più gli incidenti e i morti, ma della responsabilità della Pubblica Amministrazione nessuno ne parla. Le veline non lo prevedono.

Stessa cosa per problemi e aspettative molto più grandi come la guerra o il mondo multipolare.

E’ necessario aumentare gli investimenti per favorire i fabbricanti di armi, allora è necessario aumentare le paure di una aggressione russa da cui doversi difendere. Se non c’è basta crearla parlandone di continuo.

I BRICS sono la nuova realtà economica e politica mondiale, basta non parlarne e nessuno si preoccupa.

Con questi mezzi hanno introdotto l’aborto (strumentalizzando la nube tossica di Seveso), stanno aprendo all’eutanasia, in molti Stati hanno approvato l’utero in affitto, sono in corso d’opera i lavori per sdoganare la pedofilia (la stessa OMS l’ha già declassata da “disturbo psichico” a “tendenza ….”)

Noi stessi ci facciamo veicolo, nel nostro piccolo, delle bugie e delle paure per condizionarci.

Accettiamo in silenzio che i pronto soccorsi siano ancora gestiti come quando avevano creato l’emergenza COVID. L’ho sperimentato personalmente nei mesi scorsi ed ho visto l’acquiescenza che c’è. Riteniamo normale che anche in Chiesa molte persone girino con la mascherina e molte acquasantiere siano vuote.

Anche su argomenti condivisi in ambito teologico spacchiamo il capello in quattro per differenziarci.

Il mondo “tradizionalista” riesce a partorire decine di visioni diverse, l’una contro l’altra armata, invece di fare fronte comune contro il modernismo e l’eresia per vedere cosa unisce invece di quello che divide. Bergoglio è Papa o non lo è? La sede è vacante? Da quando? Dalle dimissioni di Benedetto? Dalla sua morte? Dalla morte di Giovanni XXIII? Dalla morte di Pio XII? Solo la Messa Vetus Ordo è valida? La messa Novus Ordo è valida? Una cum è fondamentale? Le chitarre sono accettabili?

Ognuno di questi punti interrogativi è un punto di divisione, oltre a centinaia di altri, ed ognuno è più che sufficiente per “scomunicare” chi non la pensa come noi che siamo i soli ad essere nel giusto.

Io stesso, su questo blog, vedo di continuo queste idiozie, oltre ai troll provocatori,dove si prende una riga o un singolo paragrafo per stravolgerlo e parlare dell’autore tralasciando l’argomento in discussione.

In un mio articolo sui giovani, dove prendevo spunto dalla morte di Gianni Pettenati, un lettore mi redarguiva perché dicendo “è tornato al Padre” intendevo giudicarlo e candidarlo al paradiso a prescindere. Un altro lettore si è reso conto della forzatura ed ha invitato il primo ad interessarsi della luna che il dito indicava, invece di fissarsi sul dito.

Nei miei quattro articoli sulla City di Londra qualcuno mi ha dato del complottista che fa perdere tempo al lettore perché avevo osato dire chiaramente che non si hanno prove certe di questo, questo e quest’altro e che se uno lavora in modo “professionalmente illegale” non lascia tracce neanche se uccide 150 uomini politici o il segretario delle Nazioni Unite. Un altro mi corregge perché parlo degli gnomi della City come della vera corona inglese “The Crown Corporation” segnalandomi che i “Crown corporations” sono gli enti statali dei paesi del Commonwealth dimostrando solo che gli era sfuggito il contesto di tutto il discorso di potere che c’è dietro quel nome. Un altro, dopo che avevo parlato dei raggiri finanziari della City, invece di commentare o confutare quello che scrivo rende noto, bontà sua, che le mie conoscenze bancarie si limitano al fatto di avere un conto corrente. Avere un conto corrente è già qualcosa, forse neanche ce l’ho. Un altro apprezza che mi informo, ma espongo fatti non verificabili e mi accusa di non tirare le conclusioni senza rendersi conto che non ci sono conclusioni da tirare, ma prendere atto che, dai fatti esposti, siamo solo burattini che crediamo a quello che ci viene fatto vedere, se non guardiamo dietro le quinte.

Quello che sto cercando di dire qui.

Come ho detto altre volte non amo rispondere ai commenti, tanto meno agli improperi personali, mentre faccio tesoro dei suggerimenti utili riservandomi di approfondire qualche domanda inerente. Qui li cito solo come dimostrazione di quello che dicevo sopra, cioè che anche noi, che dovremmo essere immuni da queste malattie, invece ne siamo colpiti, forse a nostra insaputa. [1]

In conclusione ritorno al principio.

Noi siamo fra i colpevoli. Non basta delegare Tosatti, o Valli, Viglione, De Mari e pochi altri, prendere atto delle notizie che ci fanno arrivare, rifletterci sopra e, pur convinti, tenercele per noi, magari contenti di essere fra i pochi veramente informati. Dobbiamo smascherare gli impostori ogni giorno e ogni ora. Dobbiamo divulgare i blog che si sforzano di informarci. Dobbiamo confrontarci con gli altri che la pensano secondo le bugie che vengono loro dette ritenendole vere. Dobbiamo essere convinti noi e poi convincere gli altri senza mai ritenerci soddisfatti di essere tra i pochi eletti che si sono avvicinati alla verità.

Dobbiamo metterci in gioco in prima persona. Tutti noi. Ognuno di noi.

Dodici ebrei ignoranti, pescatori o esattori delle tasse non ha importanza, capita quale era la Verità l’hanno divulgata cambiando il mondo duemila anni fa. Noi siamo meno ignoranti di loro ma, anche se non abbiamo la loro fede, possiamo impegnarci per divulgare la verità (con la minuscola) di cui siamo a conoscenza. Seminiamo. Poi qualcun altro, in alto, farà il resto a nostra insaputa.

Vincenzo Fedele

***

[1]

P.S.

Ad un commento ad un mio articolo voglio rispondere perché, anche se scritto in modo poco rispettoso, può coinvolgere aspetti in cui forse sono io a non essermi spiegato bene o in modo non esauriente.

“Creazionista”, confortato anche da “Nicola”, commenta il mio articolo del 19 marzo sul riarmo europeo e la “pace giusta” in Ucraina (vedi qui), dove invito a prestare attenzione agli avvoltoi che fanno leva sul timore di prelievi forzosi, che non ci saranno, per indurre qualche risparmiatore a fare investimenti in settori rischiosi ma dove questi profittatori hanno maggiori percentuali di guadagno. Il lettore mi fa notare che lor signori possono fare quello che vogliono. Non solo i prelievi forzosi, ma anche annullare elezioni, imporre i vaccini, ecc.

Certo che possono, e lo abbiamo sotto gli occhi ogni giorno, ma il prelievo forzoso non lo faranno.

I loro disegni prevedono ben altro. Del prelievo forzoso dello 0,6% di Amato se ne parla con terrore ancora adesso e la Meloni non vuole certo passare alla storia per una replica di tanta proterva stupidità. Le stesse istituzioni europee hanno il disegno di utilizzare parte dei 10 mila miliardi parcheggiati nei conti correnti degli europei per finanziare l’industria delle armi.

Per farlo non gli basta un prelievo, che sarebbe comunque un furto, ma sarebbe troppo poco.

A loro interessa molto di più quindi l’affare deve essere molto più accattivante. Vogliono che gli stessi risparmiatori investano buona parte di quei soldi nell’industria delle armi. Stanno discutendo su eventuali bond europei, finora rigettati dalla Germania, quindi mai attuati. Con le tecniche mediatiche di cui parlo sopra hanno cercato, finora, di incanalare questi risparmi nel filone ecologico e green, ma con scarsissimi risultati. Adesso gli ordini di scuderia sono cambiati e la difesa è il settore da privilegiare.

Nessuno ha mai fatto la guerra andando nottetempo a prendere i soldi dai conti correnti dei sudditi. Lo stesso Draghi parla della necessità di finanziare questi investimenti con debito comune UE, dimenticando lo stop tedesco. Adesso, però, la Germania sembra più malleabile. Con le sue industrie automobilistiche in crisi e con l’acciaio in caduta libera (anche senza i dazi di Trump), ha già aperto le porte anche ad un bilancio in debito ed al finanziamento del riarmo, finora tabù assoluto.

La Von der Pfitzer spera di attrarre centinaia di miliardi di investimenti all’anno nell’economia europea ed incanalarli verso l’acquisto di futuri titoli europei per finanziare l’aumento della spesa pubblica, rafforzando la competitività delle industrie europee, soprattutto nel settore difesa e riarmo.

Per fare questo la cosa più deleteria sarebbe scatenare il panico tra i risparmiatori con un prelievo forzoso che non risolverebbe i loro problemi, creerebbe malcontento e li allontanerebbe come potenziali futuri investitori. La loro malvagità supera la loro stupidità, quindi questo non lo faranno.

Da che mondo è mondo le armi non producono utili, a meno non siano fabbricate per venderli a terzi, che le distruggono ammazzando intanto migliaia di persone. Loro, invece, vogliono produrle per tenerle, e magari utilizzarle pure per una nostra guerra. Nessuno ha voglia di mettere a disposizione i propri risparmi per finanziare una guerra. Se sono furbi diranno, se la Germania lo consentirà (e penso che lo farà), che emettono bond garantiti dalla BCE per lo sviluppo europeo, senza specificazioni ulteriori, per poi dirottarli nei settori di loro interesse, iniziando dagli armamenti.

La Kallas ha già ridotto le sue pretese di armi e proiettili da consegnare all’Ucraina da 40 miliardi di Euro a 5. Penso che non riuscirà ad ottenere neanche quelli, anche per l’opposizione di Orban che i “volenterosi” stanno cercando di aggirare.

Rimane loro, quindi, solo la possibilità di finanziarsi direttamente dal mercato con bond europei, dopo l’eventuale SI di Berlino, a tassi interessanti e appetibili.

Sarà una macelleria sociale ? SI. Servirà a finanziare il riarmo? SI. Ma loro non si pongono problemi etici o di vero sviluppo sociale e industriale.

Questo, spiegato per esteso anche se con semplificazioni, è il motivo per cui sono certo che non ci sarà alcun prelievo forzoso. Non per la loro bontà, ma proprio per la loro protervia.

Il tempo dirà anche a “Creazionista” ed a “Nicola” se il quadro che ho descritto è corretto.

§§§

