La Piazza Serro-Guerra-Fondaia Rende Reale la Magia di Orwell. Benedetta De Vito.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Benedetta De Vito, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste sconsolate riflessioni sullo stato delle italichec ose. Buona lettura e diffusione.

Ecco, ci siamo, il male si è trasformato in bene. Con la piazza “serrafondaia” di qualche giorno fa, la magia orwelliana è diventata realtà. E’ ufficiale, signori e signore: la guerra è pace, la guerra è buona, giusta e sacrosanta. Mettetevi l’elmetto, pronti a partire, seguendo la signora europea che, pur avendo perso le elezioni, governa, come si conviene nel mondo alla rovescia. Ah dimenticavo, sacrificheremo i nostri risparmi per il riarmo bellico europeo. Proprio come avvenne, in pieno fascismo, con l’oro alla Patria che, per me, era solo la fede di metallo che s’attorcigliava intorno all’anulare di mia nonna, la quale, come la Regina, aveva donato la sua vera per la “giusta” causa bellica. Il cerchio si chiude: il fascismo, cari miei e care mie, è il bene…

Sì, siamo proprio arrivati al capolinea, i tempi, immersi in un caos senza capo né coda, dove ognuno dice la sua sui pettegoli social e dovunque, sono proprio maturi per l’arrivo dell’Anticristo. Arriverà, pieno di “logica”, scimmiotterà il nostro Unico e Vero Salvatore che è Gesù e si proporrà come l’uomo del destino, pronto a rimettere le cose a posto. Ma sarà l’ultimo, atroce inganno e chi non gli crederà sarà salvo. Come salvi sono quanti non si sono fatti inoculare il siero velenoso spacciato per salvavita, mentre il bollettino di morte da “malore improvviso” (la nuova diagnosi post vax) è sempre in verde…

Intanto, colui che doveva essere il Kathekon, cioè il baluardo contro i tempi maligni che tutto divorano in una società che pensa soltanto alla morte (fine vita, aborto e ora affidare i bambini stranieri ai singoli, ossia anche agli omosessuali…), se ne sta nascosto, forse anche già morto o giù di lì, in una stanza d’ospedale, circondato dall’omertà e dalla complicità di quanti, tramando nel segreto, hanno propiziato questi tempi malvagi. Passano i giorni e i bollettini del riposa (in pace) si susseguono senza darci alcuna risposta né speranze per il mondo che verrà. Piove, oggi, nella Roma senza Papa, preda di un torpore soporoso che avvolge in spira ogni tentativo di attività.

Tutto è proibito, nel mondo al contrario. Anche farsi una pescatina di lucci nel Lago del Salto e se in paese arrivano a frotte lupi famelici, non puoi fare un bel nulla se non vuoi che ti saltino addosso gli animalisti che han messo cani e gatti nelle case degli italiani deserti di creature. Tutto ciò che è vita è proibito e si brinda alle leggi che portano squilibrio e morte. Come quella sul femminicidio che grida vendetta al cielo per la sua assurdità. Ma come, se uccidi una donna ti prendi l’ergastolo e se ammazzi un uomo no? Dai, non scherziamo, una sciocchezza simile contraddice anche la teoria della parità di genere. Ma certo, certo, quando c’è di mezzo il diavolo, la contraddizione è sempre in agguato. Un cane, un povero bastardino, è stato ucciso dai lupi di cui sopra. E gli animalisti, da che parte stanno? Con questa ultima domanda (non tanto peregrina) vi lascio a una Santa Domenica da trascorrere anche in adorazione eucaristica, per sentirsi cuore a cuore con il Signore, unica salvezza.

