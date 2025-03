La “Neutrale” Svizzera Cancella una Conferenza Demandata dall’ONU sui Diritti del Palestinesi e l’Occupazione Israeliana.

La Svizzera ha annullato all’improvviso una conferenza che era stata incaricata di tenere dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite sui diritti dei palestinesi sotto occupazione militare israeliana. La mossa di questa settimana è arrivata dopo le pressioni di Israele e apparentemente per paura di ritorsioni da parte degli Stati Uniti.

Apparentemente neutrale, la Svizzera è depositaria della Quarta Convenzione di Ginevra del 1949, un trattato internazionale fondamentale che protegge i civili sotto occupazione militare.

Lo scorso settembre, 124 stati membri delle Nazioni Unite hanno votato una risoluzione storica che approva la sentenza storica della Corte internazionale di giustizia, secondo cui l’occupazione israeliana del territorio palestinese è intrinsecamente illegale e deve cessare entro 12 mesi.

La risoluzione incarica inoltre la Svizzera di convocare una conferenza degli Stati firmatari della Quarta Convenzione di Ginevra, le cosiddette Alte Parti Contraenti, al fine di “far rispettare la Convenzione nel territorio palestinese occupato, compresa Gerusalemme Est, e di garantirne il rispetto”.

Russia, Cina, Brasile, Sudafrica e perfino stretti alleati di Israele come Francia , Spagna e Belgio facevano parte della stragrande maggioranza mondiale che sosteneva la misura.

Solo 14 governi hanno votato contro la risoluzione, tra cui Israele e gli Stati Uniti. Quarantatré stati si sono astenuti.

“Mancanza di consenso”

Ma nonostante l’enorme sostegno globale alla conferenza, la Svizzera l’ ha annullata giovedì, un giorno prima della sua convocazione a Ginevra, sostenendo una “mancanza di consenso”.

Il governo svizzero ha affermato che dopo aver presentato una “bozza di dichiarazione finale” da adottare da parte della conferenza, “è diventato chiaro che le posizioni divergenti delle alte parti contraenti implicavano che non ci sarebbe stato sufficiente sostegno da parte della comunità internazionale per tenere la conferenza e adottare una dichiarazione finale”.

Questa scusa non ha fatto presa sugli osservatori, tra cui Craig Mokhiber, un funzionario delle Nazioni Unite per i diritti umani che si è dimesso nell’ottobre 2023 a causa dell’inazione dell’organismo mondiale di fronte al genocidio in corso a Gaza da parte di Israele.

“L’annacquamento della dichiarazione da parte della Svizzera per venire incontro agli stati responsabili e ai loro alleati complici, anziché attenersi alla lettera dei requisiti del diritto internazionale umanitario, come definito nella [Quarta Convenzione di Ginevra], e poi annullare la conferenza per presunta mancanza di accordo, costituisce un chiaro atto di politicizzazione, una violazione della neutralità, un’abdicazione dei suoi doveri di depositario e un chiaro tentativo di sabotare il processo”, ha scritto venerdì Mokhiber.

Mokhiber ha sottolineato l’enorme maggioranza mondiale che ha votato a favore della conferenza, aggiungendo: “Eppure la Svizzera si rifiuta di convocare la conferenza, violando i suoi doveri di depositario delle Convenzioni di Ginevra e segnalando che la storica tradizione svizzera di neutralità è morta”.

L’Organizzazione per la cooperazione islamica, un raggruppamento di decine di paesi a maggioranza musulmana, ha dichiarato di rammaricarsi del fatto che la conferenza non si sia tenuta e ha implicitamente attribuito la colpa del fallimento anche alla Svizzera.

La missione dell’OIC a Ginevra ha affermato che “la bozza di dichiarazione non sembrava soddisfare il mandato concordato, né era commisurata alla gravità della situazione”.

Di conseguenza, “non è stato possibile ottenere il necessario sostegno interregionale, nemmeno da parte degli stati membri dell’OIC”.

La pressione israeliana, la paura di Washington

Il ministero degli Esteri israeliano ha salutato l’annullamento come un “significativo risultato diplomatico” e ha riconosciuto al suo ministro degli Esteri Gideon Sa’ar il merito di aver lavorato “intensamente… sottotraccia” per impedire la conferenza.

Ma prima ancora di cedere apparentemente alle intimidazioni e alle pressioni israeliane e di annullare del tutto la conferenza, la Svizzera aveva già cercato di sottrarsi ai propri obblighi e di trasformare l’incontro in una vuota farsa.

“Il Dipartimento federale degli affari esteri è diventato sempre più nervoso nelle ultime settimane”, ha riferito giovedì l’emittente pubblica svizzera SWI swissinfo.ch , prima che venisse annunciata la cancellazione.

«Israele ha condannato la Svizzera per aver ospitato l’evento, che considera ‘parte della guerra legale contro Israele’», ha riferito SWI swissinfo.ch .

E nonostante la risoluzione ONU del settembre 2024 specifichi che la conferenza si concentrerà sull’attuazione della Quarta Convenzione di Ginevra nei territori palestinesi occupati, SWI swissinfo.ch ha osservato che “in vista dell’incontro, è stato riferito che a Ginevra non saranno discussi o menzionati esempi specifici o conflitti attuali”.

“Queste manovre politiche da parte della Svizzera sono tipiche quando si tratta del conflitto in Medio Oriente, che è pieno di insidie legali e politiche”, ha aggiunto l’emittente pubblica.

Sembra che la nazione alpina sia stata motivata non solo dalla paura delle critiche di Israele, ma anche da quelle di Washington, principale sponsor politico di Israele, fornitore di armi e complice del genocidio.

La conferenza programmata «si tiene in un momento in cui Israele intrattiene stretti legami con la nuova amministrazione Trump negli Stati Uniti», osserva SWI swissinfo.ch .

“Questo è un altro motivo per l’approccio cauto della Svizzera: in questo momento, sulla scena internazionale, tutto ha il potenziale per diventare una merce di scambio diplomatica. A Berna, la preoccupazione principale sono i dazi americani sulle esportazioni svizzere.”

Mokhiber inserisce il crollo della Svizzera nel contesto di un più ampio attacco alle istituzioni internazionali, mirato a proteggere Israele.

“Blocco per blocco, i governi occidentali stanno abbattendo l’edificio moderno del diritto internazionale per proteggere un singolo, oppressivo regime straniero – attualmente sotto processo per genocidio presso la [Corte Internazionale di Giustizia] e i cui leader sono ricercati dalla [Corte Penale Internazionale] per crimini contro l’umanità”, ha scritto Mokhiber.

“La Svizzera si è unita a questo progetto vandalico, arrestando i giornalisti che criticano il regime israeliano e ora bloccando la conferenza di Ginevra richiesta da una netta maggioranza di paesi per chiamare a rispondere il regime”.

§§§

