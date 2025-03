Alexa + di Amazon. Spionaggio in Casa…Raccoglierà i Dati degli Utenti. Der Einzige – Il Fronte Intellettuale.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, portiamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da Der Einzige – Il Fronte Intellettuale, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e condivisione.

AMAZON RACCOGLIERÀ I DATI DEGLI UTENTI CON ALEXA+

Alexa+ rappresenta un nuovo passo verso il totalitarismo digitale presentando una macchina che non solo può compiere le scelte al posto delle persone, ma può spiarle costantemente e influenzarne i pensieri.

1) UN SISTEMA DI SPIONAGGIO DI AMAZON

A Febbraio Amazon ha lanciato Alexa +, una versione migliorata di Alexa che utilizzerà un large language model (LLM) per interagire con gli utenti, in modo da offrire risposte meno predefinite. Sul sito di Amazon si legge che Alexa + ricorderà qualsiasi conversazione fatta e che è in grado di offrire consigli personalizzati alle persone, suggerendo anche cosa ordinare per cena in base alla memorizzazione dei gusti inerenti i cibi. Non solo sarà una macchina che ragionerà al posto vostro e compirà per voi anche le vostre scelte quotidiane, ma è un vero e proprio sistema di spionaggio di Amazon, perché recentemente gli utenti che possiedono Alexa hanno ricevuto un’email (1, 2, 3) dove viene dichiarato che la voce non può essere più processata soltanto localmente, ma che tutto quello che verrà detto in casa verrà registrato da Alexa e inviato al cloud di Amazon dove i dati saranno processati. Già in passato sono scoppiati scandali che hanno visto Amazon raccogliere dati sulle conversazioni degli utenti e mettere persino a disposizione dei dipendenti di Amazon le voci delle persone (1, 2), ma adesso la cosa diventerà sistematica ed obbligatoria per poter usare il servizio.

2) AMAZON HA CEDUTO I DATI AI GOVERNI IN PASSATO

Ci sono stati già diversi casi (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) dove le registrazioni di Alexa sono state utilizzate durante i processi, prettamente in casi di omicidio, ma questo non vuol dire che non potrà essere utilizzata anche per altri reati, magari anche con lo scopo di perseguitare il dissenso. Difficilmente chi appartiene al dissenso avrà Alexa, ma nonostante quest’ultima sia in grado di registrare la voce solo fino a 4 metri, i rumori di fondo possono essere raccolti da distanze più ampie e la distanza alla quale Alexa può captare frammenti di conversazioni, anche con audio di bassa qualità, cambia in base allo speaker utilizzato e tende ad aumentare ad ogni nuovo modello.

Alexa+ sarà gratuita per tutti gli utenti che possiedono Amazon prime, l’unica cosa che bisognerà acquistare sarà uno speaker per utilizzarla. Ciò mostra che l’intento di Amazon è diffonderla il più possibile, così da raccogliere più dati possibili. L’agenda delle smart city prevede anch’essa una diffusione degli assistenti domestici come Alexa, come in questo studio, dove viene scritto che cruciale per la realizzazione completa del modello smart city è l’implementazione della smart home, ossia di una casa contenente tecnologie di vario tipo, inclusi gli assistenti domestici, il cui scopo siano sicurezza e “sostenibilità”.

Anche in questo editoriale pubblicato da MDPI il sistema parla di implementare le smart home, e oltre agli assistenti vocali sono menzionati anche specchi con riconoscimento facciale. CONCLUSIONI L’uso degli assistenti vocali, soprattutto quelli che implementano l’IA generativa, oltre a fare parte dei piani delle smart city, possono essere utilizzati anche per manipolare le preferenze e i comportamenti delle persone.

Tra le 50 nuove funzioni di Alexa+, troviamo che Alexa+ sarà capace di fare una sintesi delle notizie basata sulle principali testate giornalistiche pro sistema, consigliare film, libri e musica, chiudendo chiunque la utilizzerà nella narrativa woke del sistema.

