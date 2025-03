Non Puoi Separarti da Ciò che Sta Accadendo a Gaza. Hanno Messo l’Olocausto ai Tuoi Piedi. Caitlin Johnstone.

Ascolta la lettura di questo articolo (lettura di Tim Foley) :

L’olocausto di Gaza si è riacceso con la stessa furia sadica mai vista sotto l’amministrazione Biden. Più di cinquecento persone sarebbero state uccise dai bombardamenti israeliani da quando l’assalto è ripreso martedì mattina presto, tra cui almeno 200 bambini e 112 donne.

Ammetto di aver avuto speranza. So che è illegale esprimere speranza online, ma speravo davvero che per qualche miracolo la pace avrebbe trovato una via d’uscita a Gaza nonostante i frenetici sforzi di Trump e Netanyahu e dei loro complici per sabotarla. Avevo speranza, e ora ho dolore.

Ora questa costante atrocità di massa è stata completamente rianimata. E le persone che ci governano la stanno attivamente supportando, mentre lavorano per imprigionare, licenziare, mettere a tacere e deportare chiunque si opponga.

Questa è una civiltà distrutta. Una distopia distorta e contorta. L’incubo a occhi aperti a cui stiamo assistendo a Gaza è il risultato di tutto ciò che siamo diventati come società. Quei bambini morti e mutilati sul tuo feed dei social media sono i frutti sull’albero del mondo occidentale.

Per favore, capisci che questa è una questione personale. Non riguarda solo alcuni stranieri in Medio Oriente. Riguarda anche te. Riguarda i tuoi diritti. Riguarda la tua libertà di parlare contro la criminalità dei tuoi governanti. Riguarda il tipo di società in cui vuoi vivere. Riguarda il tipo di futuro che vuoi per i tuoi figli.

Non siamo separati da ciò che sta accadendo a Gaza, per quanto ci sforziamo di farlo. Gaza è qui. Le ondate di sangue stanno lambendo la tua porta. I bambini morti e mutilati sono sparsi nel tuo soggiorno e nella tua cucina. Sono stati messi lì dalle persone potenti che gestiscono il tuo governo e i suoi alleati.

Non c’è modo di sfuggirgli. Gaza è stata portata direttamente a te e posta ai tuoi piedi.

E sta a te decidere come reagire.