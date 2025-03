Morti Improvvise dopo il Siero. Le Autopsie Rivelano Microcicatrici Multiple sul Cuore. Nuovo Studio, Focal Points.

di Nicolas Hulscher, MPH

Lo studio intitolato ” Micro-cicatrici cardiache multiple: uno studio autoptico” è stato appena pubblicato su JACC: Case Reports :

Sfondo L’arresto cardiaco inspiegato è spesso attribuito alla patologia di base del paziente. Tuttavia, è risaputo che un’autopsia può rivelare patologie che non erano state notate prima della morte. Riepilogo del caso Sono state presentate alla nostra conferenza di clinicopatologia le microcicatrici multiple (MMS) trovate nel miocardio di 3 pazienti deceduti per arresto cardiaco inspiegabile. Dopo aver esaminato la cartella clinica, i pazienti con MMS prima della morte presentavano aritmie (ad esempio, fibrillazione atriale e tachicardia ventricolare non sostenuta, inclusa la nuova insorgenza). È interessante notare che le MMS sono state trovate nel ventricolo sinistro, nella giunzione tra vena polmonare e atrio sinistro e nel ventricolo destro e nell’atrio destro. Tutti e 3 i pazienti avevano una storia di vaccinazione di richiamo per COVID-19 e 1 dei 3 pazienti aveva una storia di COVID-19. Discussione Nei pazienti con arresto cardiaco inspiegato complicato da aritmia, la MMS cardiaca viene somministrata come diagnosi differenziale della malattia di base.

Tutti e tre i pazienti avevano ricevuto più iniezioni di richiamo per COVID-19 (Paziente 1: 5 dosi, Paziente 2: 5 dosi, Paziente 3: 6 dosi). Un paziente aveva una storia confermata di infezione da COVID-19.

Gli autori ipotizzano una connessione tra la vaccinazione anti-COVID-19 e le cicatrici cardiache dovute a:

Produzione di proteine spike, che innescano l’attivazione immunitaria, l’infiammazione, il danno microvascolare e la fibrosi, portando a cicatrici miocardiche e instabilità elettrica.

che innescano l’attivazione immunitaria, l’infiammazione, il danno microvascolare e la fibrosi, portando a cicatrici miocardiche e instabilità elettrica. Danno microvascolare e microangiopatia trombotica , che causano ischemia localizzata e cicatrici.

I pazienti hanno mostrato aritmie prima della morte, tra cui fibrillazione atriale e tachicardia ventricolare non sostenuta. Micro-cicatrici sono state trovate in particolare in regioni associate alle origini della fibrillazione atriale, come la giunzione vena polmonare-atrio sinistro. Le cicatrici apparivano uniformemente distanziate nel miocardio, suggerendo un processo infiammatorio sistemico o microvascolare:

Questo studio fornisce ulteriori informazioni sulla sindrome nota come arresto cardiaco indotto dal vaccino COVID-19, che abbiamo precedentemente chiarito nel nostro articolo pubblicato di recente, Risk Stratification for Future Cardiac Arrest After COVID-19 Vaccination . La nostra precedente ricerca ha identificato la miopericardite subclinica e piccole chiazze di infiammazione o fibrosi miocardica come potenziali fattori scatenanti della tachicardia ventricolare da rientro, che alla fine portano all’arresto cardiaco improvviso. In particolare, il nostro lavoro ha anche evidenziato la presenza della proteina Spike derivata dal vaccino nel tessuto miocardico, implicandola come fattore scatenante di infiammazione e lesione cardiaca persistente.

Il rilevamento di più micro-cicatrici (MMS) in questo studio è in linea con il nostro meccanismo proposto, in cui il danno microvascolare indotto dalla proteina Spike e le risposte infiammatorie possono portare a cicatrici miocardiche, instabilità elettrica e aritmie letali. Dato che piccole lesioni miocardiche possono essere trascurate nell’imaging di routine o nell’autopsia, i nostri risultati rafforzano ulteriormente la necessità di una stratificazione sistematica del rischio, inclusa la valutazione dei biomarcatori per la proteina Spike circolante, l’imaging cardiaco e le analisi istopatologiche, per identificare gli individui a rischio elevato di eventi cardiaci post-vaccinazione.

Sfortunatamente, non è stato condotto alcun test per la proteina Spike o per l’mRNA del vaccino nello studio MMS. Tali test dovrebbero essere una parte standard delle indagini autoptiche dopo la vaccinazione COVID-19, come delineato nel nostro studio Delayed Fatal Pulmonary Hemorrhage Following Covid-19 Vaccination: Case Report, Batch Analysis, And Proposed Autopsy Checklist :

Come indicato dal nostro studio, A Systematic Review of Autopsy Findings in Deaths After COVID-19 Vaccination , il sistema cardiovascolare è il più frequentemente implicato nei decessi indotti dal vaccino COVID-19. In particolare, la morte cardiaca improvvisa è stata identificata come causa di morte nel 35% dei casi giudicati positivamente:

Sono previsti arresti cardiaci indotti dal vaccino COVID-19, dato che la stragrande maggioranza della popolazione ha ricevuto almeno una dose di un’iniezione di mRNA cardiotossica. Il nostro studio, Excess Cardiopulmonary Arrest and Mortality after COVID-19 Vaccination in King County, Washington , ha rilevato un aumento del 1.236% nei decessi per arresto cardiaco in eccesso a seguito della campagna di vaccinazione di massa su un campione di 2 milioni di individui vaccinati contro il COVID-19:

