Vaccinazione per l’Influenza. E se ti Dicessi Che…e non Parliamo dei Minori. Pro Memoria, Arrendersi all’Evidenza.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione due elementi in tema di vaccini. Il primo è un articolo pubblicato da Pro-Memoria, che ingraziamo per la cortesia:

Vaccinazione INFLUENZA: E SE ti dicessi che…

… l’aumento della vaccinazione antinfluenzale annuale degli anziani è associato a un aumento dei decessi correlati all’influenza … la vaccinazione antinfluenzale annuale può renderti più suscettibile alle malattie simil-influenzali … l’impiego di vaccini antinfluenzali permeabili (sia negli esseri umani che negli allevamenti di pollame) accelererà l’evoluzione dei virus influenzali resistenti ai vaccini … il vero problema con la morte associata al virus dell’influenza negli anziani è dovuto all’invecchiamento del loro sistema immunitario … la maggior parte dei decessi per l’”influenza spagnola” del 1918 avrebbero potuto essere evitati se fossero stati disponibili gli antibiotici … la maggior parte dei paesi non raccomanda la vaccinazione antinfluenzale annuale per tutta la popolazione … la maggior parte di ciò che ti è stato detto sulla vaccinazione antinfluenzale annuale è propaganda … Esaminiamo una per una queste eresie sul vaccino antinfluenzale Traduzione automatica Brownstone Institute ***

Il secondo è un commento postato da Arrendersi all’Evidenza, in risposta a un articolo pubblicato da Stilum Curiae, e che merita di essere letto da una platea più ampia dei frequentatori del forum:

In un organismo che sta sviluppandosi è molto pericoloso introdurre sostanze non naturali, indipendentemente che siano terapie geniche (l’mRNA) oppure dei vaccini tradizionali con i loro adiuvanti tutt’altro che privi di rischi.

Attualmente la “routine” è esagerata ed ideologica.

Dire “di routine” un’esagerazione è una forzatura.

Tra zero e 16 anni (inclusi i minori stranieri non accompagnati) sono obbligatorie e gratuite dieci vaccinazioni:

1) anti-poliomielitica;

2) anti-difterica;

3) anti-tetanica;

4) anti-epatite B;

5) anti-pertosse;

6) anti-Haemophilus influenzae tipo b.

7) anti-morbillo;

8) anti-rosolia;

9) anti-parotite;

10) anti-varicella.

La mancata presentazione della documentazione nei termini previsti comporta la decadenza dell’iscrizione alle scuole.

Non obbligatorie, ma spesso consigliate, altre 5

1-anti-pneumococcica;

2-anti-meningococcica C (in forma monovalente, o tetravalente ACWY);

3-anti-meningococcica B;

4-anti-rotavirus;

5anti-HPV.

Nel primo anno e mezzo di vita, ecco il calendario:

3 mesi

Obbligatorie: prima dose difterite, tetano, pertosse, poliomielite, epatite B, Haemophilus influenzae di tipo B (esavalente).

Raccomandate: prima dose meningococco B; prima dose pneumococco.

4 mesi

Raccomandate: seconda dose meningococco B.

5 mesi

Obbligatorie: seconda dose difterite, tetano, pertosse, poliomielite, epatite B, Haemophilus influenzae di tipo B (esavalente).

Raccomandate: seconda dose pneumococco.

6 mesi

Raccomandate: terza dose meningococco B.

Tra 3 e 7 mesi

Raccomandate: rotavirus (due o tre dosi a seconda del tipo di vaccino).

11 mesi

Obbligatorie: terza dose difterite, tetano, pertosse, poliomielite, epatite B, Haemophilus influenzae di tipo B (esavalente).

Raccomandate: terza dose pneumococco.

13 mesi

Raccomandate: quarta dose Meningococco B.

Tra 13 e 15 mesi

Obbligatorie: prima dose morbillo, parotite e rosolia (MPR); prima dose varicella (oppure prima dose tetravalente MPRV).

Raccomandate: prima dose Meningococco C.

In Italia le vaccinazioni obbligatorie erano solo 4 fino agli anni 90: difterite, tetano, polio e epatite B.

Non venivano fatte nei primi mesi di vita, ma in età scolare.

Incidenza dell’autismo:

La notizia: nuovo aumento del numero di bambini americani con una diagnosi di autismo. A segnalarlo è uno studio dei Centers for Disease Control and Prevention, l’ultimo in una serie di aggiornamenti periodici che offre le stime ufficiali per il 2020. Nel 2000 si parlava di circa 1 bambino americano ogni 150 con una diagnosi di autismo. Nel 2016 la prevalenza era salita a 1 bambino su 54. Nel 2018 1 su 44. Nel 2020, stando al nuovo rapporto dei Cdc, siamo a 1 su 36.

In Italia siamo a 1 bambino su 77.

Vent’anni fa c’era un caso ogni 500.

Alluminio e formaldeide sono dei pericolosi eccipienti dei vaccini normali (in passato c’era del mercurio).

Da non sottovalutare la presenza di antibiotici.

Nei vaccini mRNA ci sono nanolipidi cationici e probabilmente residui di grafene ossido, senza scordarci le contaminazioni di dsDNA.

I pediatri che vaccinano di più ricevono un incentivo.

https://www.iltirreno.it/toscana/2024/10/08/news/pediatri-in-toscana-il-premio-a-chi-vaccina-di-piu-e-l-accordo-per-coprire-le-zone-piu-scoperte-1.100596707

Liberi di parlare di amore e di scienza…

Ippocrate giura e spergiura?

§§§

