Medicina Decentralizzata vs Mafia Farmaceutica. Agostino Nobile. Seconda Parte.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione la seconda parte del suo saggio sulla medicina e le industrie farmaceutiche. La prima parte la trovate a questo collegamento. Buona lettura e diffusione.

Medicina decentralizzata vs mafia farmaceutica

(2ª e ultima parte)

«[…] Il 4 luglio 2020 avevo 100 membri a casa mia. Ho detto loro che non ci sarebbe stata la bandiera americana e che avremmo parlato di due cose: medicina decentralizzata e denaro decentralizzato. Ho detto loro di comprare Bitcoin, che all’epoca valeva circa 78.000 dollari, ma di assicurarsi di non prendere mai il vaccino quando sarebbe uscito. Li ho avvertiti, stiamo parlando di tre anni fa, che pensavo ci fosse una buona possibilità che avremmo scoperto che in un vaccino a mRNA ci sarebbero stati plasmidi di DNA che non dovevano esserci e che probabilmente avremmo anche scoperto che l’SV40 contaminava i virus. Voglio che ricordiate questa linea temporale. Non ne ho mai parlato pubblicamente, mai. Perché? Perché sono un po’ più intelligente di quanto sembri ora.

Il virus esce, potete avere qualsiasi ideologia vogliate, ma penso che probabilmente sapete quale sia la mia. La vera storia è venuta fuori circa due mesi fa. Dovreste scrivere questo nome perché dovete seguirlo su Twitter. Il suo nome è Kevin McKernan. Ha lavorato al Progetto Genoma Umano per Craig Venter, quindi ha delle credenziali serie in biologia molecolare. Ora lavora nel settore della cannabis e ha deciso di testare i flaconi di Pfizer per quei plasmidi di DNA e l’SV40. Indovinate cosa ha trovato? Sono lì dentro. Quindi, potete immaginare che quando ha pubblicato questo su Twitter, tutti i matti che conoscete e che sono pro-vax hanno cercato di seppellirlo. Uno di quei matti, anche lui un biologo molecolare molto competente dell’Università del South Carolina di nome Philip Buckhaults, il secondo nome che dovete scrivere e seguire su Twitter, ha fatto il test quattro settimane fa e ha confermato quella scoperta. Quindi, mentre la maggior parte di voi stava facendo festa e bevendo, non sapevate che il vaccino era davvero adulterato. E indovinate un po’?

Bobby Kennedy lo ha confermato. E avevo il presentimento che avessi ragione, quindi ho chiamato il mio amico Rick Ruben perché, ricordate, lui è la pecora nera che non è canabile perché è un ragazzo fantastico e a tutti piace la sua musica. Ho detto a Rick: “Se facciamo questa cosa, deve essere tu, perché quando questa informazione verrà fuori, penso che ci saranno molte persone incazzate, saranno davvero molto arrabbiate. Quindi, metterò insieme tutta questa storia per voi ragazzi perché voglio davvero assicurarmi che capiate perché tutto questo è decentralizzato nel suo nucleo. Qual è il gioco? Non è il gioco di cui sentite parlare su Twitter, che la gente fa questo per depopolare, no, stanno facendo esattamente il contrario. Vogliono che molti di voi diventino loro schiavi per ottenere cancri ai tessuti molli. Perché? Qual è il centro di profitto numero uno della medicina centralizzata negli Stati Uniti? Il cancro. Facciamo più soldi con il cancro che con qualsiasi altra cosa. Quindi, cosa succede? E tu, che sei il ragazzo della finanza, puoi confermarlo.

Come si ricicla il denaro? Hai bisogno di un grande mucchio di soldi e quando vuoi continuare a finanziare guerre come Hamas, o non so, Ucraina, sapete, la guerra è costosa e dovete ipotecare denaro per gestire quei giochi e so che molti di voi ragazzi urbani, l’ho scoperto oggi, non sapevo che molti di voi siete in realtà massimalisti Bitcoin come me. Ma non trovate interessante che nelle ultime due o tre settimane, all’improvviso, avremo un ETF spot Bitcoin? Perché possano ipotecare i 3 milioni di monete rimaste su Bitcoin. E tutti sappiamo cosa sta succedendo con TLT nel mercato obbligazionario.

Attraverso tutta questa storia ad agosto, dove alcuni di voi potrebbero avermi incontrato, ero a El Salvador. Questo tizio continua a chiamarmi e dice: “Jack, ho un gruppo di ragazzi strani a El Salvador, ma voglio che tu venga a fare un discorso. Penso che qualcuno dell’amministrazione del presidente potrebbe essere presente e potresti avere l’opportunità di presentare le tue idee sulla medicina decentralizzata”. Per farla breve, sono andato lì. Probabilmente sono stato il fulmine a ciel sereno per l’intera conferenza perché ho parlato dopo tutti gli altri e sono stato l’ultimo. Ho sostenuto che ci sono molte cose che dovremmo essere in grado di fare a El Salvador perché è completamente decentralizzata, ma la cosa più importante è che ho detto che dovremmo avere una legge sulla libertà medica nella Costituzione.

Per alcuni di voi che erano lì, sapete chi era presente dall’amministrazione Buell. Quello che non sapete è che quando ho lasciato Mazada, cinque ore e mezza dopo, ho scritto la legge sulla libertà medica per la Costituzione di El Salvador. Per chi non lo sa, Benjamin Rush, uno dei firmatari originali della Dichiarazione d’Indipendenza e della Costituzione, ha chiesto a John Adams e Thomas Jefferson di includere questa legge nella nostra Costituzione, ma non riuscirono a immaginare che potesse mai accadere, quindi non è stata inclusa.

La maggior parte di voi sono bitcoiner. Ogni volta che parliamo di Bitcoin, ci sediamo e diciamo: “Parliamo degli angoli di attacco, di come ottenere questo e quello”. Bene, indovinate un po’, i politici a Washington DC, la CIA e l’FBI hanno fatto lo stesso. Come possiamo attaccare la Costituzione degli Stati Uniti e farlo in modo che gli elettori obbedienti e idioti non se ne preoccupino? Si scopre che è stata la tirannia medica. Come è iniziata? Abbiamo iniziato la guerra al cancro con Nixon e il dottor Asner. È stato un grande successo perché ha iniziato a creare enormi quantità di denaro. Abbiamo iniziato a costruire posti come MD Anderson e Sloan Kettering, e il cancro continuava a crescere.

Arriva Ronald Reagan, che, per vostra informazione, ha avuto un ruolo nell’assassinio di Kennedy, come potete leggere in due libri di cui vi parlerò più tardi. Ha accettato di farsi da parte per permettere a Nixon di diventare presidente per primo. Ma cosa ha fatto il presidente Reagan come prima cosa importante? Ha creato una legge chiamata Bayh-Dole Act nel 1980, che permette ai ricercatori di trarre profitto dalle loro ricerche. È stato allora che è stata accesa la miccia. Nel 1982, Ronald Reagan ha messo il dottor Fauci a capo della ricerca. Dopo il Patriot Act, quando la CIA e l’FBI si sono rese conto che non potevano fare ricerche su armi biologiche negli Stati Uniti perché sarebbe stato considerato tradimento e punibile con l’impiccagione, cosa hanno fatto? Hanno reso il dottor Fauci il dipendente federale più pagato nella storia degli Stati Uniti, guadagnando 50.000 dollari in più del presidente. È stato messo a capo di tutte le ricerche a Fort Detrick e ha iniziato a spostarle in Ucraina e in Cina.

Aveva un buon amico di nome Peter Daszak della EcoHealth Alliance della Carolina del Nord. Questi erano i ragazzi che hanno progettato l’mRNA. Sapevo tutto questo nel 2018-19, ed è per questo che avverto la mia tribù di non conformarsi mai. La maggior parte di voi non sa chi sono. Potete andare sul mio profilo Twitter e c’è una piccola casella che dice “non conformarti”. Quando vi dicono di fare qualcosa, scappate.

Ora, la vera brutta notizia: se avete fatto il vaccino, avete dei rischi, ma non sono qui per parlarvi di questo. Sono qui per dirvi che quando mi sono seduto con Bobby Kennedy, abbiamo parlato di tutto questo ed è tutto registrato. Siete le prime persone a sentire questa storia. Non l’ho mai raccontata a nessuno dal vivo, solo ad alcuni amici, ma non tutte le parti. Ho detto tutto a Bobby e lui ha confermato molte delle cose che avete appena sentito. Questo è il vero motivo per cui volevo parlare con Bobby. E Bobby Kennedy mi ha detto che pensa di avere un piano per risolvere la situazione. Devo essere onesto con voi, è probabilmente l’unica cosa negativa che dirò su di lui: non credo che il suo piano funzionerà e l’ho detto anche alle persone a El Salvador.Che c’è solo un modo per fermare tutto questo, come se non vuoi che la storia continui a ripetersi con questo problema, devi avere un atto di libertà medica. Quindi, quando ho lasciato Maada, ho scritto la legge in cinque ore e mezza e l’ho inviata all’amministrazione Buchelli. L’amministrazione Buchelli mi ha detto che in 24-46 ore dovevo essere pronto per incontrare il presidente di El Salvador. Indovina cosa ho fatto? L’ho incontrato a casa sua. Mi ha detto: “Raccontami la storia. Mio fratello ha detto che avevi qualcosa di molto interessante da dire, ma voglio sapere perché hai scritto quello che hai scritto.”

Così gli ho raccontato la storia di Benjamin Rush, gli ho raccontato la storia del perché suo zio, perché suo padre e perché probabilmente lo uccideranno e perché vogliono che tu prenda il cancro. È una storia di medicina decentralizzata. Ho fatto la mia dovuta diligenza, questa è la legge nella mia mano. Non posso lasciartela leggere, ma farti sapere che è qui. Ma leggerò la prima parte: “Atto di Libertà della Sanità Pubblica del 2023. Il popolo di El Salvador decreta quanto segue: a meno che non mettiamo la Libertà Medica Decentralizzata nella Costituzione, verrà il tempo in cui le istituzioni centralizzate nel settore sanitario si organizzeranno in una burocrazia autoritaria clandestina. Limiterà l’Arte e la Scienza della guarigione a una classe di persone e negherà i privilegi ad altre. Costituirà la bastiglia della Scienza Medica. Tutte queste leggi sono contrarie alla libertà e alla libertà, sono dispotiche e non hanno posto in una repubblica costituzionale. La Costituzione della Repubblica dovrebbe prevedere privilegi speciali per la libertà medica e le libertà religiose legate alla pratica della guarigione. Pertanto, queste leggi dovrebbero essere aggiunte ai nostri documenti fondanti per proteggere la salute pubblica dalla tirannia da oggi in poi.”

Posso dirti che non è ancora approvata, ma posso dirti con una certa autorità che lo sarà. Tutto quello che voglio dire a tutti voi è di non fidarvi di nessuno, di nessuno che sia centralizzato. Ho un assoluto disprezzo nel mio cuore per la medicina centralizzata perché so di cosa sono capaci. Dovete rendervene conto anche voi. Dovete rendervi conto che le cose che sono centralizzate nel loro nucleo hanno debolezze e difetti fondamentali e dovete pensarci. Dovete pensare al modo in cui fate le cose. Ci sono cose che saranno specialmente per le persone povere d’Europa, non saranno in grado di uscire da queste politiche. Queste non sono solo gestite da persone, dovete allontanarvi da Bill Gates che vuole bloccare il sole. Se blocchi il sole, scatenerai tutto questo. Non per spaventarvi a morte, ma i dispositivi nelle vostre tasche, i dispositivi che usate sono capaci di creare plasmi DNA più piccoli e frammenti più piccoli di sv40. Quindi, se siete dei forti abusatori di tecnologia e avete fatto il vaccino, il mio consiglio è di venire a trovarmi a El Salvador perché avrete bisogno del sole per non prendere cancri ai tessuti molli.

E per concludere, come ho tracciato tutto questo e sono stato molto silenzioso per tre anni, ma ho avvertito i miei membri? C’è un signore su Twitter chiamato “the ethical skeptic”, scrivetelo. È un ex ufficiale dell’intelligence della Marina che ha tracciato i dati e ha pubblicato fin dal primo mese in cui sono stati somministrati i vaccini. C’è stato un enorme picco di morti non associate a decessi da COVID, non associate a complicazioni del vaccino, era qualcos’altro. Tutti lo hanno ignorato per quasi due anni e mezzo. Il giorno in cui Kevin McKernan, che è il nostro moderno Bernice Eddie, ha detto al mondo che ora è stato confermato dall’altra parte, non è più un’iperbole, non è più una congettura, questa è la realtà e dovete saperlo. Dovete vivere in posti che proteggono la vostra libertà, non che ve la tolgono. Questo è lo scopo di tutto ciò. Spero di costruirlo a El Salvador, dove penso che regni la libertà.

E vi dirò cosa mi ha detto Bobby. Ho inviato la legge a Bobby, ho dovuto ottenere l’autorizzazione dall’amministrazione Buchelli perché non è ancora approvata. Ho inviato la legge a Bobby circa due settimane fa, mi ha chiamato e abbiamo parlato per quasi due ore al telefono. Mi ha detto: “Jack, nessun politico americano può approvare questa legge.” Voglio che tutti voi americani là fuori lo comprendiate. Questo è quanto è disfunzionale questo paese, non sono nemmeno disposti a salvarci. Questo è quanto è restrittivo. Ho reso questa legge così rigida che è una legge impossibile. Mi ha detto però, poiché Rick ha moderato, ho chiesto: “Bobby, puoi approvare parti e pezzi?” e lui ha detto che il suo avvocato sanitario, Aaron Siri, Mi ha chiamato.

Ho parlato con Aaron e Aaron mi ha detto che ovviamente ci piacerebbe integrare parti di questo nella nostra piattaforma, ma ha aggiunto che negli Stati Uniti è quasi una questione “nucleare” a causa del controllo che le grandi aziende farmaceutiche esercitano sui lobbisti.

Ma ecco cosa mi ha detto, e oggi l’ho condiviso con diversi amici in questa stanza. Ha detto: “Jack, se El Salvador approva questa misura e Bukele la porta avanti, saranno un caso unico, un unicorno”.

Molti di voi sanno che molte persone chiamano Bukele un dittatore, ma lui ha dato alla sua gente libertà medica e denaro. Ora sta per dare loro libertà sanitaria e ha intenzione di garantire anche libertà medica su Internet, tutto nei prossimi sei mesi.

Quindi voglio che sappiate quali sono i vostri rischi. Non voglio che un giorno veniate da me a dirmi che non vi avevo avvertiti. Sono qui due giorni dopo che quella foto ha reso tutto possibile.»

Video integrale originale: https://www.youtube.com/watch?v=TcbuqQd57rY

A cura di AN

