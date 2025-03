Caitlin Johnstone: Questo è il Gen0cidi0 di Trump, adesso. Nella Notte Altri 71 Morti, Decine di Donne e Bambini.

Questo è il genocidio di Trump. Trump è colpevole di ciò che accade a Gaza tanto quanto Netanyahu. Tanto colpevole quanto lo era Biden durante l’ultima amministrazione.

Trump ha firmato la riaccensione dell’olocausto di Gaza . Ha trascorso settimane a sabotare il cessate il fuoco e poi ha dato il via libera alla ripresa del genocidio. Lo ha fatto mentre bombardava lo Yemen e minacciava la guerra con l’Iran per Israele.

Non so perché Trump abbia fatto queste cose. Forse è tutto per i soldi di Adelson . Forse Epstein lo ha registrato mentre faceva qualcosa di sgradevole con una minorenne durante la loro lunga associazione e l’ha dato all’intelligence israeliana a scopo di ricatto . Forse doveva un favore a qualcuno per averlo salvato dai suoi fallimenti aziendali in passato. Forse è solo uno psicopatico a cui piace uccidere i bambini. Non lo so, e non ha molta importanza. Ciò che conta è che l’ha fatto, ed è responsabile delle sue azioni.

I sostenitori di Trump giustificheranno letteralmente qualsiasi cosa faccia il loro presidente usando qualsiasi scusa di cui hanno bisogno, ma stanno solo rivelando quanto sia completamente vuota e senza principi la loro fazione politica. Sono adoratori irriflessivi del potere che accettano qualsiasi cosa il presidente dica loro di fare. Continuando a sostenere Trump anche se continua l’eredità di omicidi di massa di Biden in Medio Oriente, stanno dimostrando di essere degli stormtrooper senza cervello per l’impero sotto gli occhi di tutto il mondo.

Puoi ancora sostenere Trump se odi gli immigrati e le persone LGBTQ e vuoi tasse più basse per gli oscenamente ricchi, ma non c’è una ragione legittima per sostenerlo per motivi anti-guerra o anti-establishment. È solo un altro malvagio presidente repubblicano assassino di massa.

❖

I repubblicani nel 2002: Abbiamo bisogno di più autoritarismo e più guerre in Medio Oriente. Chiunque non sia d’accordo è un sostenitore del terrorismo.

Repubblicani nel 2025: abbiamo bisogno di più autoritarismo e più guerre in Medio Oriente. Chiunque non sia d’accordo è un sostenitore del terrorismo e un antisemita.

❖

A proposito, qualcuno ha controllato gli ebrei sionisti occidentali? Come si sentono oggi? Provano sentimenti belli o cattivi? Si sentono al sicuro o insicuri? Abbiamo bisogno di una copertura mediatica completa di questo problema estremamente urgente; non c’è tempo per occuparci di altre storie.

❖

Scrivo molto sulla falsa “crisi dell’antisemitismo” non solo perché viene usata per distruggere i diritti civili in tutto il mondo occidentale, ma perché è una delle cose più oscure e inquietanti a cui abbia mai assistito.

È stato così intensamente inquietante vedere l’intera società occidentale mobilitarsi attorno a una finzione completa e assoluta per stroncare ogni critica a uno stato straniero. È una cosa tanto distopica quanto si possa immaginare, tutti questi esperti e politici che fingono di credere che la sicurezza ebraica sia seriamente minacciata da un’epidemia di antisemitismo che deve essere aggressivamente messa a tacere con ogni mezzo necessario. Tutto per mettere a tacere l’opposizione alle peggiori inclinazioni di uno stato di apartheid genocida e la complicità dei nostri governi occidentali con i suoi crimini.

E ci si aspetta che tutti noi prendiamo sul serio questa truffa. Chiunque dica che l’imperatore è nudo e chiami questo inganno di massa per quello che è viene macchiato con l’etichetta di “antisemita” e trattato come ulteriore prova che siamo tutti a un passo dal vedere di nuovo gli ebrei radunati sui treni se non ci sbrighiamo tutti a fermare le proteste anti-genocidio nei campus universitari. Non stanno solo recitando un melodramma fraudolento messo in scena per derubarci dei nostri diritti, stanno chiedendo che vi partecipiamo fingendo che non è quello che è chiaramente.

Non è solo tirannia, è tirannia che ordina alla gente di battere le mani insieme a lei. È una cosa così disgustosa e malvagia da fare alla gente. Un comportamento così psicologicamente dominante e violento. Più lo guardi, più diventa inquietante.

❖

La sinistra anti-imperialista è ciò che MAGA e il “populismo” di destra fingono di essere. Noi REALMENTE ci opponiamo al bellicismo dell’impero, non solo quando i democratici sono al potere. Noi REALMENTE vogliamo sconfiggere lo stato profondo, non applaudiamo i miliardari contractor del Pentagono come Elon Musk che prendono il potere. Noi REALMENTE ci opponiamo all’ordine costituito, perché l’ordine costituito è capitalista. Noi REALMENTE ci opponiamo ai potenti, non scarichiamo metà della colpa sugli immigrati e sui gruppi emarginati.

La sinistra anti-imperialista è anche ciò che i liberali fingono di essere. Noi sosteniamo REALMENTE la classe operaia. Noi sosteniamo REALMENTE il piccolo. Noi vogliamo REALMENTE giustizia e uguaglianza. Noi sosteniamo REALMENTE i diritti civili. Noi ci opponiamo REALMENTE alla tirannia.

Tutto ciò che il cuore umano desidera risiede nella morte del capitalismo, del militarismo e dell’impero, e tuttavia entrambe le fazioni politiche occidentali dominanti dei nostri giorni sostengono la continuazione di tutte queste cose. Questo perché gli occidentali passano l’intera vita a marinare nella propaganda al servizio del potere che li raduna in queste due fazioni politiche principali per assicurarsi che non rappresentino sfide significative per i nostri governanti. Tutta l’energia politica viene incanalata in movimenti e partiti che sono creati per mantenere lo status quo mentre fingono di sostenere il popolo, con l’illusione di libertà politica sostenuta da una falsa dicotomia bipartitica in cui entrambe le fazioni servono la stessa struttura di potere dominante.

Naturalmente, ciò che il liberalismo mainstream e il “populismo” di destra hanno da offrire che il socialismo anti-imperialista non ha è la capacità di vincere elezioni importanti con candidati di successo. Questo perché generazioni di operazioni psicologiche imperiali si sono dedicate a calpestare la sinistra anti-imperialista nel mondo occidentale, e perché solo ai candidati che mantengono lo status quo è permesso di avvicinarsi alla vittoria di un’elezione. Ciò non significa che il liberalismo mainstream o il “populismo” di destra siano la risposta, significa solo che il nostro direttore carcerario non ci consegnerà le chiavi della porta d’uscita.

A un certo punto dovremo sollevarci e usare il potere dei nostri numeri per forzare i cambiamenti urgenti che desideriamo vedere nel nostro mondo. Tutto nella nostra società è impostato per impedire che ciò accada mai. Questo è tutto ciò che le due principali fazioni politiche sono progettate per fare. Ecco perché entrambe hanno al loro interno falsi elementi “populisti” che pretendono di guidare una coraggiosa carica rivoluzionaria contro l’establishment, mentre radunano tutti a sostenere i due partiti politici dello status quo. Ed ecco perché la sinistra anti-imperialista è tutto ciò che fingono di essere.