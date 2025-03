Medicina Decentralizzata vs Mafia Farmaceutica. Prima Parte. Agostino Nobile.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sullo stato della salute e delle sue cure…Questa è la prima parte dello studio. Buona lettura e condivisione.

§§§

Medicina decentralizzata vs mafia farmaceutica

Il Dr. Jack Kruse, neurochirurgo, approfondisce argomenti come la sicurezza dei vaccini, l’autismo e l’influenza degli esperimenti di MK Ultra e CIA sulla tecnologia moderna. Come vedremo di seguito. il Dr. Kruse ha sottolineato l’importanza della medicina decentralizzata e della libertà medica per proteggere la salute pubblica e le libertà individuali dalle case farmaceutiche. Tutte le vicende qui affrontate sono legate da un unico filo conduttore, anche quelle apparentemente inverosimili. Tuttavia, sono confermate da Robert Kennedy Jr., che da decenni studia in maniera quasi ossessiva, sia le corruzioni operate dalle lobby farmaceutiche che i terribili fatti che hanno portato all’omicidio di suo padre Robert Kennedy e di suo zio, il presidente John Kennedy. Probabilmente, il Dr. Kruse anticipa ciò che l’amministrazione Trump renderà pubblico con i relativi documenti, proprio grazie a Robert Kennedy Jr., attuale Segretario della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti d’America.

Di seguito riporto ampi stralci di un incontro del Dr. Kruse del 2023.

«[…] Per chi non ha mai sentito parlare di Operation Paperclip e MK Ultra, potrebbe sembrare una teoria del complotto. Ma vi chiedo, qual è la differenza tra fatto e finzione per voi? La finzione deve avere un senso, la verità no. La verità è spesso chiamata teoria del complotto perché non ha senso finché non si vedono tutte le parti del puzzle.

Negli anni ’50, ’60, ’70 e ’80, la CIA ha avviato un programma a Tulane dove facevano esperimenti su scimmie per vedere come potevano controllare il comportamento utilizzando droghe e dispositivi elettrici. Uno dei ricercatori, il professor Delgado, ha avuto l’idea di fare questi esperimenti su animali più grandi e ha scoperto che si poteva fare in modalità wireless utilizzando chip RFID e semiconduttori. La CIA ha poi portato avanti il programma utilizzando la luce degli schermi per controllare il comportamento umano.

La persona che ha organizzato l’incontro tra me e Bobby è l’avvocato brevettuale che ha assicurato che Google e Meta avessero queste tecnologie per controllare ciò che facciamo. L’idea originale è nata da MK Ultra [ne parlo nel mio articolo dell’aprile 2023: https://www.marcotosatti.com/2023/04/04/la-cia-e-il-progetto-mk-ultra-agostino-nobile/] e con la CIA, ma è stata ispirata dalla mafia di Las Vegas che voleva costruire una nuova città nel deserto. Hanno inventato slot machine retroilluminate in blu e hanno scoperto che non avevano bisogno di usare la forza per rubare i soldi delle persone.

Bobby Kennedy è legato a tutto questo perché suo zio, John F. Kennedy, è stato ucciso il 22 novembre 1963 a Dallas, Texas. Quel giorno, il cuore dell’America è stato strappato via. Pochi anni dopo, Martin Luther King e il padre di Bobby Kennedy sono stati uccisi, e la mente e l’anima degli Stati Uniti sono state rimosse.

Una delle prime domande che ho fatto a Bobby nel podcast è stata legata ai vaccini mRNA. Ho chiesto chi di voi li ha presi, ma sono sicuro che nessuno mi dirà la verità. La storia che sto per raccontarvi sarà molto interessante per chi li ha presi.

Ho fatto la mia residenza alla LSU negli anni ’90 e ci occupavamo di tumori al cervello e altre cose del genere. Nel seminterrato avevamo un acceleratore lineare, una macchina da un milione di dollari che non potevamo permetterci. Ho scoperto che la CIA aveva acquistato quell’acceleratore per i programmi di cui vi ho parlato. L’ospedale si chiamava Ashner Medical Foundation e il dottor Ashner era il primo capo della National Cancer Society.

Negli anni ’50, l’attenzione era sulla polio perché il presidente FDR ne era affetto. Un famoso avvocato di New York ha avviato la March of Dimes per raccogliere fondi per la ricerca sul vaccino di Jonas Salk. Ma c’è un evento chiamato “Cutter Incident” che è stato cancellato dai libri di storia della medicina. Jonas Salk era legato a una società farmaceutica chiamata Cutter Pharmaceuticals e il vaccino è stato testato su scimmie, causando la polio in tutte loro. Nonostante ciò, il vaccino è stato somministrato agli esseri umani, causando un’epidemia di polio.

Il dottor Ashner, che gestisce questo programma con l’aiuto del governo federale, lavorava effettivamente per l’FBI e la CIA in quel periodo. Era così determinato che portò i suoi nipoti, un maschio e una femmina, nell’anfiteatro della facoltà di medicina di Tulane, situata su Carrollton Avenue a New Orleans, dove ho fatto il mio tirocinio e sono stato in quell’anfiteatro molte volte. Iniettò entrambi i suoi nipoti con il vaccino antipolio. Il nipote maschio morì dopo due giorni e la nipote contrasse una forma lieve di polio. Fu allora che le persone si resero conto che c’era un grosso problema. Ma il problema più grande emerse quando Bernice Eddy iniziò a indagare. Scoprì che nel vaccino antipolio erano stati coltivati diversi virus e che 120 milioni di persone nel mondo, tra il 1951 e il 1956 circa, avevano ricevuto questo vaccino. Uno dei virus di cui potreste aver sentito parlare è l’SV40, che sta per Simian Virus 40. Questo indica che ce n’erano altri 39, ma l’SV40 è particolarmente importante. Gli scimpanzé verdi africani portano questo virus senza alcun problema, ma quando l’SV40 viene trasferito in qualsiasi altro animale, questi sviluppa sempre tumori ai tessuti molli, garantito al 100%.

Il dottor Ashner, come vi ho detto, fu il primo presidente della National Cancer Society e si rese rapidamente conto, tra il 1951 e il 1955, che ci sarebbe stata una massiccia epidemia di cancro nei successivi 40-50 anni. Il suo migliore amico politico dell’epoca era un politico californiano di nome Richard Nixon. Quando Nixon divenne presidente nel 1971, dichiarò guerra al cancro perché sapevano quale fosse la causa del problema. L’obiettivo originale del dottor Ashner era trovare un modo per risolvere il problema che aveva causato con il vaccino antipolio. Così, la CIA portò un acceleratore lineare e lo installò in un luogo chiamato US Public Health Hospital, situato di fronte al Children’s Hospital di New Orleans su Henry Clay Boulevard. So tutto questo perché ho fatto il mio tirocinio lì. Di fronte c’è un grande edificio di tre piani che spicca come un pollice dolorante e sembra un’installazione militare.

Una donna di nome Sarah Stewart, esperta di virus cancerogeni, fu reclutata dal dottor Ashner. All’epoca, nessuno credeva che i virus potessero causare il cancro, quindi era considerata una pecora nera, come lo sono io oggi. Fu trasferita dall’NIH all’US Public Health Hospital. Contemporaneamente, un’ortopedica di nome Mary Stewart, esperta di fisica nucleare e cancro osseo, fu anch’essa trasferita. Le due, nonostante non fossero imparentate, avevano frequentato la stessa scuola di medicina. Entrambe furono portate alla Asra Medical Foundation, dove iniziarono una ricerca segreta. L’obiettivo era curare il cancro che avevano causato, ma scoprirono qualcosa di interessante: ogni volta che usavano la radiazione elettromagnetica sull’SV40, i tumori peggioravano. Invece di migliorare la situazione, la peggioravano. Oggi sappiamo che la radiazione X o le particelle ad alta energia frammentano il DNA, creando così più problemi.

Nel 1959, Bernice Eddy rivelò pubblicamente la presenza dell’SV40 nel vaccino antipolio durante un incontro dell’Accademia delle Scienze di New York. Nel frattempo, Fidel Castro aveva preso il potere a Cuba, causando grande scontento tra i mafiosi che avevano perso i loro casinò e tra persone come il dottor Ashner, che non amavano i comunisti. L’ospedale del dottor Ashner, anche durante il mio tirocinio, esponeva le bandiere dei paesi dell’America Centrale e Meridionale perché curava i dittatori di tutto il mondo. Era un conservatore ultradestro e amico di Nixon e Reagan, ma non era un grande fan di Kennedy.

L’idea era di trasformare il vaccino antipolio in un’arma biologica utilizzando l’acceleratore lineare. Il piano era di mettere il virus nel tabacco o di iniettarlo a Fidel Castro. Lee Harvey Oswald fu coinvolto in questo piano: gli fu permesso di disertare in Russia e poi di tornare negli Stati Uniti per non destare sospetti. Nel 1962, durante l’invasione della Baia dei Porci, un pilota disertore di nome David Ferrie, che lavorava per il dottor Ashner, fu abbattuto e divenne molto anti-Kennedy. Ferrie lavorava con le due ricercatrici sul virus. Inoltre, una giovane ragazza di 18 anni, Judith Vary Baker, che aveva vinto un premio scientifico in Florida, fu coinvolta nel progetto.

Il dottor Ashner causò un cancro molto raro negli anni ’60 e reclutò Judith Vary Baker, promettendole che se avesse lavorato nel suo laboratorio, avrebbe ottenuto un avanzamento rapido alla facoltà di medicina di Tulane e sarebbe diventata medico velocemente. Questo è il gruppo di personaggi che abbiamo nel 1963. Nell’estate del 1963, gli esperimenti continuarono e crearono un’arma biologica. Il giorno prima del discorso “I Have a Dream” di Martin Luther King, Lee Harvey Oswald, Clay Shaw e David Ferrie andarono a Clinton, Louisiana, dove il dottor Ashner ordinò a un detenuto nel braccio della morte di Angola di recarsi in un ospedale psichiatrico a Jackson. Lì, David Ferrie iniettò questa miscela tossica per vedere se funzionava. Questo dimostra il livello di etica dell’epoca. Judith Vary Baker dovette tornare in ospedale due settimane dopo per confermare che l’uomo aveva contratto il cancro, cosa che avvenne, e morì quattro settimane dopo.

Il motivo per cui questa storia è importante è che, se avete visto il film “JFK” di Oliver Stone, noterete che l’unica persona mai processata per la morte di John F. Kennedy fu Clay Shaw. Il motivo per cui fu processato e collegato a questo caso è che il procuratore era Jim Garrison. La figlia di Garrison, Virginia Garrison, era la mia infermiera al pronto soccorso durante il mio primo anno di tirocinio, ed è così che conosco molti di questi dettagli.

Ciò che accadde dopo è che Garrison mise sotto processo Clay Shaw, ma il processo fallì perché il dottor Ashner era molto influente a New Orleans. Garrison sapeva di avere prove contro di lui, ma non lo perseguì, il che fu probabilmente un grosso errore. Decise di andare contro David Ferrie, il pilota disonorato di cui vi ho parlato. Ferrie era un tipo molto strano, ma fu trovato morto nel suo appartamento il giorno seguente. Curiosamente, trovarono un documento simile a questo, con vari capitoli sui virus cancerogeni delle scimmie. Garrison aveva la pistola fumante, ma non aveva prove concrete.

Judith Vary Baker fu trasferita in Florida dopo tutto questo. La parte più folle della storia è che Mary Stewart, la famosa ricercatrice sul cancro, rimase coinvolta in un incidente in quell’ospedale pubblico, dove afferrò un bastone per spegnere una macchina e si ustionò gravemente il braccio destro, il torace e il viso. Stranamente, non fu trovata in ospedale, ma nel suo letto su Magazine Street a New Orleans, su un materasso fumante. Questo accadde sei mesi dopo l’assassinio di JFK. Il motivo di tutto ciò era che dovevano nascondere ciò che stavano facendo in quel laboratorio privato, che era l’ultimo collegamento con il dottor Ashner.

Dopo il fallito processo a Clay Shaw, tutte le prove furono perse per la scienza. La parte interessante è che qualcuno iniziò a chiedersi che fine avessero fatto tutti i virus delle scimmie. Si scoprì che il padre del mio anestesista, il dottor Rippel, gestiva il laboratorio JKS a New Orleans, dove operavamo sulle scimmie e facevamo chirurgia dei nervi periferici. Lavorai in quel laboratorio negli anni ’90, ma queste attività erano in corso già negli anni ’50 e ’60 per il progetto MK Ultra e altre operazioni segrete. Tutti ne erano a conoscenza.

PETA, l’organizzazione che si oppone all’uso degli animali, irruppe nel nostro laboratorio quando ero tirocinante e liberò le scimmie. Fui citato su un giornale per questo incidente e da allora ho avuto molti problemi con gli attivisti. Circa 12 anni fa, quando 3.700 persone dovevano venire ad ascoltarmi su una nave da crociera, qualcuno di PETA disse che stavo portando un’arma biologica a bordo e l’FBI mi interrogò. L’FBI è arrivato e ha perquisito la crociera, mi ha perquisito e mi ha fatto scendere dalla nave da crociera. Non mi hanno permesso di risalire, anche se 3.700 persone erano venute a vedermi. Perché? Perché la gente sapeva che io sapevo delle cose che probabilmente non avrei dovuto sapere e non volevano che nessuno ne parlasse. Quindi, la catena di eventi con questo virus della scimmia viene trasferito nel 1964 al Delta Primate Center di Covington, Louisiana, dove fanno ricerche sui primati sotto la direzione del Dipartimento della Difesa. Questo posto è aperto da allora. Il padre del dottor Riel dirigeva quel posto e il motivo per cui ne sono venuto a conoscenza è perché il giorno in cui ero al Times Picayune a parlarne, ho chiesto al dottor Rippel di questo problema. Gli ho detto: “So che tuo padre lavorava lì”. Lui non parlava mai di cosa fosse coinvolto suo padre, ma lo fece quel giorno quando stavo per fare una craniotomia nel cuore della notte e alcune delle cose che mi disse mi fecero iniziare a fare domande. Ho iniziato a mettere insieme i pezzi e ho detto: “Devo scoprire cosa è successo con quel virus della scimmia”. Quindi, si scopre che nel 1971 la ricerca sul virus della scimmia è stata trasferita a Fort Detrick. Se qualcuno di voi vede la pecora nera della famiglia Kenny lassù, ha appena scritto il libro di denuncia per il dottor Anthony Fauci. In quel libro vedrete tutti i collegamenti con Fort Detrick dal 1971 fino al patriarca, quando hanno abbattuto le Torri Gemelle. Tutte le nostre armi biologiche sono state fatte negli Stati Uniti, ironicamente. Diversi virus sono usciti quando Obama era presidente. Obama ha chiuso il programma di armi biologiche e indovinate cosa ha detto al dottor Fauci di fare? Andare offshore. E indovinate dove è andato? A Wuhan. Quindi, la ricerca sul guadagno di funzione è continuata».

(continua 2º parte)

A cura di AN

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

***

Condividi i miei articoli:



Tag: fauci, nobile medicina, obama, wuhan



Categoria: Generale