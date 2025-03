Il Giappone Lancia l’Allarme per l’Aumento delle Morti dei Bambini Vaccinati. Slay News.

I principali esperti in Giappone hanno diramato un’allerta globale per chiedere una rivalutazione urgente dei programmi di vaccinazione in tutto il mondo dopo aver collegato un recente aumento dei decessi infantili ai “vaccini”.

Un nuovo studio esplosivo pubblicato sulla rivista peer-reviewed di Springer Nature Discover Medicine lancia l’allarme sulla questione dopo aver collegato diversi decessi infantili alle “vaccinazioni”.

Tuttavia, non sono state solo le iniezioni di mRNA a essere collegate ai decessi: lo studio ha scoperto che diversi bambini sono morti improvvisamente dopo aver ricevuto i vaccini standard per l’infanzia.

Lo studio è stato condotto dal Dott. Kenji Yamamoto dell’Okamura Memorial Hospital in Giappone.

Sulla scia di Yamamoto, i massimi esperti giapponesi chiedono ora una rivalutazione urgente dei programmi di vaccinazione globali, in particolare dei “vaccini” a mRNA.

Le scoperte di Yamamoto sono supportate dalle crescenti prove di immunodeficienza indotta dai vaccini e dal forte aumento degli effetti avversi.

È allarmante che il Giappone abbia registrato oltre 600.000 decessi in eccesso dall’inizio della distribuzione del “vaccino” anti-Covid.

Tuttavia, nonostante la pandemia sia finita da tempo e l’adozione del “vaccino” sia in calo, i decessi sono continuati.

Particolarmente preoccupanti sono i crescenti tassi di mortalità tra i bambini sottoposti a vaccinazione anti-Covid.

Durante lo studio, Yamamoto ha analizzato decine di decessi infantili inspiegabili avvenuti in Giappone.

Ha scoperto che le morti infantili improvvise e misteriose sono aumentate vertiginosamente dopo che ai bambini giapponesi sono stati somministrati i vaccini anti-Covid.

Tuttavia, Yamamoto ha osservato che tre decessi infantili inspiegabili presi in esame per lo studio si sono verificati entro un giorno dalla vaccinazione di routine.

Il dottor Yamamoto avverte che queste statistiche sconvolgenti meritano ulteriori indagini.

