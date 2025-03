Satanismo negli Stati Uniti: Evento Satanico di fronte al Campidoglio in Kansas. Bernardino Montejano.

SATANISMO NEGLI STATI UNITI

Di recente abbiamo dovuto fare i conti con il culto del diavolo in Messico, ma ieri InfoCatólica ci ha inviato un’altra notizia terrificante con il sottotitolo: Un evento satanico si terrà di fronte al Campidoglio dello Stato (del Kansas) e il titolo: “Un’università cattolica pregherà per la conversione dei satanisti”.

Il rapporto fa riferimento all’evento organizzato da ” The Satanic Grotto “, che è stato “approvato dal coordinatore degli eventi del Campidoglio ed è programmato per il 28 marzo. Secondo l’appello pubblicato sui social media, verranno eseguiti rituali blasfemi”.

Grazie a Dio le reazioni sono state immediate. Tra questi, il Benedictine College ha annunciato che dedicherà le sue ore sante, i rosari e le preghiere alla conversione di coloro che parteciperanno all’evento e al rafforzamento della fede nel Kansas.

InfoCatólica sottolinea che “il potere del rosario contro il satanismo è stato evidenziato da testimonianze storiche e recenti”. Ricordiamo il caso del Beato Bartolo Longo, un ex sacerdote satanico che divenne un fervente devoto del rosario, come esempio di trasformazione spirituale attraverso questa preghiera.

In risposta all’atto blasfemo, i fedeli sono stati invitati a recitare preghiere di riparazione come la Freccia d’Oro, rivelata alla carmelitana Maria de San Pedro: “Sia sempre lodato, benedetto, amato, adorato e glorificato in cielo, in terra e negli abissi, da tutte le creature di Dio, il santissimo, sacratissimo, adorabile, incomprensibile e ineffabile Nome di Dio”.

Una petizione indirizzata al governatore del Kansas Laura Kelly per chiedere l’annullamento dell’evento ha già raccolto 32.750 firme. Inoltre, il presidente del Benedictine College, Stephen D. Minnis, ha chiesto ai membri del Memorare Army di recitare ogni giorno dieci preghiere alla Vergine di Guadalupe, implorando la sua intercessione.

Un lettore, Massimiliano, fa notare nel suo commento che “Satana” significa “avversario”, nemico, e che i suoi desideri sono rivelati da Gesù quando, come racconta il Vangelo, rimprovera i Giudei e dice loro: “Voi siete del padre vostro il diavolo e volete fare i desideri del padre vostro. Egli era omicida fin dal principio e non ha perseverato nella verità, perché in lui non c’è verità. Quando dice il falso, dice ciò che viene dal di dentro, perché è bugiardo e padre della menzogna” ( Gv 8,44-5).

Satana è una persona che desidera la morte dell’anima con il peccato e la dannazione eterna. Un altro lettore, Anawin, scrive: “Questo genere di cose dovrebbe farci male. Se non ci fa male, facciamoci visitare perché c’è qualcosa che non va in noi. Questa non è solo un’altra notizia”.

E ha perfettamente ragione, perché la Chiesa è un corpo mistico, ma pur sempre un corpo, e per questo i suoi membri viventi devono sentire qualcosa di ciò che accade in altri luoghi del pianeta.

Un altro articolo di cronaca è apparso oggi su Infocatólica ed è intitolato “Il governatore del Kansas afferma di non poter fermare la ‘messa nera satanista’ al Campidoglio”, con il sottotitolo che chiarisce: “Lei ne proibisce semplicemente lo svolgimento all’interno dell’edificio“.

Laura Kelly è cattolica e democratica, un’ipocrita come Biden e Nancy Pelosi; Per questo motivo ha sottolineato che il suo dovere è garantire la libertà di espressione.

Chuck Weber, direttore della Kansas Catholic Conference, ha criticato la posizione del governatore, definendo la sua permissività “un atto di odio e di bigottismo anticattolico”.

InfoCatólica ricorda anche che “casi simili sono stati ritirati in passato a causa della pressione cattolica. Nel 2014, una ‘messa nera’ all’Università di Harvard è stata annullata dopo una grande protesta, e un’altra a Oklahoma City si è conclusa con la restituzione di un’ostia consacrata dopo una causa legale da parte dell’arcidiocesi locale”.

La lettrice María de África propone un’eccellente idea per distinguere, in ambito religioso, le forze del Bene da quelle del Male: queste ultime non si opporranno mai alle leggi ingiuste. Sono certo che “l’aborto, la dissoluzione della famiglia naturale e i divertimenti sessuali si adattano perfettamente ai satanisti”.

E Anawin commenta: “Gli Stati Uniti sono in una situazione molto brutta se la setta satanica può fare pubblicità sui social media… La cosa logica sarebbe che si nascondesse, ma non lo fa”.

Da parte sua, Marta de Jesús sottolinea: “Non possiamo impedire alle persone di aderire al Male, ma forse potremmo limitare severamente il loro vantarsene, come rifiutare di consentire carri di aberrazioni sessuali e tutta la pubblicità. Non si preoccupano dell’impatto che questo potrebbe avere sulle generazioni più giovani. Molto triste”.

Abbiamo davanti a noi un libro di Georges Huber, intitolato “ Il diavolo oggi ” (Palabra. Madrid, 1996), il cui capitolo V è intitolato: “La tattica del diavolo: passare inosservati”. L’autore sottolinea che ai nostri giorni Satana si nasconde, dissimula e si traveste. Questo mostro di orgoglio può sembrare un modello di umiltà. Egli aspira a «passare completamente inosservato per meglio realizzare i suoi disegni di odio verso Dio e di invidia verso gli uomini» (p. 72).

Huber denuncia la tattica di Satana di trattenere la sua rivelazione in modo che il male che ha diffuso fin dall’inizio “si trasformi sempre più in un peccato strutturale e sempre meno identificabile come un peccato personale. Satana agisce attraverso gli uomini e anche attraverso le istituzioni che autorizzano l’aborto e l’eutanasia” (p. 21).

Cita Alois Mager OSB, il quale afferma che il mondo satanico è caratterizzato da menzogne ​​e omicidi: “Le menzogne ​​distruggono la vita spirituale; l’omicidio distrugge la vita corporea”.

Ma oggi, il “Principe di questo mondo”, sicuro del suo trionfo terreno, non si nasconde più; si rivela attraverso i suoi seguaci e complici. Tuttavia, in Argentina, con la stessa vecchia Chiesa, continueremo a cantare:

“Vogliamo Dio nei nostri costumi,

Dio nel popolo, Dio nella legge,

sotto il suo impero saremo grandi,

libera dal giogo di Lucifero”.

Buenos Aires, 13 marzo 2025.

Bernardino Montejano

