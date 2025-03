Riprende lo Sterminio a Gaza, all’Ombra del Nuovo Maccartismo negli USA e in Europa.

Israele ha ripreso la sua campagna genocida di annientamento a Gaza martedì mattina presto, uccidendo centinaia di persone nel giro di poche ore, tra cui molti bambini. Al momento in cui scrivo, il bilancio delle vittime di questo assalto è di almeno 413 .

Israele non sta nemmeno fingendo che Hamas abbia violato l’accordo di cessate il fuoco sottoscritto a gennaio, affermando invece che la decisione di riprendere l’attacco è stata presa perché Hamas aveva respinto un nuovo accordo significativamente modificato, proposto dall’amministrazione Trump, che avrebbe consentito a Israele di posticipare il cammino verso una pace duratura.

“Ciò segue il ripetuto rifiuto di Hamas di rilasciare i nostri ostaggi, nonché il rifiuto di tutte le proposte ricevute dall’inviato presidenziale statunitense Steve Witkoff e dai mediatori”, si legge in una dichiarazione del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

“Israele, d’ora in poi, agirà contro Hamas con una forza militare sempre maggiore”, ha affermato Netanyahu.

Naturalmente sappiamo tutti che Israele non sta realmente agendo contro Hamas; Israele sta agendo contro l’intera popolazione della Striscia di Gaza. Il piano di eliminare tutti i palestinesi a Gaza è stato apertamente confessato dal presidente degli Stati Uniti, che è arrivato al punto di pubblicare sui social media un video musicale generato dall’intelligenza artificiale, incredibilmente inquietante, sul futuro di Gaza dopo la pulizia etnica sostenuta dagli Stati Uniti. Israele sta semplicemente rendendo l’enclave il più pericolosa e inabitabile possibile, in modo che chiunque vi viva sia costretto ad andarsene o a morire.

E tutto questo era stato pianificato in anticipo. Non appena è stato annunciato l’accordo di cessate il fuoco a Gaza, i commentatori allineati a Netanyahu nei media israeliani stavano già dicendo di sapere per certo che il primo ministro non avrebbe permesso che l’accordo passasse alla seconda fase. Dopo che Netanyahu ha visitato Washington ed è rimasto per quasi una settimana , l’emittente israeliana Haaretz ha riferito che il primo ministro stava pianificando di sabotare l’accordo di cessate il fuoco al suo ritorno. Ora eccoci qui, a guardare Netanyahu bruciare completamente il cessate il fuoco dopo settimane di sabotaggio attivo .

Non solo tutto questo era stato pianificato in anticipo, ma era anche stato propagandato in anticipo. Israele e la classe politico-mediatica occidentale hanno trascorso giorni a spingere la narrazione propagandistica dell’atrocità secondo cui Hamas aveva assassinato i bambini ostaggi Kfir e Ariel Bibas nelle prime settimane dell’assalto a Gaza, non solo assassinandoli, ma assassinandoli a mani nude.

L’indignazione pubblica è stata deliberatamente fomentata attorno a questa narrazione, nonostante non sia mai stata presentata al pubblico alcuna prova che fosse vera. Monumenti occidentali come l’Empire State Building e la Torre Eiffel sono stati illuminati di arancione di notte in un tentativo trasparente di evidenziare la bianchezza dei bambini per gli occidentali che sono stati addestrati a ignorare le morti dei bambini mediorientali più scuri. I sostenitori di Israele hanno ragliato per il sangue palestinese mentre questa propaganda atroce di bambini con le baionette veniva spinta nelle loro menti per creare consenso per future atrocità.

Ed era tutto un’operazione psicologica. Muhammad Shehada di Zeteo ha riferito un mese e mezzo fa , settimane prima che la narrazione di Bibas venisse svelata, che i responsabili della narrazione di Israele sembravano prepararsi a usare i bambini Bibas per giustificare futuri spargimenti di sangue, fingendo di non sapere se i bambini fossero vivi o meno, giurando vendetta se fossero morti. Hamas ha riferito a novembre 2023 che i bambini Bibas erano stati uccisi in un attacco aereo israeliano insieme alla madre. A dicembre 2023 è stato riportato sulla stampa mainstream che Hamas si era offerta di restituire i loro corpi a Israele, ma Israele ha rifiutato, dicendo alla stampa che “Israele non affronterà i resoconti basati sulla propaganda provenienti da Hamas”.

Ed ecco che la narrazione propagandistica delle atrocità sui bambini Bibas è stata diffusa poche settimane dopo, quando i loro corpi sono stati restituiti da Hamas come parte dell’accordo di cessate il fuoco, proprio come Shehada aveva previsto. E proprio la scorsa settimana, l’ex ministro della difesa israeliano Yoav Gallant ha ammesso pubblicamente di aver saputo che i bambini Bibas erano morti per tutto il tempo, contraddicendo direttamente lo shock simulato di Israele e dei suoi maestri della propaganda quando i corpi dei bambini sono stati restituiti.

Fino ad oggi, Israele non ha presentato al pubblico alcuna prova di alcun tipo che i fratelli Bibas siano stati assassinati dalle mani nude dei loro rapitori, piuttosto che dagli stessi attacchi aerei israeliani che uccidevano donne e bambini ogni giorno nella stessa area, come suggerirebbe il buon senso. Data la lunga storia di menzogne di Israele esattamente su questo genere di cose, possiamo tranquillamente supporre che le prove non siano mai state presentate perché non ci sono prove.

Hanno mentito. Hanno mentito sui bambini assassinati per giustificare l’assassinio di bambini, proprio come hanno mentito sui bambini decapitati il 7 ottobre per giustificare l’uccisione di migliaia di bambini a Gaza.

Quando si tratta di Israele, ogni accusa è una confessione.