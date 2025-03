Norman Fenton: come i Media e l’Industria del Cambiamento Climatico Modellano la Narrazione. The Exposé.

Dieci anni fa, il professor Norman Fenton ha co-presentato un documentario della BBC intitolato ” Climate Change by Numbers “. Durante le riprese, si è reso conto che si trattava di un pezzo di propaganda per l’isteria sul cambiamento climatico.

Prima che il documentario venisse girato, il Prof. Fenton era scettico sulla narrazione del cambiamento climatico provocato dall’uomo. Ma a sua insaputa fino all’inizio delle riprese, la BBC aveva preso una decisione interna di non consentire la presentazione di opinioni scettiche sul cambiamento climatico e il programma era stato ampiamente sceneggiato da attivisti climatici esterni.

Il Prof. Fenton era soggetto a un accordo di non divulgazione e ritiene di esserne ancora vincolato. Ma ora si sta esprimendo contro il programma, 10 anni dopo la sua uscita, e si sta scusando per il suo ruolo in esso. La sua storia rivela l’entità della propaganda e della corruzione nell’industria del cambiamento climatico.

Il Prof. Norman Fenton inizia le sue rivelazioni menzionando una causa legale durata più di un decennio tra Michael Mann, il creatore del famigerato “grafico a mazza da hockey” al centro dello scandalo Climategate , e Mark Steyn .

Nel 2013, Mann ha intentato una causa per diffamazione contro Steyn, National Review , Rand Simberg e il Competitive Enterprise Institute per un post di blog che criticava Mann , il grafico a forma di bastone da hockey e un’indagine condotta dalla Pennsylvania State University (“Penn State”) sulle accuse di illeciti da parte di Mann. All’epoca, Mann era professore alla Penn State. Il post di blog accusava Mann, tra le altre cose, di “cattiva condotta”, “illecito” e “manipolazione” e “tortura” dei dati.

Del professor Norman Fenton

La truffa del “cambiamento climatico provocato dall’uomo” è di nuovo al centro dell’attenzione a causa degli sviluppi nel caso del “professore del clima” Michael “hockey stick” Mann contro Mark Steyn. Sebbene l’anno scorso Mann abbia “vinto” la sua ridicola causa per diffamazione durata 12 anni contro Steyn per aver denunciato la sciocchezza dell’hockey stick di Mann, il caso ha smascherato Mann per il pomposo accademico di basso livello che è.

Nelle ultime settimane, il giudice ha ridotto i danni assegnati da 1 milione a 5.000 dollari, ha ordinato a Mann di pagare ingenti spese legali e ora ha sanzionato Mann per le bugie presentate nelle sue prove. L’isteria del cambiamento climatico e la sua agenda autoritaria net zero hanno preceduto la “ricerca” difettosa di Mann, ma il lavoro e l’influenza di Mann sono stati un fattore importante nell’accelerare l’Agenda 2030 dell’ONU-WEF di “non possederete nulla e sarete felici” pur avendo freddo, non potendo viaggiare e mangiando insetti.

L’agenda delle emissioni nette zero è la minaccia più pericolosa per la nostra futura libertà e sovranità, quindi più il lavoro di “scienziati del clima” come Mann può essere smascherato per la spazzatura che è, maggiori sono le possibilità che abbiamo di fermare la discesa nella follia.

E questo mi porta al motivo di questo articolo: forse ora potrò fornire ulteriori prove della portata della truffa e del ruolo che i media tradizionali (e anche io, inconsapevolmente) hanno avuto in essa.

Dieci anni fa ho co-presentato, con il Prof. Sir David Spiegelhalter e la Dott. ssa (ora Prof.) Hannah Fry , un documentario di 90 minuti per la BBC intitolato ” Climate Change by Numbers “. Per ragioni che saranno chiare in seguito, entrambi i miei co-presentatori sono diventati delle grandi celebrità come presentatori scientifici televisivi, mentre questa è stata la mia prima e ultima apparizione alla BBC. Spiegelhalter ha condotto diversi importanti documentari ed è un ospite fisso di canali di notizie TV e radio commentando statistiche e rischi. Fry è diventato il volto della scienza televisiva , presentando numerosi documentari e serie della BBC, essendo l’esperto di “numeri” della serata elettorale di Channel 4 e persino ospite della serie comica ” Have I got News For You “. I lettori di questo [Prof. Fenton’s] Substack conosceranno anche Fry per la sua presentazione del controverso documentario ” Unvaccinated ” e Spiegelhalter per i suoi commenti pubblici sul covid.

I tre presentatori erano stati selezionati come “matematici che non erano stati coinvolti nella ricerca sul clima” e l’intenzione era di presentare le loro scoperte come quelle di ricercatori matematici indipendenti che spiegavano tre “numeri cruciali sul cambiamento climatico”. I tre numeri sono quelli mostrati nel trailer di 30 secondi della BBC per il programma: Guarda BBC Four | Trailer Climate Change by Numbers , 20 febbraio 2015

Il programma è stato trasmesso per la prima volta su BBC4 e in seguito è stato trasmesso diverse volte sia su BBC4 che su BBC2. Ha vinto molti premi ed è stato venduto dalla BBC a diverse reti televisive in tutto il mondo.

Ecco una clip di 2 minuti (che è ancora sul sito web della BBC) dal programma in cui descrivo come l’IPCC è arrivato alla sua cifra del 95% per la certezza che “gli esseri umani hanno causato almeno la metà del recente riscaldamento”. (Attenzione spoiler: questa clip mostra fino a che punto il programma fosse un pezzo di propaganda per l’isteria del cambiamento climatico. I lettori abituali di questo [del Prof. Fenton] Substack saranno giustamente disgustati quando mi sentiranno parlare qui, ma per favore continuate a leggere perché ci sono circostanze attenuanti spiegate di seguito!!)

Guarda: BBC Four | Cambiamento climatico in cifre | Come può l’IPCC affermare che gli esseri umani sono la causa principale del recente riscaldamento globale? 2 marzo 2015 (2 minuti)

Sebbene la BBC non ne fosse a conoscenza all’epoca, io ero (a differenza di Spiegelhalter e Fry) un po’ scettico riguardo all’intera narrazione del cambiamento climatico provocato dall’uomo. Ma ero abbastanza ingenuo da credere che i produttori sarebbero stati aperti all’idea di consentire che una qualche sfida alla narrazione “accettata” facesse parte del programma.

Ad esempio, abbiamo girato un giorno intero di riprese in cui avevo scritto la sceneggiatura per spiegare perché il numero del 95% era in realtà sbagliato, essendo un esempio dell’errore del pubblico ministero. QUI c’è la spiegazione che ho scritto in seguito per la Global Warming Policy Foundation. Contrariamente all’impressione data dalla BBC sia nel suo materiale promozionale che nel modo in cui è stato presentato il programma, quasi ogni parola che noi tre presentatori abbiamo detto nel montaggio finale è stata scritta da attivisti climatici esterni e consulenti accademici. Quindi, invece di spiegare perché la cifra del 95% era sbagliata, le parole che hanno usato da me nel programma hanno presentato la cifra come un “fatto” convincente.

Allo stesso modo, mi è stato permesso di porre un paio di domande mie in un’intervista filmata con un professore di climatologia, ma anche queste sono state tagliate completamente dal montaggio finale; uno dei produttori ha detto che ciò è avvenuto perché il professore era così innervosito dalle mie domande che la sua successiva performance è stata troppo “irritabile” per essere utilizzata!

Sfortunatamente, la BBC aveva preso all’epoca una decisione interna di non consentire la presentazione di opinioni scettiche sul cambiamento climatico in nessuno dei suoi programmi, poiché “la scienza era risolta”. Questa strategia fu formalmente annunciata tre anni dopo. Pertanto, nessuno dei materiali in cui sono stato registrato mentre presentavo un approccio più sfumato ai numeri è stato inserito nel programma finale. Essendo vincolato da un accordo di non divulgazione (“NDA”), non mi era (e credo non mi sia ancora) consentito parlare di nessuna delle comunicazioni private effettuate in relazione alla realizzazione del programma (che si è svolto in un periodo di 6 mesi). Tuttavia, scrissi un pezzo di blog (che la BBC approvò solo dopo alcune modifiche) poco dopo la messa in onda del programma; in fondo, ci sono 4 punti elenco che descrivono i problemi che volevo includere nel programma ma che non sono mai stati inclusi. Ecco cosa scrissi allora:

Ma il programma non ha avuto il tempo o la portata per affrontare la complessità di alcune delle questioni statistiche più ampie coinvolte nel dibattito sul clima… In particolare, le questioni che non sono state trattate sono state: Il vero significato probabilistico della cifra del 95% . Infatti, deriva da un test di ipotesi classico in cui i dati osservati vengono utilizzati per testare la credibilità dell'”ipotesi nulla”. L’ipotesi nulla è l’affermazione “opposta” a quella ritenuta vera, ovvero “Meno della metà del riscaldamento degli ultimi 60 anni è causato dall’uomo”. Se, come in questo caso, c’è solo una probabilità del 5% di osservare i dati se l’ipotesi nulla è vera, gli statistici equiparano questa cifra (chiamata valore p) a una confidenza del 95% che possiamo rifiutare l’ipotesi nulla. Ma la probabilità qui è un’affermazione sui dati data l’ipotesi. Non è generalmente la stessa della probabilità dell’ipotesi dati i dati (infatti equiparare i due è spesso definito ” fallacia del pubblico ministero “, poiché è un errore spesso commesso dagli avvocati quando interpretano le prove statistiche). Vedere QUI e QUI per maggiori informazioni sui limiti dei valori p e degli intervalli di confidenza. Eventuali dettagli reali sui metodi e le ipotesi statistiche sottostanti . Ad esempio, c’è stata una controversia sul modo in cui un metodo chiamato analisi delle componenti principali è stato utilizzato per creare il famoso grafico a bastone da hockey apparso nei precedenti report dell’IPCC. Sebbene i problemi con quel metodo siano stati riconosciuti, non è ovvio come o se siano stati evitati nelle analisi più recenti. Ipotesi sull’accuratezza delle temperature storiche . Gran parte del dibattito sul clima (come quello riguardante l’eccezionalità del recente tasso di aumento della temperatura) si basa su ipotesi sulle temperature storiche risalenti a migliaia di anni fa. C’è stato un dibattito sul fatto che siano stati utilizzati intervalli sufficientemente ampi. Varietà e scelta di modelli . Ci sono molte ipotesi comuni in tutti i modelli climatici utilizzati dall’IPCC e si è sostenuto che ci sono modelli alternativi non considerati dall’IPCC che forniscono un adattamento altrettanto buono ai dati climatici, ma che non supportano le stesse conclusioni. Sebbene io abbia ovviamente un pregiudizio, la mia impressione duratura, derivante dal lavoro sul programma, è che la discussione scientifica sulle statistiche del cambiamento climatico trarrebbe beneficio da un approccio bayesiano più esteso. Di recente alcuni ricercatori hanno iniziato a farlo, ma è un’area in cui ritengo che i modelli di rete bayesiana causale potrebbero fare ulteriore luce e questo è qualcosa che consiglierei vivamente.

A causa dell’NDA, non ho mai parlato pubblicamente del programma fino a giugno 2023. Poi, durante questo discorso (da 1:40 a 4:10) alla Better Way Conference, ho deciso di parlare in termini generali delle preoccupazioni che avevo al riguardo:

Norman Fenton: tracciare parallelismi tra la narrazione del Covid e quella del cambiamento climatico, 16 luglio 2023 (9 minuti)

Ecco cosa ho detto (dopo aver parlato della manipolazione dei dati e della modellazione imperfetta che hanno guidato l’intera narrazione del Covid):

Lo stesso tipo di manipolazione dei dati e di modelli imperfetti è stato utilizzato per molti anni per esagerare la “crisi climatica” e l’impatto degli esseri umani su di essa. Sebbene io non affermi di avere alcuna competenza in climatologia e nemmeno alcuna competenza nei modelli di simulazione matematica e statistica che i cosiddetti climatologi usano per fare le loro grandiose affermazioni di una catastrofe imminente e inevitabile, ho alcune intuizioni rilevanti nell’impresa accademica e mediatica intorno a questo per sapere che è anche un’enorme truffa. Questo perché nel 2014-2015 sono stato scelto da un’emittente nazionale finanziata con fondi pubblici (forse puoi indovinare quale) per presentare un documentario sulla matematica del cambiamento climatico insieme ad altri due matematici che sono diventati presentatori scientifici di altissimo profilo per quell’emittente. Al contrario, la mia carriera televisiva è iniziata e finita con quel documentario che, sebbene abbia vinto molti premi, era fondamentalmente imperfetto. Lavorarci mi ha rivelato quanto sia faziosa e corrotta l’industria del cambiamento climatico e quanto siano compromessi gli accademici. Dopo la sua messa in onda, ho presentato un reclamo formale sul modo in cui era stato montato il programma e sono stato particolarmente motivato a lamentarmi a causa di una conversazione che ho avuto con uno dei consulenti accademici del programma che in realtà ha scritto alcuni degli script che dovevo dire. In precedenza avevo chiarito che una delle principali affermazioni che dovevo dichiarare non sembrava corretta, ma lui mi aveva assicurato che c’erano prove schiaccianti a supporto. Dopo la fine del programma, ho scoperto che questo stesso professore aveva recentemente pubblicato un articolo in cui sostanzialmente contraddiceva l’affermazione che aveva scritto per me. Quindi, l’ho chiamato e gli ho chiesto spiegazioni. Cosa pensi che abbia risposto: … “Dobbiamo tutti mentire per il bene comune”. Ancora peggio quando ho raccontato questa storia ad altri accademici, invece di essere inorriditi, la maggior parte era totalmente a favore di ciò che aveva detto il professore. Uno dei pochi che non lo era, e che era veramente qualificato per sapere che i modelli statistici erano imperfetti, mi ha detto che non potevano renderlo pubblico perché avrebbe rovinato la loro prestigiosa carriera.

Quindi, dieci anni dopo, finalmente chiedo scusa in modo formale per il mio ruolo nell’essere parte di un pezzo di propaganda sul cambiamento climatico così sfacciato, ma influente. Ma spero che rivelare – da insider – la misura in cui tale propaganda alimenta l’isteria sul cambiamento climatico possa fare una piccola ammaccatura nell’implacabile agenda net zero.

Concluderò con un aneddoto sulla realizzazione del programma. Fu Martin Neil il primo ad allertarmi sugli aspetti più seri della corruzione della scienza del cambiamento climatico, molto prima della realizzazione del programma. Quindi, deve prendersi il merito di aver influenzato la mia posizione scettica. Tuttavia, nessuno di noi due aveva rilasciato dichiarazioni pubbliche al riguardo, motivo per cui siamo stati entrambi audizionati per il ruolo di presentatori (lascerò che sia Martin a fornire la sua spiegazione sul perché sono stato scelto io al posto suo!).

Durante l’ultima sessione di riprese, alla quale si erano riuniti tutti i presentatori e i produttori, ho sollevato una critica particolare che Martin aveva mosso al lavoro di modella.

Una delle risposte della squadra è stata: “È uno stronzo?”

Informazioni sull’autore

Norman Fenton è professore emerito di Risk Information Management presso la Queen Mary University di Londra. È anche direttore di Agena, un’azienda specializzata nella gestione del rischio per sistemi critici. È un matematico di formazione il cui attuale focus è sul processo decisionale critico e, in particolare, sulla quantificazione dell’incertezza utilizzando modelli causali e probabilistici che combinano dati e conoscenza (reti bayesiane). L’approccio può essere riassunto come “dati intelligenti anziché big data”.

Immagine in evidenza: Screenshot della pagina web della BBC “ Clip ‘Climate Change by Numbers’ ”