L’Esteriorità Distrae. Per una Nuova Antica Coscienza. Il Matto.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il nostro Matto offre alla vostra attenzione queste riflessioni su meditazione, coscienza e lasciar cadere. Buona lettura e condivisione.

§§§

L’ESTERIORITÀ DISTRAE

PER UNA NUOVA ANTICA COSCIENZA

«Talvolta le cose morte agiscono sopra la nostra volontà; e noi collochiamo la vita in una strada che è fuori delle nostre forze».

Federigo Tozzi

*

Ricorda: il pensiero eccessivo su qualcosa che non puoi cambiare, non puoi controllare, ti ruba la vita, ti ruba la felicità e ti ruba il sorriso.

Anonimo

*

Ma davvero vale la pena di correre a perdifiato dietro a tutte «le cose morte» che contaminano questo Lazzaretto di Afflizione che è la Terra? Dietro a «qualcosa che ti ruba la vita, la felicità e il sorriso»? Davvero vale la pena di impegnarsi strenuamente nell’analizzare gli squallidi accadimenti terrestri? Non basterebbe evidenziarli più sinteticamente? A che serve rimestare continuamente lo sterco? Uno sterco lo si inquadra e si mette il cartello “attenzione!”. Non è col rimestarlo che lo si elimina, ed anzi se ne rimane impuzzoliti, impaniati in un miscuglio non propriamente salutare di depressione e speranza.

Oltretutto, gli accadimenti seguono un programma che nessuna analisi e critica, inevitabilmente in affannosa rincorsa, può arginare o interrompere. Quelle che si individuano sono cause seconde funzionali al programma che risponde ad un superiore disegno, per il quale ciò che accade deve accadere. Non sarebbe allora opportuno allentare la pressione e lasciare che accadano e occuparsene meno ossessivamente? Si tratta di un lasciare che non significa avallare, e ciò non solo perché piaccia o non piaccia lo scempio fatalmente accade, ma anche perché alla lunga esso diventa causa di DISTRAZIONE da ciò che conta:

«Cercate prima di tutto (querite primum) il Regno dei cieli».

D’altra parte, il precetto in merito al grano e alla zizzania è chiaro:

«Lasciate (sinite) che crescano insieme (utraque crescere)»,

poiché è scritto che la selezione non avviene qui in terra.

Canta John Lennon:

«When I find myself in times of trouble

Mother Mary comes to me

Speaking words of wisdom, LET IT BE.

And in my hour of darkness

She is standing right in front of me

Speaking words of wisdom, LET IT BE».

LET IT BE, LASCIA CORRERE, dice Madre Maria (!!!). Più precisamente LASCIA LA PRESA, ossia libera lo sguardo e il cuore intorpiditi sulle «cose morte» levandoli al cielo turchino o trapunto di stelle:

«Cercate le cose di lassù (quae sursum sunt quaerite), non quelle della terra (non quae supra terram)»,

ciò in cui è maestra Madre Maria (!!!).

«Porro unum est necessarium».

Se c’è un tempo in cui la DISTRAZIONE dall’UNUM la fa pesantissimamente da padrona è il tempo presente. Non, si badi, il tempo presente in sé stesso, che è l’unico tempo reale, bensì nei suoi contenuti, appunto gli accadimenti, giacché tutto accade adesso, in quest’eterno attimo che si fa anche sequenziale quale possibilità attuale degli accadimenti.

Emily Dickinson:

«“Per sempre” è composto da tanti “ora”».

Infatti, gli accadimenti ed il loro scorrere, compresi pertanto i pensieri e le parole la cui funzione è inter-mediatrice e quindi non risolutiva, possono darsi unicamente perché l’eterno attimo presente si ri-presenta senza soluzione di continuità quale involucro degli accadimenti. A tal riguardo può risultare utile l’immagine del fiume che scorre nell’alveo che è immoto e simultaneamente ne “accompagna” l’acqua senza restare coinvolto nel suo scorrere.

La Coscienza, che qui si scrive con la maiuscola poiché costituisce l’essenza vitale e immortale dell’essere umano (come anche di ogni essere esistente secondo il grado relativo alla propria natura, talché la macerazione trasfigurante dell’uomo e del mondo è olistica), la Coscienza, si diceva, fruisce intimamente dell’Attimo Presente (dell’IO SONO), costituendo così lo Specchio Teandrico in cui si riflettono gli accadimenti, senza che questi possano in alcun modo alterare la limpidezza del medesimo. Limpidezza che viene appannata, cioè DISTRATTA, illusoriamente ma realmente finché persiste l’illusione, dall’intervento dell’io psichico quale coacervo di informazioni e passioni che interferisce con l’atto puro riflettente della Coscienza, sicché i riflessi degli accadimenti ne restano deformati o addirittura non percepiti, e, nei casi più gravi tutt’altro che sporadici, costituentisi in fissazione e allucinazione.

L’io psichico costituisce la soggettività fittizia chiusa in se stessa che si appropria dell’oggettivo riflesso dalla/nella Coscienza e lo manipola adattandolo alle proprie fisime, mentre la Coscienza, in quanto Specchio, è senza forma e non afferra, non respinge e non manipola, lasciando ciò che vi si riflette così com’è:

«Lascia venire ciò che viene, lascia andare ciò che va via», dice Ramana Maharshi.

Per fare un solo esempio: il santo e il balordo sono riflessi dalla/nella Coscienza che – come uno specchio – non giudica né l’uno né l’altro poiché il giudizio è implicito tanto nell’uno come nell’altro: il santo è santo e il balordo è balordo già prima del giudizio dell’io psichico di chicchessia, e ciascuno dei due segue da sé la propria sorte secondo il giudizio implicito, ricordando che “implicito” significa “intrecciato”, ragion per cui ognuno (ognuno!), anche se inconsapevole, è intrecciato attimo per attimo con l’auto-giudizio di sé che nel bene e nel male lo accompagna.

Confucio:

«Tutti gli uomini sono uguali, è il loro comportamento che li differenzia».

Attimo per attimo ciacuno tesse il suo destino che non è nel futuro bensì nel presente: attimo per attimo ciascuno è ciò che merita di essere. Ciò valendo anche per l’attimo del transito fatale in cui ognuno si porta dietro il saldo di bilancio fa i vizi e le virtù che attimo per attimo hanno improntato il proprio comportamento (non quello altrui!), riguardo al quale ogni dogmatismo e legalismo, con ciò che ne discende, passano in secondo piano, essendo marginali agli effetti della disciplina di sé. La metamorfosi da bruco a farfalla si dà per un processo intrinseco al bozzolo rigorosamente precedente l’estrinseca descrizione scientifica, che resta altro dal processo in sé e non può davvero coglierlo. O anche: posso leggere a tavolino o in poltrona trecento pagine scritte da un alpinista circa la sua scalata in parete fra tempeste di ghiaccio, ma questo non fa di me un alpinista che sa di cosa ha scritto.

Proverbi:

«L’uomo che non ha autodisciplina è come una città con mura abbattute».

Splendidamente apofatico Fernando Pessoa:

«Siediti al sole.

Abdica e sii re di te stesso».

In due versi la PRASSI: fermarsi e lasciar cadere dal trono l’usurpatore, cioè l’io psichico, ciò che si ritrova in senso mistico-anagogico in:

«Bisogna che Egli cresca, e che io diminuisca».

Sedersi al sole: lasciar andare l’ombra dell’io psichico per il trionfo della Luce solare.

Quanto finora osservato riguarda ogni essere umano poiché la Coscienza è sacra e immortale, e lo è decisamente prima di ogni suo contenuto, quindi prima di qualsiasi informazione e di qualsiasi conseguente concezione e convinzione. La Coscienza è prima della cultura, della religione e della scienza quali suoi contenuti. Infatti si nasce incólti, senza alcuna informazione che può darsi soltanto nella Coscienza che già è: lo Specchio è in sé ignorante, perciò innocente, cioè ognora vuoto e limpido, e proprio per questo può riflettere ciò che vi transita davanti senza confondervisi, come l’alveo contiene l’acqua che vi scorre senza rimanerne coinvolto. L’impermanenza accade nella permanenza dello Specchio. La legge dell’impermanenza vige grazie allo Specchio, alla Coscienza:

«Nulla è permanente tranne il cambiamento» dice Eraclito.

Il cambiamento è permanente perché accade su uno sfondo permanente. Il mobile accade nell’immobile. Il relativo accade nell’assoluto. Nella distinzione ma non separazione.

Nicola Cusano:

«La cosa più perfetta che un uomo quanto mai interessato al sapere potrà conseguire nella sua dottrina è la consapevolezza piena di quell’ignoranza che gli è propria. E tanto più egli sarà dotto, quanto più si saprà ignorante».

Vale la pena ribadire: la Coscienza «è la consapevolezza piena di quell’ignoranza che gli è propria». E ciò non si può constatare davvero se non per apofasi.

La Realtà è ciò che permane, non ciò che impermane e che tuttavia assume per un attimo parvenza di realtà: adesso è … adesso non è più. Oh, che buono questo pasticcino che adesso sto gustando … ma adesso dov’è? Oh, quanto è bello questo pensiero che adesso sto pensando … ma adesso dov’è? Il pasticcino ed il pensiero trascorrono, la Coscienza resta tanto con il pasticcino ed il pensiero quanto senza di essi. Ciò che resta è l’Ignoranza, alla cui vigile purezza e innocenza attentano (illusoriamente) i contenuti costituenti l’io psichico.

L’io psichico, ente fittizio, attinge inconsapevolmente dalla Coscienza la propria vita illusoria ma reale sinché dura l’illusione. L’io psichico è la risultante della Coscienza che si distrae per l’identificarsi con ciò che riflette, cioè con i suoi contenuti, ovvero, come già osservato, con le informazioni e le conseguenti concezioni e convinzioni, per il costituirsi (con le passioni) di una monade inconsapevole e soddisfatta della propria forma, quindi del proprio limite (!). Di conseguenza, ogni gruppo di monadi inconsapevoli solidali non fa che rendere solidale l’illusione.

Conviene ribadire: informare significa conferire una forma. Prima che nella tela o nel marmo o sul pentagramma, l’opera d’arte prende forma nella Coscienza che non ha forma altrimenti ogni artista produrrebbe una sola opera d’arte, e non saprebbe pensare e parlare d’altro che di quella sola opera. Perciò “formare le coscienze” significa imporre loro (illusoriamente ma realmente) un limite.

Nikola Tesla:

«Quando la tua educazione limita la tua immaginazione si chiama indottrinamento».

La Coscienza in sé conserva ognora la sua indipendenza – la sua limpida ignoranza e innocenza – da qualsiasi forma che le deve la sua esistenza, ed il fermarsi a/in una forma (tra “fermo” e “forma” l’assonanza non è casuale) significa auto-limitarsi, ciò a causa dell’io psichico che si costituisce in quanto identificazione con una forma o assemblaggio di forme. È come voler imporre ad uno specchio di riflettere continuamente soltanto un albero o soltanto una montagna o soltanto una nuvola, o soltanto un albero, una montagna e una nuvola insieme, quando esso ha la facoltà di riflettere tutte le forme proprio perché non ha forma, quindi è vuoto, e da ignorante e può suscitarne miriadi.

Formarsi e fermarsi a ciò che si sa, si crede e si immagina è DISTRAZIONE dal proprio vero Sé, dalla Coscienza pura, ignorante, sacra, immortale.

Nikola Tesla:

«Quando capirai che ogni opinione è una visione carica di storia personale, inizierai a capire che ogni giudizio è una confessione».

Si evidenzia «visione carica di storia personale»: un argomento titanico!

Perciò, da ciò che dice o scrive, e come lo dice o scrive, ognuno confessa la forma e quindi il limite innaturale della propria Coscienza!

E qui Thomas Eliot è preziosissimo:

«Tutto il nostro sapere ci porta più vicini alla nostra ignoranza. Dov’è la saggezza che abbiamo perso con la conoscenza?».

Cui fa eco Stephen Hawking:

«Il più grande nemico della conoscenza non è l’ignoranza, ma l’illusione della conoscenza».

Ora, nessuno vorrà sostenere che l’erudizione non sia cosa buona, ma come tutto ciò che concerne la vita umana anche per essa c’è il rovescio della medaglia, soprattutto ai fini della vita spirituale, ossia confondere l’erudizione acquisita con la comprensione realizzativa: eventualità automatica (quasi) totalmente diffusa.

P.D. Ouspensky:

«Il sapere è una cosa e la comprensione è un’altra. Ma i più confondono le due idee e non vedono nettamente dov’è la differenza. La comprensione risulta dalla congiunzione del sapere e dell’essere: essa non ingrandisce che in funzione dello sviluppo dell’essere».

Cui si connette Hermann Hesse:

«Soltanto il pensiero vissuto ha valore».

E per vivere il pensiero (che tipo di pensiero?) occorre impararlo ma poi dimenticarlo, altrimenti resterà un oggetto mentale estraneo al Soggetto integrale.

Preziosamente sconfortante Guy de Maupassant:

«Il pensiero dell’uomo gira come una mosca in una bottiglia».

E già, con tanti saluti per l’Infinito e perciò Indefinibile che è fuori (e dentro) la bottiglia.

E, restando alla bottiglia che è di vetro, Petrarca:

«Passa il pensier siccome il sole il vetro,

anzi più assai, però che nulla il tene».

E così la sorte del pensiero è segnata: o la prigionia nella bottiglia o il dissolversi fuori di essa.

Interessante, per finire, l’etimo di vetro: VÍTRUM, detto per VÍD-TRUM dalla radice di VÍD-ère vedere: cioè che fa vedere, trasparente, come dire: la Coscienza.

La Nitida Coscienza Mariana!

Lo Speculum Justitiae che riflette il Verbo, l’«Unum necessarium»!

§§§

