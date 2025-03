Si quieres la paz, prepárate para la paz. La paz en Ucrania y el “rearme de Europa”. Observatorio Internacional Van Thuan

Si quieres la paz, prepárate para la paz. La paz en Ucrania y el “rearme de Europa”

por Osservatorio Card. Van Thuan

Sobre las numerosas preocupaciones del momento respecto a la situación en Ucrania, sobre las tensiones internacionales en curso y sobre las hipótesis del llamado y no precisado “rearme de Europa”, nuestro Observatorio propone cuatro observaciones simples.

Entender bien qué sucedió

Para evitar evaluaciones sesgadas, reduccionistas o instrumentales, se debe tener en cuenta todo el contexto de la cuestión. Se han puesto en evidencia algunas responsabilidades de lo sucedido, en ambas partes, pero muchas otras no han salido a la luz o se considera que no deben ser tomadas en consideración. Acontecimientos de estas proporciones no pueden explicarse sincrónicamente, a partir de lo que ocurre en un momento determinado, sino diacrónicamente, comprometiéndose a reconstruir un cuadro complejo de acontecimientos y recordando el comportamiento de los numerosos actores. Puesto que, además, la guerra también se libra con los instrumentos de comunicación, se necesita una prudente cautela al señalar a los culpables. Es más sensato esbozar un marco articulado de responsabilidades y tratar de superar los juicios preventivos contrapuestos. No hay hechos que merezcan ser absolutizados en comparación con otros. No se trata de evitar señalar a los culpables, se trata más bien de evitar señalar AL único y absoluto culpable y, una vez identificado y castigado, tranquilizar la conciencia.

El sistema de alianzas

La política internacional debe gestionar sabiamente el sistema de alianzas. El ingreso de un país en una alianza militar como la OTAN o en una alianza económico-política como la Unión Europea está llena de consecuencias de diversa índole, sobre todo cuando estas mismas alianzas manifiestan la necesidad de ser replanteadas. En tiempos de tensión y de perspectivas poco claras, es aconsejable no tomar medidas en este ámbito que agrien las relaciones de tal manera que nadie se sienta amenazado. La cuestión de las “fronteras” también debe abordarse con prudencia, aprendiendo de manera realista de lo que ya ha sucedido en este campo en el pasado, especialmente en Europa del Este, y con respecto a las necesidades de los pueblos y de los Estados. En cualquier caso, no es bueno poner sobre los hombros de un país, sea el que sea, más de lo que puede soportar por su integridad.

Las políticas de rearme

A menudo, la carrera de armamentos está motivada por causas distintas de la supuesta amenaza de un enemigo y es un presagio de enfrentamientos cada vez más destructivos. Las personas se arman para resolver otras crisis de carácter económico, o bien para derivar al campo de batalla las tensiones presentes en su propia sociedad, para apoderarse de botines de guerra de otra naturaleza, o para mantener vivas, con la excusa de la situación de emergencia, las estructuras políticas que están en decadencia. Las políticas de rearme no siempre garantizan en forma automática la propia seguridad, sobre todo cuando preocupan a otros que se sienten amenazados. La seguridad se puede garantizar también de otras maneras. Nos oponemos a la creación de una “defensa común” de la Unión Europea que repetiría los errores ya cometidos recientemente y supondría un fortalecimiento de la propia Unión hasta el punto de transformarla en un superestado en el momento en que debería ser replanteada críticamente.

El camino del horror

Pensar en basar la propia fortuna en el rearme significa abrazar el camino del mal. Sin negar el ejercicio de un prudente derecho a la defensa, las armas no son productos como cualquier otro, no están al servicio del hombre: sirven para matar, mutilar y destruir. Su uso produce horrores cuya duración trasciende la vida de las generaciones que se tornan responsables, alimentando una cadena de odio que se alimenta a sí misma a lo largo del tiempo. Las armas constituyen esencialmente una cosificación del mal. Aprovechar la oportunidad industrial que se nos ofrece actualmente para conjurar una crisis muy grave responde a la lógica humana, pero “maldito el hombre que confía en el hombre”.

