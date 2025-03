Come Biden, e l’FBI, Hanno Tentato Invano di Incastrare Trump. Matteo Castagna.

Carissimi StilumCuriali, Matteo Castagna, a cui va il nostro grazie, offre alla vostra attenzione queste considerazioni sul comportamento dell’amministrazione Biden contro Trump. Buona lettura e diffusione.

di Matteo Castagna

La Casa Bianca di Biden ha consegnato all’FBI i cellulari governativi appartenenti al presidente Donald Trump e all’ex vicepresidente Mike Pence nel maggio 2022 nell’ambito di un’indagine dell’ufficio sulle conseguenze delle elezioni del 2020, collegando Trump a tale indagine, senza sufficienti elementi di prova, ha appreso Fox News Digital.

L’FBI non ha avuto bisogno di un mandato per impossessarsi fisicamente dei telefoni governativi della Casa Bianca di Biden. Ma dopo essersi impossessati dei dispositivi, gli agenti hanno iniziato a redigere un mandato di perquisizione per estrarre i dati dai telefoni – hanno riferito a Fox News Digital fonti a conoscenza delle indagini.

“La Casa Bianca di Biden ha giocato proprio con il piano ‘gotcha’ dell’FBI contro Trump”, ha detto una fonte a conoscenza dell’indagine a Fox News Digital. “L’ufficio del consulente della Casa Bianca di Biden, sotto la guida di Dana Remus e Jonathan Su, ha dato la sua benedizione e accomodamento all’FBI per ottenere fisicamente i telefoni di Trump e Pence all’inizio di maggio 2022. Settimane dopo, l’FBI ha iniziato a redigere un mandato di perquisizione per estrarre i dati dei telefoni”.

I telefoni sono stati ottenuti e inseriti come prova come parte dell’indagine originale anti-Trump dell’FBI sulle elezioni del 2020, che alla fine è stata presa in carico dal procuratore speciale Jack Smith. Quel caso era noto all’interno dell’ufficio come “Arctic Frost” ed è stato aperto il 13 aprile 2022 dall’ex agente dell’FBI anti-Trump Timothy Thibauld.

Thibault, secondo i whistleblower, ha infranto il protocollo e ha svolto un ruolo cruciale nell’aprire e far progredire l’indagine originale dell’ufficio relativa alle elezioni del 2020, legando Trump all’inchiesta senza sufficienti premesse. Thibault ha infranto il protocollo prendendo provvedimenti per aprire l’indagine e coinvolgere Trump nonostante non fosse autorizzato ad aprire indagini penali nel suo ruolo. Solo gli agenti speciali hanno l’autorità di aprire indagini penali.

Thibault si è impegnato a dare all’indagine “priorità su tutte le altre nella Sezione” e, all’epoca, ha commentato che “francamente ci è voluto troppo tempo per aprirla (l’indagine)”, secondo i documenti esaminati da Fox News Digital.

Secondo quanto appreso da Fox News Digital, l’FBI, entro la fine di aprile 2022, ha iniziato a programmare più di una dozzina di interviste per le indagini, in coordinamento con 13 uffici locali dell’FBI in tutto il paese.

Le rivelazioni provengono da segnalazioni di whistleblower protette dalla legge fornite al presidente della commissione giudiziaria del Senato Chuck Grassley, R-Iowa, e al presidente della sottocommissione per le indagini del Senato Ron Johnson, R-Wis. Fox News Digital ha esaminato le segnalazioni.

Giovedì sera, Grassley e Johnson hanno inviato le denunce e i verbali dei whistleblower al procuratore generale Pam Bondi e al direttore dell’FBI Kash Patel.

“I nuovi documenti che stiamo rendendo pubblici indicano un’indagine aggressiva condotta da agenti e procuratori anti-Trump intenzionati a utilizzare ogni risorsa disponibile per perseguire Trump e i suoi sostenitori”, hanno scritto Grassley e Johnson.

Il primo verbale relativo ai telefoni di Trump e Pence era datato 25 aprile 2022 e riportava: “Il Dipartimento di Giustizia e l’FBI sono stati informati che i cellulari forniti dal governo, presumibilmente appartenuti in precedenza all’ex vicepresidente Mike Pence e all’ex presidente Donald J. Trump, erano in possesso di individui alla Casa Bianca. Il Dipartimento di Giustizia sta attualmente conducendo analisi in merito all’FBI che ha preso possesso dei telefoni e ne ha effettuato l’elaborazione”.

I verbali hanno rivelato che, il 4 maggio 2022, gli agenti dell’FBI hanno preso possesso dei due telefoni appartenenti a Trump e Pence. I telefoni sono stati inseriti nelle prove e non sono stati elaborati fino a quando non sono stati ottenuti i mandati di perquisizione.

Nello stesso giorno, gli agenti dell’FBI hanno interrogato il vice consigliere della Casa Bianca Jonathan Su. Una lettera di follow-up che richiedeva ulteriori informazioni sui telefoni è stata quindi inviata dall’ufficio del procuratore degli Stati Uniti a Washington DC al consigliere della Casa Bianca Dana Remus il 9 maggio 2022.

Remus e Su hanno rifiutato di rilasciare dichiarazioni a Fox News Digital.

Un rappresentante dell’ex presidente Joe Biden non ha risposto immediatamente alla richiesta di Fox News Digital di commentare se fosse a conoscenza della situazione.

Gli agenti hanno anche cercato di interrogare ex funzionari dell’amministrazione Trump, tra cui dipendenti degli uffici del Presidente e del Vice Presidente, del Dipartimento di Giustizia e dell’allora Direttore dell’Intelligence Nazionale John Ratcliffe. Ratcliffe è il direttore della CIA nella seconda amministrazione Trump.

“Il sole è il miglior disinfettante”, hanno scritto giovedì Grassley e Johnson a Bondi e Patel. “Il popolo americano merita di conoscere la portata completa della corruzione all’interno del DOJ e dell’FBI che ha portato all’indagine sul presidente Trump”.

Grassley e Johnson hanno affermato di aver reso pubblici i documenti “ai fini di responsabilità pubblica e per fornire esempi specifici di comportamenti passati nelle vostre istituzioni che non devono ripetersi”.

“In parole povere, l’opinione pubblica ha il diritto di sapere cosa è successo ad Arctic Frost e, sulla base di quanto abbiamo scoperto finora, il popolo americano merita di meglio dalle sue forze dell’ordine.

“È importante che ogni individuo nelle vostre agenzie mantenga il massimo livello di professionalità e non permetta che pregiudizi politici motivino o guidino il loro lavoro investigativo”.

Grassley e Johnson hanno sottolineato che “si aspettano la produzione di tutti i documenti relativi all’indagine sull’Arctic Frost, compresi tutti i documenti interni sugli aggiornamenti dell’indagine”.

“Inoltre, richiediamo dati che forniscano una ripartizione vera e completa dell’importo totale in dollari speso per l’indagine Arctic Frost prima che fosse ufficialmente trasferita a Jack Smith nel novembre 2022”, hanno scritto. “Si prega di includere anche informazioni relative ai fondi di viaggio e alle ore spese per l’indagine”.

Grassley e Johnson diedero a Bondi e Patel il termine ultimo del 27 marzo 2025 per consegnare tutti i documenti.

Il portavoce dell’FBI Ben Williamson ha dichiarato a Fox News Digital che l’ufficio “ha ricevuto la richiesta del presidente Grassley e del senatore Johnson”.

“Come sempre, in base alle direttive del direttore Patel, il nostro team lavorerà intensamente per soddisfare le richieste del Congresso”, ha detto Williamson a Fox News Digital.

Quanto a Thibault, Fox News Digital ha riferito in esclusiva nel 2024 che era stato licenziato dall’FBI dopo aver presumibilmente violato l’ Hatch Act nei suoi post politici sui social media. I precedenti informatori hanno affermato che Thibault aveva mostrato un “modello di partigianeria pubblica attiva”, che probabilmente ha influenzato le indagini che coinvolgono Trump e Hunter Biden. L’ex procuratore generale Merrick Garland ha nominato Smith, ex funzionario del Dipartimento di Giustizia, procuratore speciale nel novembre 2022.

Smith, ex procuratore aggiunto degli Stati Uniti e capo della sezione per l’integrità pubblica del Dipartimento di Giustizia, ha guidato l’indagine sulla conservazione di documenti classificati da parte di Trump dopo aver lasciato la Casa Bianca e sull’eventuale ostacolo che l’ex presidente ha incontrato nelle indagini del governo federale sulla questione.

A Smith è stato anche affidato il compito di supervisionare le indagini per verificare se Trump o altri funzionari ed entità abbiano interferito con il pacifico trasferimento del potere dopo le elezioni presidenziali del 2020, inclusa la certificazione del voto del Collegio elettorale del 6 gennaio 2021.

Smith incriminò Trump in entrambi i casi, ma Trump si dichiarò non colpevole.

Il caso dei documenti classificati è stato archiviato nel luglio 2024 dal giudice Aileen Cannon della Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale della Florida, che ha stabilito che Smith era stato nominato illegalmente procuratore speciale.

Smith ha accusato Trump presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per Washington DC, nel suo caso elettorale del 2020, ma dopo che Trump è stato eletto presidente, Smith ha cercato di archiviare il caso. Il giudice Tanya Chutkan ha accolto tale richiesta.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

***