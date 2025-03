Antonio Socci, Ernesto Galli Della Loggia, Chantal Delsol. Il Commento di un Parroco, Don Mariano.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un lettore del nostro blog, don Mariano, ci ha scritto, e noi portiamo alla vostra attenzione le sue riflessioni, di cui lo ringraziamo.

Caro Direttore Tosatti, vorrei fare un brevissimo commento all’articolo qui sotto allegato di Antonio Socci, che non conosco personalmente,ma non posso non stimare leggendolo spesso. Perché Socci è un vero cattolico, serio e onesto…Ma si “innamora” spesso di idee e persone sbagliate, che vuole però esaltare in suoi articoli, poi viene deluso altrettanto spesso,lasciando però i suoi lettori a bocca aperta come in un circo davanti un illusionista.

Oggi ( vedi articolo allegato) si è innamorato di ErnestoGalli della Loggia, eterno opinionista del Corriere, di cui Galli della Loggia non pensa e parla bene, ma di cui non sa fare a meno…

E si è innamorato di Galli solo perché, secondo Socci, Galli lascia emergere un suo “pensiero unico” nel Corriere, spiegando che Trump ha fatto un Programma che contrasta il Progressismo e sdegnando in tal modo le élites culturali europee.

E lui sembra biasimarle. Ma caro Socci, Galli della Loggia ha solo “seguito i tempi “ in accordo con la Direzione del Corriere, al fine di adeguare, come spesso accade, parte della linea del Corriere alla ipotesi di futuro “dominio trumpista” anche in Italia che potrebbe influenzare la proprietà del Corriere…

Successivamente, nello stesso articolo qui sotto, Socci manifesta un secondo innamoramento per Chantal Delsol per un suo libretto di due anni fa ( due anni fa per una opinionista sono “una vita…fa”) che però apparirà in Italia a breve ( due anni dopo!), sulla “rivincita del buon senso della cultura “. Boh? ma di quale rivincita e di quale cultura parla la Delsol, membro prestigioso e potente di quella élite dirigente francese che sembra catto illuminista? Detta Delsol in un precedente libretto semi-delirante ( “Fine della cristianità e ritorno del paganesimo” ) costruisce una “caricatura della cristianità “( come l’ha perfettamente definita il prof. Stefano Fontana sulla NBQ) colma di pregiudizi liquidatori preventivi nel confronti del cattolicesimo. Basterebbe questa considerazione, molto” filobergogliana”, della Delsol per capire la mia perplessità sull’innamoramento di Socci. Scrive la Delsol : ”smettiamola di credere che (noi cattolici) siamo gli unici al mondo che possono dar senso al mondo”.

Caro Antonio Socci, le voglio bene …

Suo Don Mariano

