Quando la Realtà Supera di Gran Lunga l’Immaginazione. Sergio Russo.

QUANDO LA REALTÀ SUPERA DI GRAN LUNGA L’IMMAGINAZIONE!

Essendomi stato segnalato questo video – peraltro già reso pubblico – ho ritenuto che potesse interessare pure ad un più vasto pubblico, qual è quello del blog Stilum Curiae, confortato anche dal fatto che tale video mi sia giunto da una fonte per me molto attendibile, e quindi ecco qui il link per potervelo ascoltare direttamente:

https://www.youtube.com/watch?v=CFRUf2lnt2k

Ed ecco ancora qui invece la trascrizione in italiano:

Ebbene, vediamo, in questi giorni che numerose persone mi hanno inviato messaggi, chiedendomi qualche commento o informazione sulla situazione che si sta vivendo in Vaticano, relativa alla malattia di Francesco.

La verità è che non ho un’opinione precisa su ciò che sta accadendo all’interno del Vaticano, salvo il mio personale sospetto che le informazioni mediche che si leggono nei media di comunicazione non siano ben comprese, né peraltro vi credo.

Ciò che mi sembra abbastanza chiaro, in questo momento, è che all’interno del Vaticano c’è una lotta all’ultimo sangue tra le diverse fazioni o gruppi, per ottenere il potere assoluto sulla Chiesa, rispetto alla più che possibile scomparsa di Francesco, ma fin qui non posso dire di più, non avendo altre informazioni in merito…

Ebbene, in questo stesso contesto della malattia, o presunta malattia, di Francesco, è emerso che stavo parlando stamani con padre Raúl López, un sacerdote esorcista, e naturalmente è venuto fuori l’argomento della malattia di Francesco: personalmente gli ho detto che avevo l’impressione che nell’ambiente intorno a Francesco si stava svolgendo come una specie di piccola “rappresentazione teatrale” sulla gravità, o presunta infermità di Francesco, e quindi, in risposta a questo mio personale commento, la risposta di padre Raúl non si è fatta attendere e mi ha detto quanto segue: “Guarda, qualche anno fa, quando Francesco fu eletto, ho avuto una rivelazione, una specie di visione, una correlazione, o come vogliamo chiamarla… una visione futura, in cui vedevo Francesco infermo, ma che questa malattia si prolungava per un certo periodo di tempo o, detto in altre parole, che rispetto a questa situazione, in Vaticano, avrebbero fatto una specie di “teatrino” sulla morte apparente di questo “papa” e, ad un certo momento” – mi dice il padre, continua a dirmi padre Raúl – “a un dato momento, annunceranno la sua morte o, in altre parole, simuleranno che Francesco sia morto…

Tuttavia, poco dopo aver annunciato la sua morte, egli si presenterà, davanti all’opinione pubblica, completamente guarito!”

Di seguito, mi spiegava il motivo recondito che sta dietro a tutta questa “sceneggiata”, diciamo così, poiché… cioè, non ci stanno dicendo tutta la verità! Ed egli mi diceva che dietro questa, supposta, ma sorprendente guarigione, come se fosse “resuscitato”, l’obiettivo non sia altro che quello di convincere, persuadere, tutti gli indecisi, tutti coloro che non sono d’accordo con Francesco, per riunirli, diciamo così, in un unico gruppo religioso… ma non solo i cattolici, bensì convincere anche il resto delle confessioni cristiane, nonché gli atei, gli agnostici e il resto delle religioni…

Continuò dicendomi che questo pontefice, che si ammala e che apparentemente muore, ma che poco tempo dopo sembra risorto, ripeto, “resuscitato” tra virgolette, in realtà sarà l’autorità morale e religiosa che presenterà al mondo quel personaggio, che sta per apparire sulla scena politica mondiale, e che lui lo confermerà pubblicamente, come il vero Messia.

Questa sorprendente guarigione di Francesco attirerà grandi masse di gente, le quali starebbero aspettando l’apparizione di questo falso Messia, che San Paolo descrive come il mistero d’iniquità.

Ebbene, questo è un breve riassunto della visione personale che questo padre, Raúl sacerdote, ed anche esorcista, ebbe a suo tempo, ma che questa mattina, domenica 2 marzo, mi ha esposto, chiacchierando con lui…

Anzi, a tal proposito, ricordo anche che, non molto tempo fa, durante un viaggio, per il quale entrambi venivamo dal Messico, mi raccontava (e me lo aveva anche scritto), qualche anno fa, quando lui era in visita a Roma ma, ad un certo momento, mentre stava attraversando la piazza San Pietro, in direzione della Basilica Vaticana e, prima di raggiungere il cortile del tempio, sente una voce interiore che gli domanda dove stesse andando… e la risposta che il padre le dà era “che entrava in Vaticano”, ma la voce interiore gli risponde dicendogli: “Ritorna, poiché in questo luogo Io già non vi sono più!”

Va bene… questo è tutto quello che posso dire alle numerose persone che mi hanno scritto, chiedendomi informazioni in merito alla malattia di Francesco. In ogni caso, vista la situazione che stiamo vivendo, non credo che ci manchi d’essere indovini, per comprendere che qualcosa di molto strano si sta tramando nel Vaticano…

Ebbene, ora terminiamo con questo tema… Un grande abbraccio e benedizione a tutti, e con queste riflessioni ho accontentato le tante persone che mi hanno chiesto informazioni riguardo a ciò, perché non posso scrivere a tutti… ed è il motivo che ho fatto questo commento generale per tutti… bene, un grande abbraccio e benedizione, per tutti…

