Quand la Réalité Dépasse de Très Loin l’Imagination. Sergio Russo.

Marco Tosatti

Chers amis et ennemis du Stilum Curiae, Sergio Russo, que nous remercions, propose à votre attention cet article et une vidéo. Merci de tout coeur a Louis Lurton pour la traductione. Bonne lecture et méditation.

§§§

QUAND LA RÉALITÉ DÉPASSE DE TRÈS LOIN L’IMAGINATION !

On m’a signalé cette vidéo – déjà rendue publique – et j’ai pensé qu’elle pourrait également intéresser un public plus large, comme celui du blog Stilum Curiae, conforté également par le fait qu’elle m’est parvenue d’une source que je considère comme très fiable, voici donc le lien pour l’écouter directement :

https://www.youtube.com/watch?v=CFRUf2lnt2k

En voici la transcription en français :

Nous constatons ces jours-ci que de nombreuses personnes m’ont envoyé des messages, me demandant des commentaires ou des informations sur la situation au Vatican, concernant la maladie de François.

La vérité est que je n’ai pas d’opinion précise sur ce qui se passe au Vatican, si ce n’est que je soupçonne personnellement que les informations médicales que nous lisons dans les médias ne sont pas bien comprises, et je n’y crois pas non plus.

Ce qui me semble assez clair, à l’heure actuelle, c’est qu’il y a au sein du Vatican une lutte à mort entre les différentes factions ou groupes, afin d’obtenir le pouvoir absolu sur l’Église, en ce qui concerne la disparition plus que possible de François, mais jusqu’à présent, je ne peux pas en dire plus, car je n’ai pas d’autres informations à ce sujet…

Dans ce même contexte de la maladie, ou de la maladie présumée, de François, il est apparu que je parlais ce matin avec le padre Raúl López, prêtre exorciste, et naturellement le sujet de la maladie de François a été abordé : je lui ai dit personnellement que j’avais l’impression que dans l’entourage de François, il y avait une sorte de petite “représentation théâtrale” sur la gravité ou la prétendue maladie de François, et donc, en réponse à cette remarque personnelle de ma part, la réponse du padre Raúl n’a pas tardé à venir et il m’a dit ce qui suit : “Ecoutez, il y a quelques années, lorsque François a été élu, j’ai eu une révélation, une sorte de vision, une corrélation, ou quel que soit le nom qu’on lui donne… une vision future, dans laquelle j’ai vu François malade, mais que cette maladie se prolongerait pendant un certain temps ou, dit autrement, qu’en ce qui concerne cette situation, au Vatican, ils feraient une sorte de “comédie” sur la mort apparente de ce “pape” et, à un certain moment” – continue à me dire le padre Raúl – “à un certain moment, ils annonceront sa mort ou, en d’autres termes, ils simuleront que François soit mort….

Cependant, peu de temps après avoir annoncé sa mort, il se présentera, devant l’opinion publique, complètement guéri !”

Ensuite, il m’a expliqué le motif caché de toute ce “cinéma”, disons-le ainsi, parce que… c’est-à-dire qu’ils ne nous disent pas toute la vérité ! Et il m’a dit que derrière cette prétendue mais étonnante guérison, comme s’il avait “ressuscité”, l’objectif n’est autre que de convaincre, de persuader, tous les indécis, tous ceux qui ne sont pas d’accord avec François, pour les rassembler, pour ainsi dire, dans un seul groupe religieux… mais pas seulement les catholiques, mais aussi de convaincre le reste des confessions chrétiennes, ainsi que les athées, les agnostiques et le reste des religions….

Il a poursuivi en me disant que ce pontife, qui tombe malade et meurt apparemment, mais qui peu de temps après semble ressusciter, je répète, “ressuscité” entre guillemets, sera en fait l’autorité morale et religieuse qui présentera au monde ce personnage, qui est sur le point d’apparaître sur la scène politique mondiale, et qu’il confirmera publiquement, comme étant le véritable Messie.

Cette guérison surprenante de François attirera de grandes masses de gens qui attendront l’apparition de ce faux Messie, que Saint Paul décrit comme le mystère de l’iniquité.

Voilà en bref le résumé de la vision personnelle que ce père, Raúl, prêtre, et aussi exorciste, a eu à un moment donné, mais qu’il m’a exposée ce matin, dimanche 2 mars, en bavardant avec lui…

En effet, à ce propos, je me souviens aussi qu’il y a peu de temps, au cours d’un voyage pour lequel nous sommes tous deux venus du Mexique, il m’avait raconté (et il me l’avait aussi écrit), qu’il y a quelques années, alors qu’il visitait Rome, à un moment donné, alors qu’il traversait la place Saint-Pierre en direction de la Basilique Vaticane et avant d’arriver dans la cour du temple, il a entendu une voix intérieure qui lui demandait où il allait… et la réponse que le père a donnée a été “qu’il entrait au Vatican”, mais la voix intérieure lui a répondu en lui disant “Retourne, car en ce lieu Je ne suis déjà plus !”

C’est tout ce que je peux dire aux nombreuses personnes qui m’ont écrit pour me demander des informations sur la maladie de François. De toute façon, vu la situation que nous vivons, je ne pense pas qu’il faille être devin pour comprendre que quelque chose de très étrange se trame au Vatican…

Eh bien, terminons-en maintenant avec ce sujet… Je vous embrasse et vous bénis tous, et avec ces réflexions j’ai satisfait les nombreuses personnes qui m’ont demandé des informations à ce sujet, car je ne peux pas écrire à tout le monde… et c’est la raison pour laquelle j’ai fait ce commentaire général pour tout le monde… bien, affection et bénédiction à tous…

Sergio Russo

P.S. Je souligne, une fois de plus, mon dernier livre, car il contient la seule traduction italienne de la célèbre œuvre La Maison balayée par le vent, du grand Malachi Martin, capable de nous éclairer sur les temps dans lesquels nous vivons… Avec mes remerciements !

Area degli allegati

Visualizza anteprima video YouTube Damián Galerón. Sobre la “Muerte” de Francisco

Damián Galerón. Sobre la “Muerte” de Francisco

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

***

Condividi i miei articoli:



Categoria: Generale