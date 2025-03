Milioni Salvati dal Siero anti-Covid? I Dati Statistici lo Smentiscono. Un Nuovo Studio. Nicolas Hulscher.

di Nicolas Hulscher, MPH

Lo studio intitolato ” La discrepanza tra il numero di vite salvate con la vaccinazione anti-COVID-19 e i dati statistici del nostro mondo ” è stato recentemente pubblicato sul Journal of Clinical Trials :

Astratto

Our World Data riporta che nel 2021 sono morte 6,08 milioni di persone in più rispetto al 2020. Diversi articoli affermano che la vaccinazione contro il COVID-19 nel 2021 ha salvato 14 milioni di vite. La loro affermazione secondo cui la vaccinazione contro il COVID-19 ha salvato vite non è stata dimostrata da dati statistici. I calcoli di questi articoli valutano quante persone sarebbero morte senza la vaccinazione. Ma non è mai stato dimostrato che la vaccinazione abbia salvato vite. I dati statistici confermano che la mortalità della parte vaccinata della popolazione nel 2021 è stata superiore del 14,5% rispetto alla mortalità della parte non vaccinata della popolazione. L’idea di salvare vite con la vaccinazione contro il COVID-19 contraddice i dati statistici.