Mens Sana in Corpore Sano. Che significato Può Avere per i Cristiani? Cinzia Notaro.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Cinzia Notaro, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni originate dal celebre moto “Mens Sana in Corpore Sano”, tratto dalle Satire di Giovenale. Ma visto in orizzonte cristiano. Buona lettura e condivisione.

C’è chi pensa che lo sport, la lettura di libri classici e non, le distrazioni e la felicità effimera offerta dal mondo possano colmare i vuoti e risolvere i problemi ..ma come si sa lasciano insoddisfatti e se ne diventa schiavi come succede nel consumo di droghe e alcool . Fin quando non si capirà che esiste un’anima che non si nutre e neanche potrebbe nutrirsi di materia si è destinati ad essere depressi, di cattivo umore e sempre più egoisti ! Nella maggior parte dei casi si ricorre anche a consultare maghi, tarocchi e psichiatri che prescrivono psicofarmaci che danno assuefazione e diversi effetti collaterali a volte distruttivi per sé stessi e per gli altri.

La nostra anima trova ristoro e pace tra le lotte quotidiane meditando e nutrendosi della Parola Dio, del Suo corpo e del Suo sangue nella Eucaristia, professando la propria fede … e amando se stessi si ama anche il prossimo . Insieme alla cura della nostra anima , dobbiamo necessariamente pensare a quella del nostro corpo attraverso una buona alimentazione, l’ attività sportiva e l’adeguato riposo . In questo modo anima e corpo procedono all’unisono verso la serenità e l’armonia.

Alcuni versi della Bibbia per il ristoro dell’anima :

“Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore; e voi troverete riposo alle anime vostre; poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero” (MT 11,28-30 ):

“Egli mi ristora l’anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome”( Salmo 23,3 );

“…gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi” (PT 5,7 );

“Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesú” ( Filippesi 4,6-7);

“Guariscimi, Signore, e sarò guarito; salvami, e sarò salvo; poiché tu sei la mia lode” ( Geremia 17,14) ;

“Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi, che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Bada bene a te stesso, che anche tu non sia tentato”(Galati 6,1);

“Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in piú” (MT 6,33);

“Nell’amore non c’è paura; anzi, l’amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell’amore” (1Giovanni 4,18);

“Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora; egli è il mio salvatore e il mio Dio” (Salmo 42,11);

“Che giova infatti all’uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la propria anima?” ( MT 16,26)

Versi biblici sul corpo tempio dello Spirito Santo, tabernacolo in cui abita il Signore e adoriamo Dio presente in noi (1Corinzi 6,19-20) :

“Sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio; sono stupende le tue opere,tu mi conosci fino in fondo” (Salmo 139,13-14);

“Un cuore lieto fa bene al corpo, uno spirito abbattuto inaridisce le ossa” ( Proverbi 17,22 );

“Non credere di essere saggio,temi il Signore e stà lontano dal male. Salute sarà per il tuo corpo e un refrigerio per le tue ossa” ( Proverbi 3,7-8) ;

“E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima; temete piuttosto colui che ha il potere di far perire e l’anima e il corpo nella Geenna” (MT 10,28 );

“Poiché tutti quanti manchiamo in molte cose. Se uno non manca nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo” (Giacomo 3,2 );

“Non datevi pensiero per la vostra vita, di quello che mangerete; né per il vostro corpo, come lo vestirete. La vita vale più del cibo e il corpo più del vestito” ( Luca 12,22 -23);

“O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, di te ha sete l’anima mia,a te anela la mia carne,come terra deserta,arida, senz’acqua” (Salmo 63,2);

“E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. E siate riconoscenti!” (Colossesi 3,15 );

“Vegliate e pregate, per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole” ((MT 26,41).

Così adorando con la nostra anima Dio vivo in noi, come Pietro diveniamo pietre vive per costruire un edficio spirtuale di cui Gesù è la pietra angolare , offrendo per mezzo Suo con un sacerdozio santo , sacrifici spirituali a Lui graditi ( 1PT 2,4-5).

