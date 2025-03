La Paura dei Globalisti (UK in Particolare) di un’Intesa USA-URSS. Umberto Pascali Commenta George Monbiot.

Asse dell’Autocrazia

Se gli Stati Uniti sono ora il nostro nemico, come ci difendiamo?

George Monbiot. Di

Si parla sempre di come difenderci senza gli Stati Uniti . Ma quasi tutti coloro che hanno voce nella vita pubblica sembrano evitare una questione molto più grande e preoccupante: come potremmo difenderci dagli Stati Uniti.

Mentre Keir Starmer visita la corte dell’imperatore arancione a Washington, consideriamo innanzitutto le possibilità. Non posso commentare la loro verosimiglianza e spero ardentemente che persone con più conoscenze e potere di me le stiano valutando. Una è che Donald Trump non solo spianerà la strada a Vladimir Putin in Ucraina, ma lo aiuterà attivamente. Sappiamo che Trump non può accettare alcuna sfida alla sua egemonia. La Russia non è una minaccia per il dominio statunitense, ma l’Europa, con un’economia combinata simile a quella degli Stati Uniti e una potente presenza diplomatica e politica globale, potrebbe esserlo.

Putin ha cercato a lungo di smantellare l’UE, usando l’estrema destra europea come suo proxy: ecco perché ha investito così tanto nella Brexit . Ora Trump, a sua volta, potrebbe usare Putin come suo proxy, per attaccare un centro di potere rivale. Se Trump aiuta la Russia a spazzare via l’Ucraina, Putin potrebbe lanciare un ultimatum ad altri Stati del fronte e dell’Europa orientale: lasciate l’UE, lasciate la Nato e diventate uno Stato cliente come la Bielorussia, o sarete i prossimi. In Ungheria, Viktor Orbán potrebbe essere d’accordo. Se Călin Georgescu vincerà in Romania a maggio, potrebbe farlo anche lui.

Quale forma potrebbe assumere il sostegno degli Stati Uniti a Putin in Ucraina? Potrebbe comportare la condivisione di intelligence. Potrebbe comportare il ritiro definitivo del servizio internet satellitare Starlink di Elon Musk dall’Ucraina, che è strategicamente cruciale in quel Paese, mettendolo a disposizione delle forze armate russe. Il governo degli Stati Uniti ha già minacciato di eliminare il servizio se l’Ucraina non consegnerà i suoi minerali, come risarcimento per l’invasione. È così che opera Trump: ricattando persone disperate che cercano di difendersi da una guerra imperiale, indipendentemente dalle alleanze passate. In caso estremo, il sostegno di Trump alla Russia potrebbe comportare attrezzature militari e supporto finanziario, o addirittura operazioni congiunte USA-Russia, nell’Artico o altrove.

Consideriamo ora le nostre vulnerabilità. Grazie alla partnership “Five Eyes”, il Regno Unito condivide automaticamente con il governo degli Stati Uniti informazioni di intelligence sui segnali, sulle persone e sulla difesa. Le rivelazioni di Edward Snowden hanno dimostrato che gli Stati Uniti, con il consenso del nostro governo, conducono uno spionaggio su larga scala su cittadini britannici innocenti. I due governi, insieme ad altre nazioni occidentali, gestiscono un’ampia gamma di programmi di intelligence congiunti, come Prism, Echelon, Tempora e XKeyscore. La National Security Agency (NSA) statunitense utilizza l’agenzia britannica GCHQ come subappaltatore.

Tutto questo è ora supervisionato da Tulsi Gabbard, direttore dell’intelligence nazionale di Trump, responsabile di CIA, NSA e altre 16 agenzie. Dopo che ha recitato le finzioni cospiratorie seminate dai governi siriano e russo, è stata ampiamente accusata di essere una “risorsa russa” o una “marionetta russa”. A che punto si può concludere che, condividendo l’intelligence con gli Stati Uniti, il Regno Unito potrebbe anche condividerla con la Russia?

A seconda delle definizioni che si accettano, gli Stati Uniti hanno 11 o 13 basi militari e stazioni di ascolto nel Regno Unito. Tra queste, l’erroneamente chiamata RAF Lakenheath nel Suffolk, in realtà una base dell’aeronautica militare statunitense, dalla quale vengono dispiegati i jet F-35; la RAF Menwith Hill nel North Yorkshire, in realtà una base dell’NSA statunitense che svolge attività di spionaggio militare e di supporto operativo; la RAF Croughton, in parte gestita dalla CIA, che l’avrebbe utilizzata per spiare Angela Merkel, tra le altre cose; e la RAF Fylingdales, parte della rete di sorveglianza spaziale statunitense. Se gli Stati Uniti si schierano ora con la Russia contro il Regno Unito e l’Europa, queste potrebbero benissimo essere basi e stazioni di ascolto russe.

Poi arriviamo ai nostri sistemi d’arma. Come tutti coloro che non hanno un’autorizzazione di sicurezza, non posso fare una dichiarazione ben informata sulla misura in cui uno qualsiasi di essi, nucleare o convenzionale, sia operativamente indipendente dagli Stati Uniti. Ma so, per fare solo un esempio, che tra i componenti cruciali della nostra difesa ci sono i jet stealth F-35, progettati e brevettati negli Stati Uniti. Quanto saranno stealth, quando gli Stati Uniti avranno le specifiche, i numeri di serie e il software, è una domanda che richiede una risposta urgente.

Non posso nemmeno pronunciarmi con sicurezza sulla misura in cui le armi progettate qui potrebbero dipendere dalle unità di elaborazione centrale statunitensi e da altre tecnologie digitali, o da sistemi statunitensi come Starlink, di proprietà di Musk, o il GPS, di proprietà della US Space Force. Quali dei nostri sistemi d’arma potrebbero essere pronti per la battaglia senza il coinvolgimento e il consenso degli Stati Uniti? Quali potrebbero essere disattivati a distanza dall’esercito statunitense? Come minimo, gli Stati Uniti sapranno meglio di qualsiasi altra potenza come combatterli, perché le nostre armi sono più o meno uguali alle loro. In altre parole, se gli Stati Uniti sono ora il nostro nemico, il nemico è dentro le porte.

Per quanto odi ammetterlo, il Regno Unito ha bisogno di riarmarsi (anche se tagliare il bilancio degli aiuti per trovare i soldi, come intende fare Keir Starmer, è sorprendentemente miope). Sono arrivato a malincuore a questa conclusione quando i numeri di Trump hanno cominciato ad accumularsi lo scorso luglio. Ma se sono fatalmente compromessi dalla penetrazione degli Stati Uniti, il riarmo potrebbe dover iniziare con il completo abbandono dei nostri attuali sistemi di armamento e comunicazione.

E potrebbe essere necessario iniziare molto presto. Il 24 febbraio, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha votato una risoluzione sull’Ucraina, co-sponsorizzata dal Regno Unito e da altre nazioni europee, che condanna l’invasione della Russia. Non sorprende che la Russia, la Bielorussia, la Corea del Nord, l’Ungheria e diversi Stati piccoli e facili da vigliare abbiano votato contro. Ma anche gli Stati Uniti e Israele. Questo, più chiaramente di qualsiasi altro cambiamento, mette a nudo il nuovo allineamento. Un asse di autocrazia, che facilita una guerra di aggressione imperiale, si confronta con nazioni impegnate (anche se in misura diversa) nella democrazia e nel diritto internazionale.

Per molti anni siamo stati invitati a fidarci dell’oppressivo “Stato di sicurezza” del Regno Unito. Sì, questo Stato di sicurezza viene strattonato come un pesce al guinzaglio dal governo statunitense, con esiti catastrofici come l’invasione dell’Iraq da parte degli Stati Uniti e del Regno Unito. Sì, è impegnato nella sorveglianza di massa dei propri cittadini. Ma, hanno sostenuto a lungo i suoi difensori, dovremmo sopportare tutto questo perché lo Stato di sicurezza è essenziale per la nostra difesa da attori stranieri ostili. In realtà, il nostro coinvolgimento, come molti di noi hanno avvertito da tempo, rappresenta una grave minaccia per la sicurezza nazionale. Legando la nostra difesa così strettamente agli Stati Uniti, i nostri governi hanno creato uno stato di insicurezza.

Spero che ora possiate capire quale terribile errore abbia commesso il Regno Unito e come avremmo dovuto seguire la Francia nel creare sistemi militari e di sicurezza più indipendenti. Staccarsi dagli Stati Uniti sarà difficile e costoso. Non riuscirci potrebbe avere un prezzo molto più alto.

