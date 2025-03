Stati Uniti. La Guerra dei Magistrati contro le Decisioni di Donald Trump. Matteo Castagna.

Carissimi StilumCuriali, Matteo Castagna, a cui va il nostro grazie, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulla battaglia in atto negli USA fra la Casa Bianca e molti magistrati, che vorrebbero invalidare gli ordini esecutivi di Trump. Buona lettura e diffusione.

di Matteo Castagna

Alan Feuer si occupa di estremismo e violenza politica per il Times, concentrandosi sui casi penali che coinvolgono l’attacco del 6 gennaio al Campidoglio e contro il presidente Donald J. Trump del primo mandato.

Sul New York Times ha descritto il dettaglio dei provvedimenti giudiziari finora attivati in risposta alla valanga di ordini esecutivi del presidente Trump e al suo assalto alla burocrazia governativa. Negli ultimi due mesi i giudici federali di tutto il Paese, in particolare a Washington, hanno emesso sentenze a ritmo serrato.

Le decisioni hanno toccato una sorprendente gamma di argomenti: aiuti esteri, diritti delle persone transgender e immigrazione, nonché la possibilità per il presidente di licenziare i propri dipendenti, sospendere le spese stabilite dal Congresso, autorizzare Elon Musk e i suoi subordinati presso il Dipartimento per l’efficienza governativa (DOGE Service) degli Stati Uniti a tagliare la forza lavoro federale.

Sebbene alcune sentenze siano andate a favore del presidente, prese nel loro insieme, rappresentano uno sforzo per respingere i tentativi di The Donald di aumentare la sua autorità e quella del suo esecutivo. Riflettono un momento teso e caotico, in cui moltissimo sembra ancora incerto.

L’amministrazione Trump ha fatto ricorso contro molte, se non la maggior parte, delle decisioni, e alcune sono già state ribaltate da corti superiori. Altre saranno sicuramente riviste o annullate, man mano che i casi si svilupperanno nel sistema giudiziario.

Per ora, ecco i passaggi chiave di alcune sentenze, degne di nota.

Il potere del presidente di licenziare i nominati:

La giudice Beryl A. Howell della Corte distrettuale federale per il distretto di Columbia ha stabilito che il signor Trump non ha l’autorità di licenziare a suo piacimento i membri del National Labor Relations Board. “Un presidente che pubblicizza un’immagine di sé come un ‘re’ o un ‘dittatore’, forse come la sua visione di leadership efficace, fraintende fondamentalmente il ruolo previsto dall’Articolo II della Costituzione degli Stati Uniti. Nel nostro ordine costituzionale, il presidente ha il compito di essere un custode coscienzioso della legge, anche se energico, per prendersi cura di attuare i suoi doveri enumerati, comprese le leggi emanate dal Congresso e come interpretate dalla magistratura. “In questo caso, la questione è l’insistenza del presidente sul fatto di avere l’autorità di licenziare chiunque voglia all’interno del ramo esecutivo, ignorando qualsiasi legge imposta dal Congresso sul suo cammino. Fortunatamente, i Padri Fondatori, prevedendo un tale accaparramento di potere, hanno attribuito all’Articolo III, non all’Articolo II, il potere di interpretare la legge, inclusa la risoluzione dei conflitti sui controlli del Congresso sull’autorità presidenziale. L’interpretazione del presidente sulla portata del suo potere costituzionale, o, più appropriatamente, della sua aspirazione è completamente sbagliata”. Ius Soli

Il giudice Leo T. Sorokin, della Corte distrettuale federale per il distretto del Massachusetts ha stabilito che Trump non può emanare un ordine esecutivo che abolisce di fatto la cittadinanza per nascita.

“La perdita della cittadinanza per diritto di nascita, anche se temporanea e poi ripristinata alla conclusione del contenzioso, ha effetti a cascata che colpirebbero la vita di un bambino piccolo (e la vita della sua famiglia), lasciando molto probabilmente cicatrici permanenti. La documentazione presentata alla corte stabilisce che i bambini nati senza uno status riconosciuto o legale affrontano barriere nell’accesso all’assistenza sanitaria critica, tra gli altri servizi, insieme alla minaccia di essere trasferiti in paesi in cui non hanno mai vissuto e alla possibile separazione familiare. Questo è un danno irreparabile”. Congelamento dei finanziamenti federali e degli aiuti esteri

Il giudice Loren L. Ali Khan della Corte distrettuale federale per il distretto di Columbia ha stabilito che l’amministrazione Trump non può congelare unilateralmente tutte le sovvenzioni, i prestiti e l’assistenza finanziaria del governo.

“In parole povere, il congelamento è stato mal concepito fin dall’inizio. Gli imputati volevano o sospendere fino a 3 trilioni di dollari di spesa federale praticamente da un giorno all’altro, oppure si aspettavano che ogni agenzia federale esaminasse ogni singolo sussidio, prestito e fondo per verificarne la conformità in meno di ventiquattro ore. L’ampiezza di tale comando è quasi insondabile. In entrambi i casi, le azioni degli imputati sono state irrazionali, imprudenti e hanno precipitato una crisi nazionale”. “La fornitura e l’amministrazione degli aiuti esteri sono state un’impresa congiunta tra i nostri due rami politici. Tale partnership non è stata creata per convenienza, ma per necessità costituzionale. Riflette le responsabilità costituzionali condivise e ‘fermamente stabilite’ del Congresso e dell’esecutivo sulla politica estera e riflette la divisione delle autorità dettata dalla Costituzione in relazione all’assegnazione di fondi e all’esecuzione di tali assegnazioni. “Il Congresso, esercitando il suo esclusivo potere di cui all’Articolo I sulla borsa, stanzia fondi da spendere per specifici obiettivi di politica estera. Il presidente, esercitando un potere più generale dell’Articolo II, decide come spendere quei fondi in fedele esecuzione della legge. E così gli aiuti esteri sono andati avanti nel corso degli anni.” Il giudice Amir H. Ali della Corte distrettuale federale per il distretto di Columbia ha stabilito che Trump ha oltrepassato la sua autorità costituzionale congelando quasi tutte le spese dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale. “Spogliato del suo tocco di equità, il risarcimento richiesto cerca una cosa: la conferenza vuole che la corte ordini al governo di smettere di trattenere il denaro dovuto in base agli accordi di cooperazione. In parole ancora più semplici: la conferenza vuole che il governo continui a pagare. Quindi la conferenza ‘cerca il classico rimedio contrattuale dell’esecuzione specifica’. Ma questa corte non può ordinare al governo di pagare il denaro dovuto in base a un contratto. Tale richiesta di un ordine che il governo ‘deve eseguire’ il suo contratto è una che ‘deve essere risolta dalla corte dei reclami'”. Il giudice Trevor N. McFadden della Corte distrettuale federale per il distretto di Columbia, ha respinto la richiesta della Conferenza episcopale cattolica degli Stati Uniti che l’amministrazione Trump rispetti i contratti per il finanziamento degli aiuti ai rifugiati. Sforzi per rifare il governo federale

Il giudice Christopher R. Cooper della Corte distrettuale federale per il distretto di Columbia , ha stabilito che il servizio DOGE degli Stati Uniti è soggetto al Freedom of Information Act. “Le azioni dell’ USDS fino ad oggi sono state notevolmente rapide. In meno di due mesi dall’insediamento del Presidente Trump, l’ USDS avrebbe causato le dimissioni del 3% della forza lavoro civile federale, chiuso un’intera agenzia, tagliato miliardi di dollari dal bilancio federale, annullato centinaia di contratti governativi, licenziato migliaia di dipendenti federali e ottenuto l’accesso a vaste riserve di dati personali e finanziari sensibili. “L’ USDS sembra in grado di farlo in parte grazie al suo accesso ai sistemi IT di molte agenzie, che aiutano il dipartimento a realizzare i suoi obiettivi alla velocità della luce. Ma il ritmo rapido delle azioni dell’ USDS, a sua volta, richiede la rapida divulgazione di informazioni sulla sua struttura e sulle sue attività. Ciò è particolarmente vero data la segretezza con cui l’ USDS ha operato”. Finanziamenti per l’assistenza alle persone transgender

Il giudice Brendan A. Hurson della Corte distrettuale federale per il distretto del Maryland ha stabilito che l’amministrazione Trump non può applicare un ordine esecutivo che minaccia di sospendere i finanziamenti federali ai fornitori di assistenza medica volta a garantire l’affermazione di genere per le persone di età inferiore ai 19 anni.

“I querelanti hanno stabilito che le difficoltà che stanno subendo, così come le difficoltà che stanno vivendo i membri del PFLAG, sono causate dall’interruzione di ciò che è stato ritenuto dai professionisti medici come assistenza essenziale. Questa difficoltà deriva dal condizionamento dei finanziamenti federali delineato negli ordini esecutivi ed è non speculativa, concreta e potenzialmente catastrofica. In particolare, l’improvvisa negazione o interruzione delle cure mediche dei querelanti ha causato o si prevede che causerà presto cambiamenti fisici indesiderati, depressione, aumento dell’ansia, accentuata disforia di genere, grave disagio, rischio di suicidio, incertezza su come ottenere assistenza medica, impedimenti al mantenimento di una vita sociale e paura della discriminazione, inclusi crimini d’odio”. Operazioni di immigrazione nei luoghi di culto

Il giudice Theodore D. Chuang della Corte distrettuale federale per il distretto del Maryland , ha stabilito che gli agenti federali per l’immigrazione non possono operare nei pressi di determinati luoghi di culto. “Per oltre 30 anni il governo degli Stati Uniti ha imposto varie limitazioni e salvaguardie all’esecuzione di azioni di controllo dell’immigrazione in o vicino a luoghi di culto. Alla luce delle protezioni del Primo Emendamento relative all’esercizio religioso, tali limitazioni sono servite a mitigare la potenziale collisione tra gli interessi del governo e la religione che sarebbe inevitabilmente derivata da intrusioni di ufficiali armati delle forze dell’ordine in chiese, sinagoghe, moschee, templi e altri luoghi di culto. Il 20 gennaio 2025, il Dipartimento della sicurezza interna degli Stati Uniti ha rimosso bruscamente tutte queste limitazioni e salvaguardie e ha invece lasciato le decisioni sull’esecuzione di tali azioni di controllo alla discrezione unilaterale dei singoli ufficiali. Tre diverse comunità religiose hanno ora contestato questa azione”.

§§§

