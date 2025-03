Los voluntarios ignacianos y la subversión de la Iglesia en Estados Unidos. Katolisches-Wolfram Schrems

por Wolfram Schrems*

Como se informó el 8 de febrero, el burócrata, virólogo y agitador estadounidense contra el coronavirus, Anthony Fauci, acusado de varios delitos, incluido el falso testimonio ante el Senado, recibió en el otoño de 2022 el llamado Premio Pedro Arrupe, SJ al Servicio Público Ejemplar, otorgado por la organización afiliada a los jesuitas Voluntarios Ignacianos. Este procedimiento demuestra la estrecha colaboración entre la Iglesia Profunda y el Estado Profundo, y esto bajo el signo de un general jesuita bajo el cual la Orden implosionó tanto a nivel personal como espiritual.

Las siguientes afirmaciones deben entenderse como una objeción adicional a la beatificación del Padre Arrupe. El padre Arrupe había creado un clima de optimismo mundial en la Orden jesuita y, por lo tanto, en toda la Iglesia. La gente comenzó a cerrar los ojos frente el mysterium iniquitatis (2Tes 2, 7). Desapareció la conciencia del antagonismo irresoluble entre la Iglesia y el mundo dominado por el mal (1Jn 5, 19). Con la demolición de las murallas defensivas, la fuerza enemiga pudo ingresar más fácilmente.

El Padre Arrupe no puede ser considerado responsable del comportamiento de las personas descritas en el siguiente texto. Sin embargo, se debe enfatizar que sus decisiones influyeron en el carácter y el comportamiento de los demás. En cierto sentido, esto puede ser visto como el “fruto” del árbol de la “nueva” Compañía de Jesús a partir de 1965. Es simbólico que un premio de reconocimiento otorgado a un burócrata siniestro y tiránico lleve el nombre de Padre Arrupe.

Todo esto es motivo suficiente para anular la beatificación.

A continuación se describen los vínculos entre los Voluntarios Ignacianos y el centro de poder que gira en torno a las familias Clinton y Obama.

Mary y John Podesta

En el curso de la investigación para el artículo enlazado al principio sobre el premio a Anthony Fauci, surgió otro hecho que ilustra claramente la subversión de la Iglesia Católica. Se trata de las actividades de John Podesta, un alto funcionario de Barack Obama y confidente de la “artista” satánica Marina Abramovic, quien se hizo particularmente conocida a través de WikiLeaks. El informe publicado en la revista jesuita America señaló a la esposa de John Podesta, Mary Podesta, como vicepresidente de la junta directiva de la organización. (“Mary Podesta, vicepresidente de la junta directiva del Cuerpo de Voluntarios Ignacianos, ayudó a presentar a la pareja como ganadora del Premio Huppe”).

Sin embargo, a partir del 6 de marzo de 2025, su nombre ya no figura como funcionario en el sitio web de la organización.

John Podesta desempeña un rol clave en la infiltración de la Iglesia en Estados Unidos. En la práctica, esto se sabe desde hace mucho tiempo. Recordatorio:

Petición al presidente Trump para que proporcione claridad sobre la misteriosa renuncia de Benedicto XVI

Cuando el presidente Trump asumió el cargo por primera vez en 2017, varios activistas católicos y figuras de los medios de comunicación (David L. Sonnier, teniente coronel retirado del Ejército de Estados Unidos; Elizabeth Yore, Esq., fundadora de YoreChildren; Michael J. Matt, director de The Remnant, y John Henry Westen, cofundador, director ejecutivo y editor de LifeSiteNews ) enviaron una carta al nuevo presidente, pidiéndole que investigara la interferencia de la administración Obama contra el papa Benedicto.

Los firmantes formularon las siguientes preguntas al Presidente recién elegido:

· ¿Con qué propósito la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) monitoreó el cónclave que eligió al papa Francisco?

· ¿Qué otras operaciones secretas llevaron a cabo agentes del gobierno estadounidense en relación con la renuncia del papa Benedicto o con el cónclave que eligió al papa Francisco?

· ¿Los agentes del gobierno de Estados Unidos tuvieron contactos con la “mafia del cardenal Danneels”?

· Las transacciones financieras internacionales con el Vaticano fueron suspendidas durante los últimos días antes de que el papa Benedicto XVI anunciara su dimisión. ¿Hubo agencias gubernamentales involucradas?

· ¿Por qué se reanudaron las transacciones financieras internacionales el 12 de febrero de 2013, al día siguiente del anuncio de la dimisión de Benedicto XVI? ¿Fue solo una coincidencia?

· ¿Qué acciones (si las hubo) fueron emprendidas por John Podesta, Hillary Clinton y otros asociados con la administración Obama que estuvieron involucrados en la discusión de las propuestas para desencadenar una “primavera católica”?

· ¿Cuál fue el propósito y el contenido de la reunión secreta entre el vicepresidente Joseph Biden y el papa Benedicto XVI en el Vaticano alrededor del 3 de junio de 2011?

· ¿Qué rol desempeñaron George Soros y otros financistas internacionales que podrían residir actualmente en Estados Unidos?

Estas son las preguntas contenidas en la carta de hace unos ocho años (fuente: LifeSiteNews).

Los firmantes aclaran además que no le pedían al presidente Trump que investigue sobre la Iglesia o sobre el Papa. Sólo se trata de investigar las actividades subversivas relevantes de la administración Obama. Es lógico que un gobierno obsesionado con las cuestiones transgénero y el aborto a petición interfiera también en un cónclave si de alguna manera esto pudiera llevar adelante su agenda. También se sabía que la administración Obama estaba involucrada en las revoluciones de colores y el derrocamiento de gobiernos.

La antepenúltima pregunta de los firmantes, aquí en negrita, se refiere a John Podesta, quien fue jefe de gabinete del presidente Bill Clinton desde 1998 a 2001 y director de la campaña de Hillary Clinton en 2016. No está claro cómo un católico puede colaborar con los propagandistas del aborto y los belicistas. Como se mencionó anteriormente, John Podesta es el esposo de la mencionada Mary Podesta, ex vicepresidente de la junta de administración de los Voluntarios Ignacianos.

John Podesta: colaborador católico del Estado profundo

Algunos correos electrónicos filtrados en 2016 revelaron que el director de campaña de Hillary Clinton, John Podesta, estaba trabajando para crear un grupo “progresista” para infiltrarse en la Iglesia y lanzar un levantamiento católico liberal contra los obispos estadounidenses. En esa época, los obispos se opusieron a la directiva del Ministerio de Salud de introducir la anticoncepción como una prestación obligatorio de los seguros. Podesta estaba en contacto con el presidente de Voces para el Progreso, Sanford (“Sandy”) Newman (quien no es católico, sino judío). Los correos electrónicos de 2012, supuestamente filtrados por piratas informáticos rusos, son extremadamente interesantes.

En un correo electrónico, Podesta responde al llamado de un activista de izquierda para iniciar una “primavera católica” contra los obispos debido a su oposición al mandato del Departamento de Salud y Servicios Humanos de que la cobertura de anticonceptivos se incluya en los beneficios del seguro.

En su respuesta, Podesta destaca que los llamados grupos “católicos” que luchan por un cambio en la Iglesia fueron fundados para debilitar la doctrina de la Iglesia. Pero él dice abiertamente que no había líderes adecuados en ese momento.

Podesta escribe que él y sus colegas fundaron la Alianza para el Bien Común y la Asociación Católica Unida.

El corresponsal de Podesta, Sandy Newman, había escrito que era necesaria una “primavera católica” en la que los mismos católicos exigieran el fin de la “dictadura medieval”.

El intercambio de correos electrónicos revela además que la Asociación Católica de Salud (CHA) ha apuñalado por la espalda a la Conferencia episcopal y se ha aliado con los “progresistas”. La CHA tomó medidas contra los obispos que, después de todo, se habían pronunciado en contra de la controvertida ley que obliga a los empleadores religiosos a pagar por la anticoncepción y la esterilización como prestaciones del seguro, violando así sus principios. El entonces presidente Barack Obama citó el apoyo de la Asociación Católica de Salud en 2013 para defender la vergonzosa lucha del gobierno federal contra las Hermanitas de los Pobres, una Orden religiosa que había impugnado la ley en los tribunales.

En todo caso, los correos electrónicos filtrados demuestran una fuerte hostilidad hacia la Iglesia Católica y sus enseñanzas (la correspondencia entre John Podesta y Sandy Newman se puede encontrar aquí.)

El año pasado, LifeSiteNews escribió que el heterodoxo y altamente problemático obispo John Wester, de Santa Fe, había elogiado a John Podesta, “un disidente católico, pro-LGBT y miembro del personal de Clinton que ha luchado durante décadas para expandir el aborto”. En esa época, Podesta fue considerado para servir como asesor climático del presidente Biden, reemplazando a John Kerry en ese puesto.

La investigación sobre este tema profundiza en el atolladero de la Iglesia estadounidense, con obispos obsesionados con el COVID y con los problemas LGBT, la organización de izquierda Catholic Climate Covenant y la Conferencia de Liderazgo de Mujeres Religiosas, notoriamente feminista.

Podesta y el caso “Pizzagate”

John Podesta, al igual que el entonces presidente Barack Obama, ha estado durante mucho tiempo en el centro de las acusaciones de pedofilia. La historia se llamó “Pizzagate” porque la pizzería Comet Ping Pong en Washington era el lugar de encuentro de John Podesta y su séquito. Su gerente, James Alefantis, fue nombrado hace unos años por una revista de estilo de vida entre las cincuenta personas más influyentes de Washington. Fue recibido varias veces por el presidente Obama en la Casa Blanca. Un honor increíble para un chef de pizza.

Los documentos de WikiLeaks muestran que Podesta escribió correos electrónicos extraños en los que afirmaba que el presidente Obama había gastado miles de dólares en “salchichas” y “pizzas de queso” (véase este desglose de los códigos; los videos incorporados en YT ya no están disponibles). Algunas voces en las redes sociales afirmaron que se trataba de mensajes codificados sobre las élites de Washington involucradas en el tráfico de niños (ver este informe de antecedentes, Pizzagate, The Coded Podesta Emails, también en este caso los videos de YT están desactivados).

El arzobispo Carlo Maria Viganò, ex nuncio apostólico en Estados Unidos y bien informado sobre las actividades oscuras de la Iglesia, tomó el tema muy en serio y publicó un mensaje de video sobre el tema (el arzobispo Carlo Maria Viganò denuncia el Pizzagate y menciona los nombres de Hillary Clinton y John Podesta).

¿Por qué es importante también en este contexto?: John Podesta fue invitado por la “artista” satánica Marina Abramovic a un evento llamado “Cocina Espiritual” con palabras que sugerían una relación amistosa. Parece que no aceptó la invitación. Pero esto no está claro. Fue entonces cuando se afirmó que se trataba de una cena. Pero se consideran el vocabulario inquietante y los extraños rituales de autolesión, todo es increíble. Los videos de Cocina Espiritual disponibles en Internet demuestran claramente que se trata de rituales satánicos. Abramovic pinta “recetas” en la pared con sangre de cerdo (?). No recomendamos consultar este material.

…Y la locura climática nunca está lejos

En 2022, el Vaticano firmó el Acuerdo Climático de París de 2015, que apoya iniciativas a favor del aborto y la despoblación. Francisco ha escrito dos cartas sobre el clima. Su activismo en este tema ha sido apoyado por la ONU y por importantes globalistas como Bill Clinton. En febrero de 2024, la atea Mariana Mazzucato, miembro de la Pontificia Academia para la Vida (!) nombrada por Francisco, declaró que el “bien común” de la sociedad debe basarse en los Objetivos de Desarrollo Sostenible pro-aborto. También afirmó que las enseñanzas del cristianismo contribuirían al “cambio climático” (!).

En 2024, el entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nombró a John Podesta como asesor climático del presidente. No sorprende que él abogue por medidas radicales como el “Net Zero“.

La cuestión de la existencia de los extraterrestres también parece preocuparle. Para él es impensable que no existan.

¿Pedófilos y arte satánico?

El hermano de John Podesta, Tony Podesta, un “cabildero” aparentemente rico y exitoso, es conocido por su inclinación por el arte perverso, más o menos abiertamente satánico:

La obra más famosa es probablemente Arco de histeria (1993) de Louise Bourgeois. Se cree que esto fue inspirado por el asesino Jeffrey Dahmer, quien decapitó a una de sus víctimas y la dejó en la misma posición grotesca. Tony Podesta también colecciona otras obras de arte inquietantes, algunas de ellas con connotaciones pedófilas y sádicas.

Todo esto no significa necesariamente que las personas en cuestión hayan cometido actos delictivos. Sin embargo, se deduce que la atmósfera que rodea a los Clinton es un ambiente oscuro y opaco, lleno de malas asociaciones.

Resumen

La investigación sobre la asignación del Premio Pedro Arrupe a Anthony Fauci reveló una conexión personal entre los Voluntarios Ignacianos, que otorgan el premio, y un alto colaborador del presidente Obama. Este hombre, John Podesta, era conocido por estar a favor de leyes sobre el aborto que fueran lo más liberales posible, la cobertura obligatoria de anticonceptivos como beneficio del seguro y todos los términos del marxismo cultural habitual en la estela del pensador izquierdista radical Saul Alinsky. El hermano de John Podesta, Tony Podesta, colecciona obras de arte inquietantes y confusas, que hablan del anti-logos.

Es imposible que los líderes de los Voluntarios Ignacianos y de la Orden Jesuita no supieran de estos acontecimientos y circunstancias. Debe haber habido al menos un consentimiento tácito por parte de los jesuitas a las actividades de los regímenes izquierdistas y anticristianos de Barack Obama y Joe Biden. El reinado de este último se caracteriza por una política excesivamente brutal del coronavirus, con confinamientos, terror por las mascarillas y vacunaciones obligatorias. El símbolo de esta política es Anthony Fauci, aparentemente considerado digno de un premio por los jesuitas.

Es simbólico que esta colaboración de partes de la Iglesia con el Estado se haya realizado en nombre del ex Prepósito General de los jesuitas. Naturalmente, no queremos responsabilizar al padre Arrupe de las acciones de los demás, como se dijo al principio. Pero hay que decir claramente que contribuyó a crear un clima que socavó la fe, debilitó la defensa contra el mal y, en consecuencia, alentó la desviación.

La única conclusión posible es la de anular la beatificación de Pedro Arrupe. Sería vergonzoso beatificar a alguien cuyo nombre se ha convertido ahora en el símbolo de la colaboración de la Iglesia con los poderes políticos destructivos, en particular con los autores intelectuales de la puesta en escena del coronavirus.

Post Data en un acontecimiento actual: el relanzamiento de Marko Rupnik

El hecho de que el libertinaje sexual y el “arte” negativo a menudo van de la mano se puede ver en las acciones del ex jesuita Marko Ivan Rupnik. Llevó una excesiva vida sexual con monjas, llegando a perversiones indescriptibles. Su arte “religioso” es decididamente inquietante. Ahora se sabe que Rupnik, incardinado oficialmente en la diócesis eslovena de Koper, vive de nuevo en una especie de comunidad, también femenina, en Montefiolo, cerca de Roma. Un relato detallado de los acontecimientos apareció recientemente aquí. Según el informe, se trata de un monasterio benedictino controlado de facto por el cardenal Angelo De Donatis, quien mantiene su mano protectora sobre Rupnik.

Por lo tanto, hay que concluir que el ex sacerdote y ahora sacerdote secular Rupnik, quien fue brevemente excomulgado y rehabilitado, y que luego desapareció de nuevo de la escena pública, de repente está celebrando de nuevo su alegre pasado.

El escándalo Rupnik es una de las muchas manchas en la sotana del actual Papa de la Orden de los Jesuitas. Su cercanía desmiente cualquier promesa de tolerancia cero hacia los sacerdotes que cometen se descarrían.

También en este caso cada uno es responsable de sus propias acciones. Pero sobre todo en la particular espiritualidad de la obediencia de la Orden de los Jesuitas, son vinculantes las orientaciones presentadas por el respectivo Superior General o por la Congregación General. La “atmósfera” tácita es probablemente aún más poderosa. Es difícil para un cristiano que pertenece a una Orden religiosa escapar de esta situación, en el mejor de los casos abandonando la Orden.

Tanto Rupnik como el papa Francisco son, en cierto sentido, productos de la era Arrupe. La beatificación sería, por tanto, algo incomprensible.

(*Wolfram Schrems, Magister en Teología, Magister en Filosofía, catequista, Pro Vida, tiene una rica experiencia con la Orden de los Jesuitas).

Publicado en italiano el 12 de marzo de 2025 por Marco Tosatti, en https://www.marcotosatti.com/ 2025/03/12/i-volontari- ignaziani-e-la-sovversione- della-chiesa-in-usa- katolisches-wolfram-schrems/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

