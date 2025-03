Eventi e Incontri. Siria, Massacro Annunciato; Nomofobia; Nemici della Filosofia Cristiana; 40 Days for Life; Libano.

Ho perso una serie di iniziative dei giorni scorsi.

Mi scuso con chi me le ha inviate, ma è un periodo di fatica.

INIZIATIVE



[1] *OGGI* VENERDI’ 14 MARZO 2025, 14.00, VIA INTERNET, ELISA GESTRI E PADRE ABDO RAAD, “SIRIA, UN MASSACRO ANNUNCIATO”

Per i Venerdì della Nuova Bussola Quotidiana la descrizione della “nuova” Siria.

[2] *DA OGGI* VENERDI’ 14 MARZO 2025, 15.00, GRUPPO ADIM, “ESERCIZI SPIRITUALI”

Esercizi spirituali fino a Domenica.



[3] *OGGI* VENERDI’ 14 MARZO 2025, 21.00, CORREGGIO (RE), GIANFRANCO AMATO, “LA PIAGA DEL XXI SECOLO, LA NOMOFOBIA”

Conferenza sulla dipendenza da strumenti tecnologici, organizzata dal Circolo Frassati.

[4] LUNEDI’ 17 MARZO 2025, 21.00, SAN MARTINO IN RIO (RE), FRATI CAPPUCCINI, “LA QUARESIMA: IL VANGELO E FRANCESCO”

Già iniziato lunedì 13, il percorso prosegue ogni lunedì.

[5] MERCOLEDI’ 19 MARZO 2025, 18.00, VIA INTERNET, STEFANO FONTANA, “I NEMICI DELLA FILOSOFIA CRISTIANA”

Corso iniziato mercoledì 12. Seconda lezione su “Cartesio: il metodo”.

TESTI, NOTE & CONTRIBUTI

[1] 40 DAYS FOR LIFE

Iniziati i 40 giorni il giorno 5 marzo, c’è ancora tempo per iscriversi. Il PDF è rielaborato tenendo conto che l’inizio è già passato.

Buona sera caro volontario.

Ci siamo finalmente!

Siamo pronti a raccogliere la sua disponibilità concreta per le ore di veglia.

Segnaliamo subito la più IMPORTANTE delle novità.

CAMBIA IL LUOGO DELLA VEGLIA

Nuovo luogo della veglia

https://maps.app.goo.gl/x9NQD7LG1n219xP26

che ora si farà su via Marzabotto all’angolo con l’ingresso del parcheggio dell’ospedale.

Vi invitiamo a prenotare subito le vostre ore di veglia, nelle ore e nei giorni in cui vi sarà

possibile. Non ci sono limiti al numero di ore nelle quali ci si può registrarsi.

PER L’ISCRIZIONE ALLA VEGLIA

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11Im1cfijjw5wjR9Gyqm8zD_KxZ_cIWZjuNPCU2y

1XW4/edit?usp=sharing

Per iscriversi da cellulare, è necessario avere installato l’app “Google Fogli” scaricabile da

Play Store link Android o da Apple Store link Apple.

Le chiediamo, quando avrà la certezza di essere presente in qualche ora, di segnare il suo

nome, in quanto questo ci sarebbe molto d’aiuto nell’organizzazione, proprio perché

cercheremo di non avere nessun turno scoperto e ogni disponibilità è preziosa.

Le persone che devono essere presenti almeno ad ogni ora sono due, ma è possibile

partecipare in un numero maggiore.

Se riuscisse a portare una persona con sé, l’ora risulterebbe già coperta e la veglia più

piacevole. In tal caso segni anche il nome del suo compagno sul foglio.

VADEMECUM

Un’indicazione veramente importante per la buona riuscita della campagna, che trovate

anche sul vademecum, è di non rilasciare dichiarazioni.

https://drive.google.com/open?id=11aYGO1GWPX6HBiOhKPDwrXgO4IK-sTgx1s71fW8-Pgo

Questo è davvero importante.

Abbiamo un responsabile stampa apposta per questo. Se qualcuno chiede spiegazioni,

potete dire che pregate per la tutela della vita e la fine dell’aborto, come scritto sui cartelli

e dargli il volantino, dove già sono presenti i canali ufficiali se vogliono maggiori dettagli.

Per qualsiasi altra necessità fate riferimento al referente del giorno il cui numero trovate

come di consueto nel Vademecum del volontario in allegato.

Come sempre il Vademecum contiene informazioni essenziali ed importanti per partecipare

alla veglia e invitiamo tutti alla lettura.

Vi chiediamo anche collaborazione nel far firmare il modulo di adesione (che troverete

nella borsa) a chiunque non l’abbia ancora fatto, e di lasciarli sul posto. Verranno raccolti a

fine giornata.

TELEGRAM

In ultimo, se lo desidera, ricordiamo la possibilità di entrare nel gruppo Telegram della 40

days for life di Modena, sul quale verranno mandate notizie sul tema e le informazioni per

le future organizzazioni locali.

Canale 40 days Modena su Telegram

https://t.me/+FtcsOM-oolNlMjE0

Nell’attesa di vederci alla veglia, la ringrazio anticipatamente di cuore a nome di tutto il

team.

Rielaborazione da testo di

Andrea Silvestri

Referente internazionale 40 Days for Life Modena

[2] CALENDARIO DI QUARESIMA

Quaresima già iniziata, ma c’è ancora tanto tempo.

[3] INIZIATIVE DI SOLIDARIETA’

Due iniziative allegate:

[4] CARMELITANE DI ALEPPO

Lettera dalle Carmelitane di Aleppo, pubblicata da OraProSiria

martedì 11 marzo 2025 – Ora Pro Siria alle 21:29

Messaggio dalle Carmelitane di Aleppo

Lunedì, 10 marzo 2025, prima settimana di Quaresima

+ Carissimi tutti,

Molti di voi ci hanno chiesto notizie e siamo molto commosse. I massacri che si sono

verificati e continuano a verificarsi sulla costa nord-occidentale della Siria, nella regione

alawita da cui proviene la famiglia dell’ex presidente, sono assolutamente indicibili. È un

crimine contro l’umanità, un vero e proprio genocidio. In che modo il semplice e

poverissimo popolo alawita è responsabile dei decenni di governo della famiglia Assad?

Stupore, rabbia e paura sono ovunque nella regione di Latakia e in tutto il Paese. Dove

stiamo andando? Nessuno difenderà questa povera gente che non ha soldi, non ha potere

e non ha modo di difendersi? Vi supplichiamo di pregare e, per quanto possibile, di agire

per porre fine a questo massacro indegno dell’umanità!

Questa mattina abbiamo parlato con suor Rima, superiora delle Carmelitane Apostoliche di

San Giuseppe, a Latakia. Piangeva al telefono. Loro hanno un ostello per studentesse, la

maggior parte delle quali sono alawite. Le povere ragazze sono impazzite di dolore quando

hanno saputo del massacro dei loro genitori, fratelli e sorelle, amici… Come se non

bastasse, la città di Latakia è senza elettricità e acqua da cinque giorni. Anche in questo le

privazioni si moltiplicano.

Questa tragedia ha suscitato reazioni e manifestazioni nel Paese stesso, ma purtroppo

stanno rapidamente degenerando in violenza… E il governo non reagisce. Qual è la sua

parte di responsabilità in questa tragedia?

Nella Chiesa, Patriarchi e Vescovi hanno reagito con fermezza, chiedendo al governo di

fermare questo massacro e di lavorare davvero per il bene e la ricostruzione dell’intero

Paese. Il nostro vescovo latino, Mons. Jallouf, è stato particolarmente fermo. Conosceva

bene la “Jehbat el nosra” di Idlib…

E anche le varie fazioni del Paese (Drusi, Curdi, Sciiti, ecc.) stanno manifestando, spesso

in difesa degli Alawiti…

Come in tutte le catastrofi e le rivoluzioni, il Paese è stato tuttavia testimone di alcune

azioni belle ed eroiche. Tra gli altri esempi, delle famiglie sunnite e sciite hanno accolto e

protetto degli Alawiti.

Preghiamo dunque che la violenza cessi e che il governo si assuma le proprie

responsabilità per lavorare alla riconciliazione, alla pace e al benessere del Paese.

E pregate che i cristiani, che sono molto turbati, rimangano fiduciosi e non lascino il loro

Paese…

Grazie per le vostre preghiere e il vostro affetto….

E una felice e santa Quaresima. Il nostro Salvatore Gesù è e sarà sempre vittorioso grazie

alla sua offerta e alla sua morte d’amore sulla Croce.

Le Carmelitane di Aleppo

Grazie per l’attenzione

Giovanni Lazzaretti

