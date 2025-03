Mons. Viganò: il Massacro di Alawiti e Cristiani in Siria, con la Complicità delle Nazione “Democratiche”.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questa dichiarazione dell’arcivescovo Carlo Maria Viganò su quanto sta accadendo nella Siria governata dai già terroristi islamici, e appoggiata da Occidente e Israele. Buona lettura e diffusione.

§§§

DICHIARAZIONE

dell’Arcivescovo Carlo Maria Viganò,

già Nunzio Apostolico negli Stati Uniti d’America

sulla persecuzione dei Cristiani e degli Alawiti in Siria

Negli ultimi giorni le violenze e gli eccidi di massa contro i Cristiani e gli Alawiti di Siria hanno conosciuto una recrudescenza inaudita, con migliaia di morti in tutte le regioni sotto il controllo del movimento estremista islamico Hayat Tahrir al-Sham (Organizzazione per la Liberazione del Levante), affiliato al gruppo terroristico al-Qaeda.

Le ragioni di questa persecuzione delle due minoranze da parte del governo siriano sono da ricercarsi anzitutto nel regime change voluto dalla precedente Amministrazione americana, in accordo con la NATO e con l’Unione Europea. L’estromissione del Presidente Bashar al-Assad e l’insediamento di Abu Mohammed al-Jolani (il cui partito era fino a ieri considerato dal Dipartimento di Stato americano come organizzazione terroristica) hanno inevitabilmente comportato il genocidio degli Alawiti e dei Cristiani siriani.

Questo genocidio si compie oggi sotto i nostri occhi, nel silenzio dei parlamenti delle Nazioni “democratiche” e di una Gerarchia “cattolica” asservita agli interessi del globalismo.

I nostri fratelli Cristiani sono barbaramente uccisi nelle città e nei villaggi. Anziani, donne e bambini vengono crocifissi e massacrati solo a causa della loro Fede: una Fede che decenni di compromessi e cedimenti hanno quasi completamente cancellato nei Paesi occidentali e specialmente nei loro governanti. E mentre la follia guerrafondaia dell’alta finanza internazionale cerca di persuadere le Nazioni europee a finanziare il riarmo contro la Federazione Russa e ad essere pronti a sacrificare i nostri figli in una guerra sconsiderata e pretestuosa, sul fronte siriano (ma anche su quello di Gaza, dove altri Cristiani sono oggetto di una pulizia etnica) i gerarchi del globalismo tacciono colpevolmente, ed anzi si mostrano al fianco di un terrorista criminale sul quale pendeva una taglia di dieci milioni di dollari.

È dal deep state globalista negli Stati Uniti che nasce questo nuovo focolaio di violenza e sterminio: è dunque dagli Stati Uniti che deve partire un’azione volta a porre fine al genocidio dei Cristiani e delle altre minoranze in Siria. Al loro fianco devono porsi tutti coloro che riconoscono Nostro Signore Gesù Cristo come unico Salvatore, tanto i singoli quanto le società e le Nazioni.

Non possiamo rimanere in silenzio né inerti dinanzi al martirio dei nostri fratelli Cristiani. Quelle scene di violenza disumana e crudeltà che vediamo accadere in terre remote potrebbero domani replicarsi nelle nostre Nazioni, che il tradimento di governanti corrotti ha fatto invadere da orde di fanatici maomettani in età militare, per imporre all’Europa la sostituzione etnica e la cancellazione definitiva della Civiltà cristiana.

Esorto i Cattolici, in questi giorni della Santa Quaresima, a pregare, a digiunare e a fare penitenza per impetrare al Cielo protezione sui fedeli perseguitati e martirizzati in Siria, a Gaza e in molte altre parti del mondo. Possa il loro esempio di eroica fermezza nella professione della vera Fede animare, prima che sia troppo tardi, un risveglio delle coscienze dei Cristiani e un ritorno a Dio, dal quale dipende la pace, la concordia e prosperità dei popoli. Deus vult!

+ Carlo Maria Viganò, Arcivescovo

12 Marzo 2025

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

***

Condividi i miei articoli:



Tag: alawiti, cristinai, siria, vigano



Categoria: Generale