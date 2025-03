Satanismo in Messico. (E non solo…). Bernardino Montejano.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il prof. Bernardino Montejano, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni su un fenomeno che sta crescendo in maniera preoccupante nel mondo occidentale. Buona lettura e diffusione.

§§§

SATANISMO IN MESSICO

Tramite il RIES, la Rete Iberoamericana per lo Studio delle Sette, e grazie a InfoCatólica, il 7 marzo abbiamo appreso di una “Messa Nera a Catemaco, in Messico, di battesimi satanici, di un’anziana strega e del sacrificio di una capra”.

Catemaco si trova nel sud dello Stato di Veracruz, nella regione di Los Tuxtlas, a circa 270 chilometri da Xalapa ed è riconosciuta a livello internazionale per le sue abitudini di stregoneria e le sue radici esoteriche,

Povero Messico! Il presidente Porfirio Díaz una volta esclamò: “Così lontano da Dio e così vicino agli Stati Uniti!” . Se fosse resuscitato, forse direbbe: povero Messico, così lontano da Dio e così vicino a Satana!

Quindici nuovi adoratori di Satana saranno “battezzati” durante la “Messa Nera” che si terrà presso il centro cerimoniale “El Ahijado” a Catemaco, Veracruz, un comune intriso di magia nera, secondo quanto riportato da Miguel Salazar sul Diario de Xalapa.

Secondo il capo stregone locale, Enrique Marthen Berdon, gli uomini e le donne che sono stati iniziati al satanismo e sono disposti a servire Lucifero per l’eternità riceveranno il battesimo. Si prevede che alla cerimonia prenderanno parte più di 200 satanisti, oltre a streghe e stregoni. Una congrega reale e numerosa.

Inoltre, la Messa Nera vedrà la presentazione e la partecipazione della prima Strega dell’Anno di Catemaco, Reyna Isabel Martínez Méndez, una persona altamente qualificata e competente nella pratica della stregoneria e della magia nera. Tra i nuovi satanisti, alcuni sono di origine nordamericana e la maggior parte proviene da diversi stati del Messico.

Con l’edizione del 2025, la Strega Capo festeggerà tredici anni di attività e spiega: “Per molti il ​​numero 13 porta sfortuna, ma è tutto il contrario e in questa occasione è carico di ulteriore mistero, poiché la Messa Nera inizierà giovedì 6 e terminerà venerdì 7; la somma dei due numeri è 13”.

La cerimonia diabolica include un sacrificio in onore di Satana, che ha suscitato polemiche, ma la grande Strega sottolinea che “è necessario perché fin dall’antichità si dice che il sangue lava via ogni negatività, purifica e simboleggia il rinnovamento”.

Marthen Berdon assicura che il rituale da lui compiuto “è il più serio. Quest’anno ne faremo 13, un numero cabalistico, sono l’unico stregone a Catemaco che ha celebrato 13 messe di fila”.

Riferisce che il servizio inizierà alle 22:00, in modo che a mezzanotte possa essere eseguito il sacrificio animale e il sangue possa essere versato e offerto a Satana, quando i partecipanti saranno liberati da ogni negatività. Credono inoltre che, a partire da quella data, il 6/7 marzo, la terra diventi più fertile, gli animali si accoppino per preservare la loro specie e la produzione alimentare aumenti.

Poiché amiamo tanto il Messico e ricordiamo con nostalgia i nostri due soggiorni, il primo a Puebla come centro, a Tlascala, Córdoba e Guanajuato e il secondo a Guadalajara, ci è dispiaciuto molto scrivere questa Cronaca, ma abbiamo trovato consolazione grazie a un messaggio di José Luis Rinaldi: uno studio sulla Vergine di Guadalupe, accompagnato da una musica celestiale. Proprio la Vergine Maria, che schiaccia la testa del serpente.

Ma è anche la Vergine, sotto questo titolo, che appare all’indio Juan Diego ed è immagine del meticciato, grande opera della Spagna nell’America ispanica, ed è la stessa Vergine che, per molti anni, sulla parete a capo del nostro letto coniugale, veglia e protegge i nostri sogni.

Avevamo nella nostra biblioteca di Buenos Aires, senza averlo mai letto, il libro di José Fuentes Mares, “ Il Messico nell’ispanità ”, Cultura ispanica, Madrid, e in esso leggiamo che “La Spagna e la peculiarità americana costituiscono la pietra di paragone dell’ispanità. La cosa straordinaria della nostra discendenza è che oggi possiamo essere fratelli pur essendo diversi e personali” (p. 17).

E rivendica Cortés e il suo compito liberatore: il grido di morte e di odio riempiva gli spazi di Anahuac. Lo scettro azteco simboleggiava il risentimento e l’oppressione. Il suo regno, quello del saccheggio, della schiavitù e del sangue. Hernán Cortés si trova di fronte a un mondo maturo per la disintegrazione” (p. 150).

E con parole che sembrano riferirsi al nostro argomento odierno, egli scrive che il cristiano è convinto che «l’uomo è buono in quanto uomo e cattivo in quanto peccatore… con la sua natura, buona in quanto opera di Dio e della Grazia, suo dono, l’uomo si difende dal peccato, prodotto di una volontà corrotta. «La storia dell’uomo è ricoperta dal segno della lotta tra peccato e virtù, del diavolo contro Dio» (p. 146).

Alla luce di queste manifestazioni consuete del satanismo in Messico, Paese che fu cattolico e mariano forse più dell’Argentina, è opportuno fare riferimento a un rapporto del Centro di Ricerche in Etica Sociale (CIES) intitolato “Demonologia, Spiritismo e Sette”, pubblicato nel 1990, che, nonostante il passare del tempo, non ha perso la sua attualità.

Nella presentazione, il compianto Carmelo Palumbo ha osservato: “Oggi, la magia, la superstizione e l’occulto vengono utilizzati per spiegare le disgrazie personali e sociali. È notevole l’aumento delle arti della divinazione, dei tarocchi, delle pratiche di stregoneria, delle macumba, delle ubandas, ecc., tutte molto comuni oggigiorno”.

E come in tante altre cose, vale l’insegnamento dell’allora presidente della Congregazione per la Dottrina della Fede, il cardinale Joseph Ratzinger, che nella sua “ Relazione sulla fede ”, scrive:

“La cultura atea dell’Occidente moderno sopravvive grazie alla liberazione dal terrore dei demoni che il cristianesimo le ha portato. Ma se questa luce redentrice di Cristo dovesse spegnersi, nonostante tutta la sua saggezza e tutta la sua tecnologia, il mondo ricadrebbe nel terrore e nella disperazione. E già possono vedersi segni di questo ritorno alle forze oscure, mentre i culti satanici stanno riemergendo nel mondo secolarizzato”.

Che Dio ci liberi da Satana e dagli altri spiriti maligni “che vagano per il mondo cercando la rovina delle anime”.

Buenos Aires, 10 marzo 2025.

Bernardino Montejano

§§§

