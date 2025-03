La Piazza di Sabato pro? contro? il ReArm UE Sarà una Torre di Babele della Sinistra. Mario Adinolfi.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo commento di Mario Adinolfi, che ringraziamo di cuore, sulla babele a sinistra relativa al piano di folle e inutile spesa militare imbastito dal vertice dell’UERSS, di cui ahimè facciamo ancora parte.

§§§

A SINISTRA È TORRE DI BABELE SU REARM EUROPE di Mario Adinolfi

Mentre persino in Groenlandia le elezioni le vincono i sovranisti di destra e in Romania per non farli vincere devono prima annullare le elezioni dove sono arrivati in testa e ora escluderli per sentenza dalle nuove presidenziali, al Parlamento europeo va in scena lo psicodramma della sinistra italiana: tutti contro tutti dopo che Ursula Von der Leyen ha ripetuto con piglio teutonico che la priorità è riarmare l’Ue e spenderci 800 miliardi di euro.

Tutti sono contro il Pd, che in teoria starebbe con Ursula e in pratica è diviso in tre tronconi: con Pina Picierno a gridare viva la guerra alla Russia ora e sempre, con Marco Tarquinio a gridare basta armi e guerra, infine terzo troncone con Elly Schlein a dire che vanno bene un po’ di guerra e un po’ di armi ma ora Ursula sta esagerando. Il più comico di tutti è Michele Serra che era partito una settimana fa con la sua “piazza per l’Europa”, ora a tre giorni dalla manifestazione verga su Repubblica un duro articolo contro “l’armigera Ursula” e prova a spacciare la piazza di sabato come una piazza contro il riarmo. Chiedere alla Picierno, che peraltro è la più alta in grado del Pd in Europa essendo vicepresidente del Parlamento, che ne pensa di andare in piazza contestando la Von der Leyen.

E non parlo di Calenda che manderebbe i nostri soldati in Ucraina con quelli di Macron pure adesso, a suo modo diametralmente opposto a quel Giuseppe Conte che è stato il primo artefice del riarmo quando stava al governo, ma ora si è inventato una posizione di contestazione da sinistra delle titubanze del Pd e in piazza è l’unico che non ci andrà. Tutti gli altri si ammonticchieranno in gruppetti contrapposti a piazza del Popolo e sabato si vedrà perfettamente come una sinistra italiana contraddittoria e senza leadership non abbia idea di come affrontare le sfide concrete dell’oggi.

Il Pd attende indicazioni antitrumpiane dai dem americani, che però hanno i guai loro e il loro grado di confusione. Ne deriverà un sabato in cui la piazza di sinistra sarà la torre di Babele, tutti insieme parlando lingue diverse con intenzioni diverse e odiandosi tra loro pure un po’. Per questo ovunque le sinistre perdono. §§§ Aiutate Stilum Curiae IBAN: IT79N0 200805319000400690898 BIC/SWIFT: UNCRITM1E35 ATTENZIONE: L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO. QUELLO GIUSTO E’: IBAN: IT79N0 200805319000400690898 ***

Condividi i miei articoli:



Tag: guerra, pace, piazza, piceirno, serra, sinistra, ursula



Categoria: Generale