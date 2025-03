I Volontari Ignaziani e la Sovversione della Chiesa in USA. Katolisches, Wolfram Schrems.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da Katolisches Info, che ringraziamo per òa cortesia. Buona lettura e diffusione.

§§§

Di Wolfram Schrems*

Come riportato l’8 febbraio, il burocrate, virologo e agitatore statunitense contro il coronavirus Anthony Fauci, accusato di diversi crimini tra cui la falsa testimonianza davanti al Senato, ha ricevuto nell’autunno del 2022 il cosiddetto Pedro Arrupe, SJ Award for Exemplary Public Service dall’organizzazione affiliata ai gesuiti Ignatian Volunteers . Questo processo dimostra la stretta collaborazione tra Deep Church e Deep State , e ciò sotto il segno di un generale gesuita sotto il quale l’ordine è imploso sia a livello personale che spirituale.

Le seguenti affermazioni devono essere intese come un’ulteriore obiezione alla beatificazione di padre Arrupe. Padre Arrupe aveva creato un clima di ottimismo globale nell’ordine dei gesuiti e quindi nell’intera Chiesa. La gente cominciò a chiudere gli occhi di fronte al mysterium iniquitatis (2 Tess 2:7). Scomparve la consapevolezza dell’antagonismo irrisolvibile tra la Chiesa e il mondo dominato dal male (1 Gv 5,19). Con l’abbattimento delle mura difensive, l’ inimica vis poté penetrare più facilmente.

Padre Arrupe non può essere ritenuto responsabile del comportamento delle persone descritte nel testo seguente. Tuttavia, occorre sottolineare che le sue decisioni influenzarono il carattere e il comportamento degli altri. In un certo senso, questo può essere visto come il “frutto” dell’albero della “nuova” Compagnia di Gesù dal 1965 in poi. È simbolico che un premio di riconoscimento conferito a un burocrate sinistro e tirannico prenda il nome da Padre Arrupe.

Tutto ciò è motivo sufficiente per annullare la beatificazione.

Di seguito vengono descritti i legami tra i Volontari Ignaziani e il centro di potere che ruota attorno alle famiglie Clinton e Obama. –

Mary e JohnPodestà

Nel corso della ricerca per l’articolo linkato all’inizio sul premio ad Anthony Fauci, è emerso un altro fatto che illustra chiaramente la sovversione della Chiesa cattolica. Si tratta delle attività di John Podesta, un alto funzionario di Barack Obama e confidente dell’“artista” satanica Marina Abramovic, divenuto particolarmente noto attraverso WikiLeaks . Il rapporto pubblicato sulla rivista gesuita America indicava la moglie di John Podesta, Mary Podesta, come vicepresidente del consiglio direttivo dell’organizzazione. (“Mary Podesta, vicepresidente del consiglio direttivo dell’Ignatian Volunteer Corps, ha contribuito a presentare la coppia come destinataria del premio Arrupe.”)

Tuttavia, dal 6 marzo 2025, il suo nome non è più elencato come funzionario sul sito web dell’organizzazione.

John Podesta svolge un ruolo chiave nell’infiltrazione della chiesa negli Stati Uniti. In pratica, questo è noto da molto tempo. Promemoria:

Petizione al Presidente Trump affinché faccia chiarezza sulle misteriose dimissioni di Benedetto XVI.

Quando il presidente Trump entrò in carica per la prima volta nel 2017, diversi attivisti cattolici e personaggi dei media (David L. Sonnier, tenente colonnello in pensione dell’esercito americano, Elizabeth Yore, Esq., fondatrice di YoreChildren , Michael J. Matt, direttore di The Remnant , e John Henry Westen, co-fondatore, CEO ed editore di LifeSiteNews ) inviarono una lettera al nuovo presidente chiedendogli di indagare sull’interferenza dell’amministrazione Obama contro Papa Benedetto.

I firmatari hanno posto le seguenti domande al neoeletto Presidente:

Per quale scopo la National Security Agency (NSA) ha monitorato il conclave che ha eletto Papa Francesco?

Quali altre operazioni segrete sono state condotte da agenti del governo statunitense in relazione alle dimissioni di Papa Benedetto o al conclave che ha eletto Papa Francesco?

Gli agenti del governo statunitense avevano contatti con la “mafia del cardinale Danneels”?

Le transazioni finanziarie internazionali con il Vaticano sono state sospese durante gli ultimi giorni prima che Papa Benedetto annunciasse le sue dimissioni. Sono state coinvolte agenzie governative?

Perché le transazioni finanziarie internazionali fsono state riprese 12 febbraio 2013, il giorno dopo che Benedetto XVI annunciò le sue dimissioni? Era solo una coincidenza?

Quali azioni (se ce ne sono state) sono state intraprese da John Podesta, Hillary Clinton e altri associati all’amministrazione Obama che erano coinvolti nella discussione delle proposte per innescare una “primavera cattolica”?

Qual era lo scopo e il contenuto dell’incontro segreto tra il vicepresidente Joseph Biden e Papa Benedetto XVI in Vaticano il 3 giugno 2011 o in prossimità di quella data?

Quale ruolo hanno avuto George Soros e altri finanzieri internazionali che potrebbero attualmente risiedere sul territorio statunitense?

Sono queste le domande contenute nella lettera di circa otto anni fa (fonte: LifeSiteNews ).

I firmatari chiariscono poi che non chiedono al presidente Trump di indagare sulla Chiesa o sul Papa. Si tratta solo di indagare sulle attività sovversive rilevanti dell’amministrazione Obama. È logico che un governo ossessionato dalle questioni transgender e dall’aborto su richiesta interferisca anche in un conclave se ciò potesse in qualche modo portare avanti il ​​suo programma. Era noto anche che l’amministrazione Obama fosse coinvolta in rivoluzioni colorate e rovesciamenti di governo.

La terzultima domanda dei firmatari, qui in grassetto, si riferisce a John Podesta, che è stato capo dello staff del presidente Bill Clinton dal 1998 al 2001 e responsabile della campagna di Hillary Clinton nel 2016. Non è chiaro come un cattolico possa collaborare con propagandisti dell’aborto e guerrafondai. John Podesta è, come detto sopra, il marito della già citata Mary Podesta, ex vicepresidente del consiglio di amministrazione dei Volontari Ignaziani .

John Podesta: collaboratore cattolico dello Stato profondo

Alcune e-mail trapelate nel 2016 hanno rivelato che il responsabile della campagna di Hillary Clinton, John Podesta, stava lavorando per creare un gruppo “progressista” per infiltrarsi nella Chiesa e lanciare una rivolta cattolica liberale contro i vescovi degli Stati Uniti. All’epoca i vescovi si opposero alla direttiva del Ministero della Salute di introdurre la contraccezione come prestazione assicurativa obbligatoria. Podesta era in contatto con il presidente di Voices for Progress, Sanford (“Sandy”) Newman (che non è cattolico, ma ebreo). Le e-mail del 2012, presumibilmente fatte trapelare da hacker russi, sono estremamente interessanti.

In una e-mail, Podesta risponde all’appello di un attivista di sinistra di dare il via a una “primavera cattolica” contro i vescovi a causa della loro opposizione al mandato del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani che prevede che la copertura contraccettiva sia inclusa nei benefici assicurativi.

Nella sua risposta, Podesta sottolinea che i cosiddetti gruppi “cattolici” che si battono per un cambiamento nella Chiesa sono stati fondati per indebolire la dottrina della Chiesa. Ma lui dice apertamente che a quel tempo non c’erano leader adatti.

Podesta scrive che lui e i suoi colleghi hanno fondato l’Alleanza per il Bene Comune e l’Associazione Cattolici Uniti .

Il corrispondente di Podesta, Sandy Newman, aveva scritto che c’era bisogno di una “primavera cattolica” in cui i cattolici stessi avrebbero chiesto la fine della “dittatura medievale”.

Lo scambio di e-mail rivela poi che la Catholic Health Association (CHA) ha pugnalato alle spalle la Conferenza episcopale e si è alleata con i “progressisti”. La CHA ha agito contro i vescovi che, dopotutto, si erano espressi contro la controversa legge che obbliga i datori di lavoro religiosi a pagare la contraccezione e la sterilizzazione come prestazioni assicurative, violando così i loro principi. L’allora presidente Barack Obama citò il sostegno della Catholic Health Association nel 2013 (fonte: LifeSiteNews ) per difendere la vergognosa lotta del governo federale contro le Piccole Sorelle dei Poveri , un ordine religioso che aveva contestato la legge in tribunale.

In ogni caso, le e-mail trapelate dimostrano una forte ostilità nei confronti della Chiesa cattolica e dei suoi insegnamenti. (La corrispondenza tra John Podesta e Sandy Newman può essere trovata qui .)

L’anno scorso, Lifesitenews ha scritto che il vescovo eterodosso e altamente problematico John Wester di Santa Fe aveva elogiato John Podesta, “un cattolico dissidente e pro-LGBT e membro dello staff di Clinton che ha combattuto per decenni per espandere l’aborto”. All’epoca, Podesta era stato preso in considerazione per ricoprire il ruolo di consigliere per il clima del presidente Biden, in sostituzione di John Kerry in tale posizione.

La ricerca su questo argomento si addentra nel pantano della Chiesa statunitense, con vescovi ossessionati dal COVID e dalle tematiche LGBT, l’organizzazione di sinistra Catholic Climate Covenant e la notoriamente femminista Leadership Conference of Women Religious .

Podesta e l’affare “Pizzagate”

John Podesta, come l’allora presidente Barack Obama, è da tempo al centro di accuse di pedofilia. La vicenda venne chiamata “Pizzagate” perché la pizzeria Comet Ping Pong di Washington era il luogo d’incontro di John Podesta e del suo entourage. Il suo gestore, James Alefantis, è stato nominato qualche anno fa da una rivista di lifestyle tra le cinquanta persone più influenti di Washington . È stato ricevuto più volte dal presidente Obama alla Casa Bianca. Un onore incredibile per un pizzaiolo.

I documenti di WikiLeaks mostrano che Podesta scrisse e-mail dal testo bizzarro in cui sosteneva che il presidente Obama aveva speso migliaia di dollari in “hot dog” e “pizze al formaggio” (vedere questa ripartizione dei codici ; i video YT incorporati non sono più disponibili). Alcune voci sui social media hanno affermato che si trattava di messaggi in codice riguardanti le élite di Washington coinvolte nel traffico di minori (vedere questo rapporto di base, Pizzagate, The Coded Podesta Emails , anche in questo caso i video di YT sono disattivati).

L’arcivescovo Carlo Maria Viganò, già nunzio negli USA e ben informato sulle attività oscure della Chiesa, ha preso molto sul serio la questione e ha pubblicato un videomessaggio sull’argomento ( L’arcivescovo Carlo Maria Viganò denuncia il Pizzagate e fa i nomi di Hillary Clinton e John Podesta ).

Perché è importante anche in questo contesto: John Podesta è stato invitato dall’“artista” satanica Marina Abramovic a un evento chiamato “Spirit Cooking” con parole che suggerivano un rapporto amichevole. Sembra che non abbia accettato questo invito. Ma questo non è chiaro. Fu allora che si affermò che si trattava di una cena. Ma se si considerano il vocabolario inquietante e i bizzarri rituali di autolesionismo, tutto ciò è incredibile. I video di Spirit Cooking disponibili su Internet dimostrano chiaramente che si tratta di rituali satanici. Abramovic dipinge “ricette” sul muro con sangue di maiale (?). Si sconsiglia di consultare questo materiale.

…e la follia climatica non è mai lontana

Nel 2022, il Vaticano ha firmato l’Accordo di Parigi sul clima del 2015, che sostiene iniziative a favore dell’aborto e della de-popolazione. Francesco ha scritto due lettere sul clima. Il suo attivismo su questo tema è stato sostenuto dall’ONU e da importanti globalisti come Bill Clinton. Nel febbraio 2024, l’atea Mariana Mazzucato, membro della Pontificia Accademia per la Vita (!) nominata da Francesco, ha dichiarato che il “bene comune” della società deve basarsi sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile pro-aborto. Ha anche affermato che gli insegnamenti del cristianesimo contribuirebbero al “cambiamento climatico” (!).

Nel 2024, l’allora presidente degli Stati Uniti Joe Biden nominò John Podesta consigliere del presidente per il clima. Non sorprende che egli sostenga misure radicali come “ Net Zero ”.

Anche la questione dell’esistenza degli extraterrestri sembra preoccuparlo. Per lui è impensabile che non esistano.

Pedofili e arte satanica?

Il fratello di John Podesta, Tony Podesta, un “lobbista” apparentemente ricco e di successo, è noto per la sua inclinazione per l’arte perversa, più o meno apertamente satanica:

L’opera più famosa è probabilmente Arch of Hysteria (1993) di Louise Bourgeois. Si ritiene che ciò sia stato ispirato dall’assassino Jeffrey Dahmer, che decapitò una delle sue vittime e la lasciò nella stessa posizione grottesca. Tony Podesta colleziona anche altre opere d’arte inquietanti, alcune delle quali con connotazioni pedofile e sadiche.

Tutto ciò non significa necessariamente che le persone interessate abbiano commesso atti criminali. Ne consegue, tuttavia, che l’atmosfera che circonda i Clinton è un ambiente oscuro e opaco, pieno di cattive associazioni.

Riepilogo

L’indagine sull’assegnazione del premio Pedro Arrupe ad Anthony Fauci ha rivelato un legame personale tra i Volontari Ignaziani , che assegnano il premio, e un alto collaboratore del Presidente Obama. Quest’uomo, John Podesta, era noto per essere a favore di leggi sull’aborto il più possibile liberali, della copertura obbligatoria dei contraccettivi come prestazione assicurativa e di tutti i termini d’ordine del consueto marxismo culturale sulla scia del pensatore di sinistra radicale Saul Alinsky. Il fratello di John Podesta, Tony Podesta, colleziona opere d’arte inquietanti e confuse, che parlano dell’anti-logos.

È impossibile che i vertici dei Volontari Ignaziani e dell’Ordine dei Gesuiti non fossero a conoscenza di questi eventi e circostanze. Deve esserci stato almeno un tacito consenso da parte dei gesuiti alle attività dei regimi di sinistra e anticristiani di Barack Obama e Joe Biden. Il regno di quest’ultimo è caratterizzato da una politica eccessivamente brutale sul coronavirus, con lockdown, terrore delle mascherine e vaccinazioni obbligatorie. Il simbolo di questa politica è Anthony Fauci, a quanto pare ritenuto meritevole di un premio dai gesuiti.

È simbolico che questa collaborazione di parti della Chiesa con lo Stato sia avvenuta in nome dell’ex Preposito Generale dei Gesuiti. Naturalmente, non vogliamo ritenere padre Arrupe responsabile delle azioni altrui, come affermato all’inizio. Ma bisogna dire chiaramente che egli contribuì a creare un clima che minò la fede, indebolirono la difesa contro il male e, di conseguenza, incoraggiarono la devianza.

L’unica conclusione possibile è quella di annullare la beatificazione di Pedro Arrupe. Sarebbe imbarazzante beatificare qualcuno il cui nome è ormai diventato il simbolo della collaborazione della Chiesa con poteri politici distruttivi, in particolare con gli ideatori della messa in scena del Coronavirus.

PS in un’occasione attuale: il rilancio di Marko Rupnik

Il fatto che la dissolutezza sessuale e l’“arte” negativa spesso vadano di pari passo lo si può vedere nelle azioni dell’ex gesuita Marko Ivan Rupnik. Conduceva una vita sessuale eccessiva con le suore, arrivando a perversioni indicibili. La sua arte “religiosa” è decisamente inquietante. Ora si sa che Rupnik, ufficialmente incardinato nella diocesi slovena di Capodistria, vive di nuovo in una specie di comunità, anche femminile, a Montefiolo, vicino a Roma. Un resoconto dettagliato degli eventi è apparso di recente qui. Secondo il rapporto, si tratta di un monastero benedettino di fatto controllato dal cardinale Angelo De Donatis. Tiene la sua mano protettiva su Rupnik.

Si deve quindi concludere che l’ex sacerdote e ora sacerdote secolare Rupnik, che era stato brevemente scomunicato e riabilitato, e poi era nuovamente scomparso dalla scena pubblica, sta improvvisamente celebrando di nuovo il suo gioioso passato.

Lo scandalo Rupnik è una delle tante macchie sulla tonaca dell’attuale Papa dell’ordine dei Gesuiti. Il suo approccio smentisce ogni promessa di tolleranza zero nei confronti dei preti che sbagliano.

Anche in questo caso, ognuno è responsabile delle proprie azioni. Ma soprattutto nella particolare spiritualità dell’obbedienza dell’Ordine dei Gesuiti, sono vincolanti le linee guida presentate dal rispettivo Superiore Generale o dalla Congregazione Generale. L’“atmosfera” non detta è probabilmente ancora più potente. Per un cristiano appartenente a un ordine religioso è difficile sfuggire a questa situazione, nella migliore delle ipotesi abbandonando l’ordine.

Sia Rupnik che Papa Francesco sono, in un certo senso, prodotti dell’era Arrupe. La beatificazione sarebbe quindi un qualcosa di incomprensibile.

(*Wolfram Schrems, Mag. theol., Mag. phil., catechista, Pro Lifer, ricca esperienza con l’Ordine dei Gesuiti.)

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

***

Condividi i miei articoli:



Tag: arrupe, fauci, katolisches, podesta



Categoria: Generale