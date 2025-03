Appello Drammatico dalla Siria: Salvateci dalle Violenze dei Jihadisti di Al Jolani. Inside Over.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questa drammatica testimonianza pubblicata da Inside Over, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

Pubblichiamo questa testimonianza che ci arriva da Latakia, cioè dall’area della Siria che più è stata investita dalle violenze a sfondo etnico e religioso degli uomini di Hayat Tahrir al-Shams (ex Al Nusra ed ex Al Qaeda), richiamati dal presidente Al-Jolani. Il racconto è di un giovane alawita, studente universitario, il cui nome, per ragioni di sicurezza, dobbiamo omettere, pur avendo la certezza della fonte e dell’affidabilità della testimonianza. Questa lettera-appello è stata diffusa anche a diversi altri media europei e occidentali.

Saluti,

Sono un cittadino siriano della provincia di Latakia in Siria, ho 24 anni. Oggi viviamo in un’epoca orribile nella storia dell’umanità. Ti chiedo gentilmente, caro lettore, di leggere questo messaggio fino alla fine, basandoti sui principi dei diritti umani sostenuti dalle organizzazioni umanitarie. Ti chiedo di dedicare qualche minuto del tuo tempo per leggere questo messaggio, ringraziandoti in anticipo per i tuoi sforzi e il tuo lavoro umanitario, il cui impatto rimane impresso nella memoria, non importa quanto tempo passi. Perché è il lavoro umanitario che dura, mentre noi come esseri umani siamo transitori. Come dice il proverbio: “La fede si dimostra con i fatti”.

Ecco cosa è successo da giovedì 6 marzo 2025. Gruppi definiti “resti dell’ex regime siriano” hanno lanciato attacchi contro le forze di sicurezza affiliate al Governo provvisorio. Queste forze di sicurezza sono figli del popolo siriano. Dopo che alcuni di loro furono uccisi, fu richiesto supporto ad altre fazioni armate di varie province siriane come Aleppo, Hama, Idlib e le province orientali. Questi gruppi, quelli a cui fu chiesto supporto, non sono forze di sicurezza ma piuttosto fazioni armate che arrivarono in gran numero senza alcuna organizzazione o conoscenza preventiva delle aree in cui erano state inviate. Questi gruppi iniziarono a supportare le forze di sicurezza contro i “resti”, ma sfortunatamente la situazione andò fuori controllo. Entrarono in ogni area in cui si verificavano scontri tra le forze di sicurezza e i resti dell’ex regime, uccidendo tutti gli uomini giovani e le donne presenti in quelle aree.

Il risultato è stato l’uccisione di civili innocenti e indifesi, tra cui donne, anziani e bambini. Hanno iniziato a uccidere chiunque identificassero come appartenente alla comunità alawita, con il pretesto che erano “resti del regime”. Le loro vittime includevano bambini di appena un anno, donne incinte e anziani.

“Sparavano agli alawiti e se ne vantavano”

Venerdì 7 marzo 2025, abbiamo assistito a orribili massacri commessi contro la comunità alawita nelle province di Baniyas e Jableh, così come nella provincia di Latakia nelle aree di Al-Shir, Al-Mukhtariya e Al-Shalfatiya. Dopo che la situazione è degenerata e le persone hanno iniziato a condividere ciò che stava accadendo sui social media, questi gruppi hanno affermato che le vittime erano “resti del regime”. Come può un bambino piccolo, non più grande di due anni, essere un criminale del precedente regime? Come può una donna, una madre o una persona anziana essere una terrorista, come affermano?

Inoltre, dopo aver ucciso le vittime davanti alle loro case, dentro le loro case o per strada, i corpi sono stati lasciati per strada e davanti alle case senza consentire alle ambulanze e ai veicoli di soccorso di entrare nella zona. Alcune delle vittime chiamavano aiuto mentre soffrivano di ferite da arma da fuoco, ma sono morte perché non hanno ricevuto soccorso o primo soccorso. Ciò non è stato solo riportato dai cittadini siriani sui social media, ma è stato anche confermato da alcune forze di sicurezza e gruppi armati che combattono a fianco delle forze di sicurezza generali. Hanno ammesso che alcune fazioni stavano uccidendo e abusando di civili. Questa confessione non era limitata ad alcuni leader di questi gruppi, ma includeva anche un religioso sunnita (noto come Abdul Rahman Ali Al-Dalaa) a Damasco, che è salito sul suo pulpito per denunciare questi massacri terroristici contro i civili. Tuttavia, i gruppi terroristici sono andati a casa sua e lo hanno ucciso per aver detto la verità.

La situazione si è in qualche modo stabilizzata venerdì pomeriggio e il popolo siriano e la comunità alawita speravano che la crisi fosse finita. Le forze di sicurezza fecero tutto il possibile per impedirlo, ma le fazioni terroristiche armate provenienti dalle province che ho menzionato prima continuarono le loro attività criminali, documentando le loro azioni mentre sparavano ai civili alawiti, e perfino vantandosene.

“Hanno usato anche lanciarazzi e cannoni”

Dopo che la situazione si è calmata, speravamo che sabato sarebbe andato meglio, ma i massacri sono continuati, soprattutto nel quartiere di Al-Qusour nella provincia di Baniyas e nelle aree di Sanobar Jableh e Stamo, estendendosi ai villaggi di questa provincia, i cui residenti appartengono tutti alla comunità alawita. Hanno bruciato le loro case e li hanno sfollati, in particolare nel villaggio di Ain Al-Arus.

Alla fine di sabato, abbiamo sentito la notizia che era stato emesso un ordine per le fazioni di ritirarsi e tornare nelle loro province. Speravamo che le forze di sicurezza avrebbero ripreso il controllo e ripristinato la sicurezza per tutti. In effetti, grandi gruppi di fazioni si sono ritirati e sono tornati nelle loro province, come Idlib. Tuttavia, ciò che è successo è che questi gruppi terroristici, durante il ritiro ordinato dal Governo, hanno ucciso civili in piedi davanti alle loro case lungo il percorso che avevano preso durante il ritiro, oltre a sparare a caso contro queste case.

Dopo che la maggior parte di loro se ne è andata verso le proprie province, speravamo che le forze di sicurezza generali avrebbero ripristinato la sicurezza e la protezione in queste province. Tuttavia, siamo rimasti scioccati nel trovare l’alba di domenica intrisa di sangue, mentre la situazione si intensificava negativamente contro la comunità alawita. Alcune di queste fazioni sono rimaste presenti e hanno continuato a commettere altri massacri contro la comunità alawita, utilizzando armi pesanti come lanciarazzi nella provincia di Baniyas, così come il cannone da 23 mm utilizzato nel villaggio di Al-Mazaraa nella provincia di Latakia.

Dopo che le forze di sicurezza generali hanno tentato di riprendere il controllo, alcune di queste fazioni sono state costrette a ritirarsi da queste province, ma hanno ucciso persone innocenti sulle strade durante la loro ritirata. Questa calamità ha raggiunto i villaggi di Kafriya, Tal Al-Zubar e Al-Bahluliya, dove la maggior parte dei residenti, tutti appartenenti alla comunità alawita, sono fuggiti nelle foreste e nei frutteti.

Vale la pena notare che queste fazioni, quando interrogano una persona o una famiglia e scoprono che appartengono alla comunità sunnita, non le fanno nulla. Tutta la violenza era diretto esclusivamente contro la comunità alawita. Altri ne hanno parlato come di un’”operazione di pulizia” contro i resti del precedente regime. Come può un neonato o un bambino di quattro anni essere un residuo del precedente regime?

“C’erano anche jihadisti afghani”

Fino ad oggi, lo spargimento di sangue non si è fermato e i corpi della maggior parte dei membri della comunità alawita giacciono per le strade. Non sappiamo cosa fare. Vale la pena notare che queste fazioni che provenivano da altre province sono siriane, ma i loro occhi e i loro cuori erano pieni di odio. Erano accompagnati da stranieri provenienti dal Turkestan e dall’Afghanistan, che si divertivano a uccidere membri della comunità alawita.

So che diversi canali stranieri hanno parlato un po’ di quanto accaduto e li ringraziamo profondamente per questo. Ci sono anche proteste in Germania che condannano le azioni di queste fazioni, che ricevono ordini dal Governo. Ma finora non abbiamo visto alcun cambiamento significativo e, sfortunatamente, lo spargimento di sangue continua. La guerra civile è imminente. Stiamo venendo sterminati, stiamo venendo uccisi. Per favore, per favore, per favore, amplificate la nostra voce. Aiutateci, aiutateci, aiutateci.

Speriamo che la nostra voce venga ascoltata e, se non lo sarà, avremo almeno fatto il nostro dovere. Siamo esseri umani, siamo persone, abbiamo il diritto di vivere. Non chiediamo palazzi o auto di lusso, chiediamo solo di vivere. Chiediamo che il nostro sangue sia protetto. Noi, la comunità alawita, chiediamo protezione e la fine dello spargimento di sangue.

