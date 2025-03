Una Sfilza di Domande…se non è Peccato Porre Domande. Il Matto.

Carissimi StilumCuriali, il nostro Matto offre alla vostra attenzione una serie di riflessioni provocatorie. Buona lettura e diffusione.

UNA SFILZA DI DOMANDE

DOMANDA PRELIMINARE

È PECCATO PORRE DOMANDE?

Le domande che seguono sono sorte da una reiterata lettura e di una riflessione libere dall’influenza tanto di qualsiasi inquadramento prestabilito che non ammette nessun “se” e nessun “ma”, quanto da qualsiasi altra interpretazione. Lettura e riflessione dirette, come per la prima volta con i propri occhi, che così si trovano davanti le asperità eluse dall’interpretazione ufficiale istituzionale, ma anche, dev’esser chiaro, nell’assenza di qualsiasi intenzione competitiva con la medesima, e ciò per un solo motivo: cosciente o meno che ne sia, ognuno va per la strada che sceglie seguendo la propria fede e/o ispirazione, ciò che rende assurda tanto la competizione quanto l’apologia che è necessariamente di parte.

Infatti, se è vero che «le vie del Signore sono infinite» è vero che lo sono anche le possibilità spirituali delle anime, cui nessun umano può arrogarsi il diritto di mettere paletti (altro è un pacato confronto) abbandonandosi a giudizi temerari infarciti di “verità”.

Da parte mia non ho fatto altro che attenermi al testo e fruire della libera facoltà di riflettere, la quale, se veramente libera, non può essere costretta in alcuna carreggiata già predisposta da altri, al modo stesso del contemplare un panorama in silenzio e solitudine prescindendo da ciò che ne dicono o ne hanno già detto gli altri, “esperti” o meno che siano. Piaccia o meno, lo si ammetta o meno, lo si comprenda o meno, c’è la possibilità di pensare senza dipendere dal pensiero altrui, insomma senza rifarsi al dèjà vu, affidandosi direttamente al Grande Silenzio che non è proprietà di alcun essere umano. Ciò non togliendo il riconoscere nel pensiero altrui quelle “oasi” in cui sostare poiché vi si trovano coincidenze con la libera riflessione personale e contribuiscono alla formazione degli altrettanto liberi sillogismi personali.

Cercar di vedere onestamente con i propri occhi e non con quelli degli altri non può costituire un grave delitto, anzi è onorare il dono di tale libertà, perché, evidentemente, di dono si tratta. Ed è difficile negare quanto afferma Ludwuig Feuerbach: «il dogma è nient’altro che un esplicito divieto di pensare», fermo restando il rispetto per chi ritiene di doversi attenere a questo divieto improntando il proprio pensare unicamente al già pensato da altri, a patto, però, che non lo pretendano per tutti. Ed è da precisare che qui non sto inneggiando al “libero pensiero” bensì, con differenza abissale, al pensiero libero dal pensiero altrui (argomento gigantesco!), poiché altro è la libertà “di” e altro è la libertà “da”.

Pertanto, si avvertono i farisei già santi e giudici infallibili, che hanno una risposta già pronta per ogni domanda, nelle cui viscere è sempre pronto ad erompere l’infiammato “dagli all’untore!”, epigoni di un giudeo-cristianesimo che si pretende israeliticamente esclusivo ma invece è palesemente obsoleto, che questo articolo romano non fa per loro ed è bene che non proseguano nella lettura, affinché non diventi l’ennesima occasione per sfoggiare la loro superba, legalistica, stantìa e dannosa “elezione”, nella dimenticanza del prezioso detto che in romanesco suona così: «Er più pulito c’ha la rogna», e che richiama immediatamente la famosa trave nell’occhio. Comica, se non fosse tragica, la parata delle Schiere degli Eletti, ciascuno dei quali avanza imperterrito con una trave nell’occhio e al “rompete le righe” si da ad individuare diligentemente le pagliuzze negli occhi altrui. «Abbiamo davanti agli occhi i vizi degli altri, mentre i nostri ci stanno dietro», dice Seneca.

Del resto, non è escluso che il drammatico cambiamento planetario in atto, non solo ecclesiatico, conduca finalmente alla morte del farisaismo sia religioso sia laicista ed alla nascita di una rinnovata Coscienza che badi più a se stessa per liberarsi dalla rogna che la condiziona, e che immancabilmente contamina l’esteriorità, piuttosto che proiettarsi puntualmente fuori di sé per stigmatizzare le rogne degli altri: faccia della medaglia, quest’ultima, che fa il paio con il suo rovescio: l’indifferenza “misericordiosa”, “accogliente” e incondizionata verso le rogne d’ogni specie («todos, todos, todos»). Infatti, gli è che l’equilibrio di cui abbisogna l’umanità non sta né su una faccia né sull’altra della medaglia, bensì sul suo bordo. E l’equilibrio, come il cambiamento, parte dal singolo, che non dev’essere è nemmeno sfiorato dall’idea di essere un eletto, dacché l’elezione di sé comporta il ripudio dell’altro, e nessun essere umano può arrogarsi il diritto di ripudiare altri esseri umani.

Chi vuole cambiare il mondo deve prima cambiare in profondità se stesso, giacché, sostando in un’oasi romano-stoica con Epitteto: “Nessuno è libero se non è padrone di se stesso», impresa facile a dirsi ma assai meno a compiersi; processo ben diverso tanto dal monotono e anestetico spiattellare la dottrina acquisita e accompagnata da un legalismo asfissiante e fallimentare, quanto dal «tutto va bene, madama la marchesa» (si legga il testo di questa canzonetta del 1934, metafora tragicomica della situazione generale).

All’inizio della Genesi è descritta la causa dell’immane tragedia che vede il malcapitato essere umano piombare in questo Lazzaretto di Afflizione che è la terra a causa dell’assaggio del famoso frutto proibito.

Ed ecco già le prime domande:

1) perché mettere al mondo figli già peccatori, cioè marchiati dal peccato originale i cui effetti psico-fisici prima o poi si manifesteranno non di rado in maniera orripilante?

2) si deve credere che il Lazzaretto di Afflizione sia un passaggio obbligato e quindi si deve nascere perché si deve soffrire perché questa è la volontà del Creatore?

Per l’essere umano appena nato sulla terra comincia il conto alla rovescia: esso è già pasto preparato per la morte, e, come se non bastasse, soggetto alle amare sorprese di una sorte spietata che, è bene ribadirlo, non di rado fanno accapponare la pelle. E qui un’altra domanda:

3) perché non basta la morte per vecchiaia come duro castigo per il non poter mangiare dell’albero della vita e si deve subire l’orrore dello scempio psico-fisico? Orrore che chiama orrore: quello che ha dovuto subire il Cristo, cosicché l’orrore è assurto a beatificante condizione per la redenzione.

Si constata come la maledizione del Creatore nei confronti della sua Creatura PIÙ INTIMA poiché a SUA IMMAGINE SOMIGLIANTE! sia stata perfetta nella sua spietatezza: l’IMMAGINE SOMIGLIANTE del Creatore ha da essere afflitta, deturpata e annientata, e ciò per volontà del Creatore stesso, giacché le leggi della vita, della malattia e della morte non possono essere che una sua creazione. È infatti certissimo che se il Creatore è l’unico legislatore, non esiste alcuna legge che possa darsi da altri legislatori. Dunque il Creatore è autore delle leggi, in interrotto vigore, della vita, della malattia e della morte.

Per inciso: il Creatore del Vecchio Testamento rimanda inequivocabilmente all’induista Trimūrti: «il Dotato di tre aspetti»: Brahmā, Viṣṇu e Śiva, ovvero l’unica Divinità nelle sue tre funzioni: creatrice, conservatrice, distruttrice. È evidente come in questo Lazzaretto di Afflizione che è la terra, il Creatore/Śiva imperversi per darsi a distruggere ciò che il Creatore/Brahmā crea e il Creatore/Viṣṇu conserva (provvisoriamente).

Senza possibilità di appello e applicando una ferrea GIUSTIZIA PRIVA DI MISERICORDIA, il Creatore maledice, caccia via e condanna al Lazzaretto di Afflizione la SUA IMMAGINE SOMIGLIANTE! Il Creatore dapprima si specchia nella sua Creatura e poi infrange lo specchio, cosicché la Creatura scompare dal suo cospetto e viene esiliata nel Lazzaretto di Afflizione.

Davvero sfortunati i Progenitori: nell’Eden il Creatore non ha previsto la misericordia, quindi né il pentimento né la penitenza né l’assoluzione, emergendo qui un’altra domanda:

4) perché nell’Eden no e nel Lazzaretto di Afflizione sì?

5) perché l’IMMAGINE SOMIGLIANTE del Creatore deve sperimentare l’afflizione per potersi pentire ed essere assolta?

E non solo: «Il Signore si pentì (paenituit) d’aver fatto l’uomo sulla terra, e se ne addolorò in cuor suo (tactus dolore cordis intrinsecus)», da cui un’altra domanda:

6) perché il Creatore ha riservato per sé gli umanissimi pentirsi e addolorarsi e lo ha negato alla SUA IMMAGINE SOMIGLIANTE nell’Eden per poi pretenderlo nel Lazzaretto di Afflizione?

«Il Signore Dio diede questo comando all’uomo: […] «dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché, quando tu ne mangiassi, certamente moriresti».

Qui altre due domande:

7) perché il Creatore conosceva il bene e il male e la sua Creatura non avrebbe dovuto conoscerli, restando così un’IMMAGINE SOMIGLIANTE imperfetta?

8) perché conoscere il bene e il male fa morire? Di più, se l’essere umano non doveva conoscere il bene e il male, ovvero restare a occhi chiusi, cioè cieco – e beato!? – non si comprende perché, in quanto religioso, laico o ecclesiatico che sia, ed anch’esso esiliato e impegolato nel Lazzaretto di Afflizione, pretenda di conoscere cos’è bene e cos’è male e a predicarlo e scriverlo, evidentemente continuando a trangugiare il frutto proibito.

«Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. Egli disse alla donna: […] «Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio (sicut Deus 3, 5), conoscendo il bene e il male».

Qui il Creatore assegna non ad uno scoiattolo o ad una farfalla bensì ad un serpente il compito di tentare la donna, ossia si serve dell’astuzia del serpente, quindi … di Se stesso, dacché il serpente è astuto per conferimento creativo dell’astuzia da parte del Creatore. Il Creatore “non induce in tentazione” direttamente ma commissiona l’impresa al serpente. Il serpente fa le veci del Creatore, inducendo in tentazione la donna per conto del Creatore.

Ragion per cui il tradizionale «non ci indurre in tentazione» conferma che il mandante della tentazione è il Creatore, mentre il recente «non abbandonarci alla tentazione» vuol recuperare la figura di un Creatore estraneo alla tentazione ed anzi protettore da essa, ciò che è impossibile poiché l’astuzia e la tentazione non possono essere che concezioni del Creatore stesso e quindi tali facoltà il serpente non se le è date da sé, altrimenti occorrerebbe ammettere che vi sono creature di origine autonoma rispetto al potere del Creatore.

«Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, sarai il maledetto fra tutto il bestiame e fra tutte le bestie selvatiche!»

Qui un punto oltremodo ostico: il serpente obbedisce al Creatore, e non solo tenta i Progenitori ma lo fa non mentendo poiché i loro occhi si aprono davvero, e il Creatore che fa? Maledice (tanto per cambiare) il serpente che ha riferito ai Progenitori ciò che anche il Creatore sapeva circa l’apertura degli occhi. Qui la domanda:

9) perché invece di gratificarlo quale fedele esecutore del compito assegnatogli il Creatore lo maledice?

«Allora la donna vide che l’albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anch’egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture». Qui ancora due domande:

10-11) “aprire gli occhi” significa svegliarsi: dov’è il “peccato”? Se il Creatore è sveglio, perché non dovrebbe esserlo anche la SUA IMMAGINE SOMIGLIANTE?

E v’è un fatto singolare: è scritto che la prima cosa di cui si accorgono Adamo ed Eva appena aprono gli occhi è di essere nudi. Guarda caso, non rimangono estasiati contemplando la magnificenza del Giardino in cui si trovano; no, si accorgono di essere nudi, e subito, evidentemente per un senso di pudore, si coprono. E qui altre due domande:

12-13) la nudità è spudorata e perciò maliziosa di per se stessa? Perché il Creatore ha instillato nella SUA IMMAGINE SOMIGLIANTE la spudoratezza e la malizia della nudità?

«Il Signore Dio disse allora: “Ecco l’uomo è diventato come uno di noi (unus ex nobis 3, 22), per la conoscenza del bene e del male. Ora, egli non stenda più la mano e non prenda anche dell’albero della vita, ne mangi e viva sempre!”».

E qui un altro punto oltremodo ostico e scottante. Più sopra e in seguito abbiamo incontrato «come Dio» e «il Signore» al singolare, ora, invece, ci imbattiamo in «uno di noi» al plurale, perciò le domande:

14-15) v’è un consesso di “gestori in nome e per conto” gelosi dell’albero della vita di cui si riservano i frutti? Par di sentirli: “noi soli abbiamo gli occhi aperti, siamo svegli, conosciamo il bene e il male e viviamo eternamente, mentre tu, scricciolo umano, statti buono a occhi chiusi, resta a dormire nella tua ignoranza altrimenti ti stanghiamo!”. Non è che l’oligarchia degli eletti ha origini mitiche e che dopo la cacciata dall’Eden il loro potere ha continuato a trasmettersi seppur in maniera imperfetta? «Guai a voi, dottori della legge, che avete tolto la chiave della scienza (clavem scientiae). Voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare l’avete impedito».

16) Cos’è il luogo della «scienza in cui quelli volevano entrare»? Dice «chiavi della scienza», non della fede, perciò la legge e la fede non sono la scienza. Dunque l’oligarchia degli eletti è decaduta dalla scienza alla legge e alla fede?

E come se non bastasse, dopo la maledizione senza appello e la cacciata dall’Eden, il perfezionamento della condanna:

«Il Signore Dio […] pose ad oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada folgorante, per custodire la via all’albero della vita», che ha lasua corrispondenza nella “porta stretta” (angusta portam).

Provvedimento che non lascia dubbi sulla volontà del Creatore e dell’oligarchia circa l’impedimento definitivo posto alla SUA IMMAGINE SOMIGLIANTE, di mangiare dell’albero della vita.

Fatta eccezione per quell’IMMAGINE SOMIGLIANTE che volesse combattere e sconfiggere quei temibili schermidori con la spada di fuoco. Ovvero di combattere e sconfiggere … la volontà del Signore.

17) O la volontà di lor Signori i cui discendenti senza scienza si dan da fare sulla terra per spingere le mandrie su di un unico tratturo già tracciato?

Alla domanda preliminare fa eco la domanda conclusiva:

LE DOMANDE SOPRA ESPOSTE SONO PECCAMINOSE PERCHÉ NON RISPETTANO L’«ESPLICITO DIVIETO DI PENSARE»?

