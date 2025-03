Un Pornostar a Scuola per Parlare di Educazione Sessuale. Cancellato l’Incontro, grazie a Pro Vita & Famiglia.

Marco ti segnalo tre dati importanti: Questo caso conferma l’importanza della campagna “Mio Figlio No” per una Legge a tutela della Libertà Educativa della Famiglia, tramite la richiesta del consenso informato preventivo dei genitori da parte della scuola Quella di Pro Vita & Famiglia è stata l’unica voce a protestare pubblicamente contro questa follia. Non fosse stato per noi, l’evento si sarebbe svolto nell’indifferenza generale… Il nostro Comunicato Stampa ha avuto l’effetto di far annullare l’evento: le nostre azioni di denuncia e pressione sono sempre più efficaci e questa è un’ottima notizia. Ma adesso dobbiamo alzare la voce. Innanzitutto, dobbiamo dare l’allarme, denunciando il tentativo dell’attore porno di organizzare un “tour” in tutte le scuole d’Italia che lo inviteranno. Dobbiamo allertare con urgenza: Il Ministero dell’Istruzione Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) Presidi e insegnanti Genitori Per quanto riguarda il Ministero e gli USR, invieremo comunicazioni formali e dettagliate sulla gravità di quanto sta accadendo, affinché siano prese le più opportune contromisure. L’attore porno in questione, infatti, si presenta alle scuole col nome anagrafico e non con quello “professionale” con cui è noto ai media. Alcune scuole potrebbero essere tratte in inganno e non sapere chi stanno davvero facendo entrare in classe.