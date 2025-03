Studio Tedesco Peer Reviewed. Il Siero a mRNA Ha Ucciso più Persone del Covid. Slay News.

Un gruppo di importanti scienziati in Germania ha lanciato l’allarme dopo aver scoperto prove nascoste nei dati ufficiali del governo tedesco che confermano che l’eccesso di decessi è stato causato dai “vaccini” a mRNA e non dal Covid.

Lo studio bomba fornisce un’ulteriore conferma che i tassi di mortalità in eccesso non sono aumentati durante le prime ondate della pandemia, nonostante le affermazioni ufficiali di un aumento dei “decessi per Covid”.

Tuttavia, i tassi di mortalità in eccesso sono saliti alle stelle, ma solo dopo che i “vaccini” a mRNA contro il Covid sono stati distribuiti al pubblico.

È interessante notare che lo studio ha scoperto che l’evento di eccesso di mortalità più significativo durante il periodo pandemico non è stato causato dal Covid, bensì da un’ondata influenzale verificatasi alla fine del 2022.

I decessi in eccesso sono aumentati perché le persone sono morte di influenza dopo aver ricevuto i “vaccini” mRNA contro il Covid.

Hanno pubblicato i risultati dello studio sottoposto a revisione paritaria sulla rivista GSM Hygiene and Infection Control.

Lo studio esamina l’eccesso di mortalità a Francoforte sul Meno dal 2020 al 2023.

Cosa ci dice questo sull’efficacia delle misure anti-pandemia, sull’impatto della vaccinazione di massa e sulla credibilità delle narrazioni sulla salute pubblica?

Questo studio ha adottato un approccio basato sul rapporto di mortalità standardizzato (SMR) aggiustato per età, analizzando i trend di mortalità a Francoforte dal 2016 al 2023.

Gli autori hanno tratto dati dall’Ufficio comunale di statistica, dall’Ufficio statale per la salute e l’assistenza dell’Assia e dal Robert Koch Institute.

La loro metodologia ha tenuto conto dei cambiamenti demografici legati all’età, consentendo una valutazione sfumata della mortalità in eccesso.

I decessi settimanali sono stati confrontati con i tassi di mortalità previsti degli anni precedenti, con particolare attenzione alle stagioni influenzali, all’aumento dei casi di Covid e alle ondate di calore.

In particolare, lo studio ha analizzato sette ondate di Covid, distinguendo le fasi pre-vaccino (ceppo di Wuhan, 2020) da quelle post-vaccino (Omicron, 2022).

Una caratteristica fondamentale della loro analisi è stata la considerazione parallela delle epidemie di influenza e delle ondate di calore estive, entrambe fattori che storicamente influenzano l’andamento della mortalità.

I risultati sfidano l’opinione comune.

A Francoforte non si è registrato alcun eccesso di mortalità statisticamente significativo nel 2020 o nel 2021 (rispettivamente SMR 0,976 e 0,998), ovvero nel periodo di massimo splendore della pandemia e con i ceppi più virulenti di SARS-CoV-2.

Sì, questo includeva le tumultuose ondate iniziali di Covid, prima che i “vaccini” fossero disponibili.

Tuttavia, la seconda ondata, tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, ha registrato un picco di mortalità breve ma significativo (SMR 1.106, +274 decessi), in particolare nelle strutture di assistenza agli anziani.

Le successive ondate pandemiche, comprese quelle dominate dalle varianti Delta e Omicron, non hanno causato un eccesso di mortalità.

Poi, nel 2022, la mortalità eccessiva è aumentata tra la popolazione completamente vaccinata.

Tuttavia, il picco non è stato causato dal Covid.

La causa è stata invece un’ondata influenzale tra la popolazione vaccinata contro il Covid a fine anno, che ha causato un SMR di 1.250 (+188 decessi in sole sei settimane).

Questa singola epidemia di influenza stagionale è stata più letale di tutte le ondate di Covid messe insieme.

I risultati confermano che coloro che hanno ricevuto i “vaccini” mRNA contro il Covid avevano un sistema immunitario indebolito, rendendo le infezioni influenzali significativamente più letali per i “vaccinati”.

I ricercatori sollevano anche dubbi sul fatto che gli interventi non farmaceutici (NPI) possano aver avuto un ruolo nell’aumento eccessivo dei decessi.

Fanno notare che misure preventive come il lockdown, l’uso delle mascherine e il distanziamento sociale potrebbero aver abbassato i livelli di immunità naturale della popolazione contro virus comuni come l’influenza e il raffreddore comune.

La Svezia, che ha ampiamente respinto i lockdown e gli obblighi di “vaccinazione”, ha registrato un eccesso di mortalità aggiustato per età simile o addirittura inferiore rispetto alla Germania (Ioannidis et al., 2023).

Le prove suggeriscono che le misure draconiane hanno causato solo danni.

Questo studio getta un’ombra sulla narrazione dominante sul Covid.

Sebbene la seconda ondata tra la fine e l’inizio del 2020 abbia registrato un tasso di mortalità elevato, gli anni della pandemia nel loro complesso non hanno prodotto un eccesso significativo di decessi a Francoforte.

Inoltre, l’elevata mortalità registrata è stata registrata soprattutto nelle strutture di assistenza agli anziani e, come hanno dimostrato gli studi successivi , i decessi sono aumentati solo dopo che i pazienti sono stati “vaccinati”.

L’evento mortale più devastante in questo periodo non è stato causato dal Covid, bensì dall’influenza di fine 2022.

Nel frattempo, la vaccinazione su larga scala e le misure restrittive adottate in caso di pandemia sembrano aver avuto, nella migliore delle ipotesi, un impatto trascurabile sull’andamento generale della mortalità.

Se i vaccini e le restrizioni fossero la protezione definitiva contro i decessi eccessivi, perché la mortalità è rimasta stabile dopo le diffuse infezioni da Omicron?

E perché la mortale epidemia di influenza del 2022, nonostante una popolazione parzialmente immunizzata, ha messo in ombra tutte le ondate di Covid?

Mentre in Germania si fanno sempre più insistenti le richieste di una valutazione retrospettiva delle misure anti-pandemia, lo studio di Francoforte rappresenta una prova fondamentale che non dovrebbe essere ignorata.

Nel frattempo, il Canada ha appena confermato che le dosi di “richiamo” dell’mRNA del Covid hanno innescato un aumento dei decessi tra le persone che hanno ricevuto i “vaccini”.

Come riportato da Slay News, l’ammissione del governo canadese è stata fatta in un rapporto dell’Agenzia di sanità pubblica del Canada (PHAC).

In una risposta parlamentare, il rapporto del PHAC rivela che i decessi aumentano drasticamente tra gli individui che sono stati “rinforzati” con un terzo e un quarto “vaccino” mRNA contro il Covid.

I cittadini che hanno ricevuto il vaccino “rinforzato” hanno avuto una mortalità molto più alta rispetto ai non vaccinati, rivela la risposta del PHAC.

