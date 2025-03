Ejercicios Espirituales de Cuaresma: el Perdón y la Misericordia. Investigador Bíblico

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, he aquí la sexta meditación cuaresmal del Investigador Bíblico, a quien damos las gracias. Feliz lectura y meditación.

§§§

“EJERCICIOS DE CUARESMA, VI MEDITACIÓN: Misericordia”

por Investigatore Biblico

VI MEDITACIÓN: el Perdón y la Misericordia

Queridos lectores, hoy el Señor nos llama a entrar en el misterio de su misericordia. ¿Pero qué significa misericordia? A menudo escuchamos esta palabra, pero tal vez no entendemos lo que significa plenamente. La misericordia no es simplemente perdonar a alguien que nos ha hecho un daño, no es sólo un sentimiento de lástima. La misericordia significa que Dios ve nuestra miseria y nos ama allí mismo, en nuestra condición pecaminosa, en nuestra ruina, sin esperar a que cambiemos para amarnos a nosotros mismos.

Jesús nos cuenta una parábola increíble, escandalosa para los fariseos y para la mentalidad religiosa de la época. Un hombre tenía dos hijos. El más joven pide su parte de la herencia, prácticamente le dice a su padre: “Para mí ya estás muerto, dame el dinero y me voy”. Hermanos, este es nuestro pecado. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios: “Quiero vivir mi vida sin Ti, quiero hacer lo que quiero”? El padre le da la herencia y el hijo se va, a un país lejano y lo despilfarra todo viviendo como un disoluto. Esto es lo que hace el pecado: nos aleja de Dios, nos engaña diciendo que seremos felices, que haremos lo que queramos… Y al final nos encontramos destruidos. El hijo se encuentra pastoreando cerdos, el animal impuro por excelencia, y quiere comer las algarrobas que comen los cerdos. Este es el punto más bajo. Cuando el pecado nos destruye nos quita la dignidad y nos hace tocar el fondo.

Y es allí donde sucede algo extraordinario: el hijo vuelve en sí y dice: «Me levantaré y volveré a mi padre» (Lc 15, 18). ¡Hermanos, este es el momento de la conversión! Este joven no regresa porque se haya vuelto bueno, no porque ama a su padre, sino porque tiene hambre. Ya no puede soportar esa vida, sabe que en casa de su padre está mejor, por eso decide regresar.

Y aquí viene lo más escandaloso de toda la parábola. Su padre lo ve desde lejos. Esto significa que lo estaba esperando. No había cerrado la puerta, no había dicho: “¿Se ha ido? ¡Peor para él!”. ¡No! Lo esperaba todos los días. Y cuando lo ve, corre a su encuentro. Hermanos y hermanas, Dios viene a nuestro encuentro, no espera a que lleguemos. El padre corre, se arroja sobre el cuello de su hijo y lo besa. El hijo comienza su discurso: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo…». ¡Pero su padre ni siquiera lo deja terminar! Lo viste con la túnica más hermosa, le pone un anillo en el dedo, las sandalias en los pies y ordena que se celebre una fiesta por él.

Hermanos, Dios no nos trata de acuerdo a nuestros pecados. No nos pide que hagamos algo antes para merecer su amor. Ni siquiera le importa nuestro discurso de arrepentimiento, porque sabe que lo único que es verdad es que hemos regresado a Él. Y nos abraza, nos reviste de nuestra dignidad y nos devuelve todo.

Pero la parábola no termina aquí. Está el hermano mayor, el que siempre se ha quedado en casa, que se enfada. Le dice a su padre: «Siempre te he servido, nunca he desobedecido tus mandamientos y nunca me has dado un cabrito para celebrar con mis amigos» (Lc 15, 29). Hermanos, ¿cuántas veces somos como este hermano mayor? ¿Cuántas veces pensamos que Dios nos tiene que dar algo porque hemos sido buenos? ¿Cuántas veces juzgamos a los que se han alejado, a los que han vivido en pecado, y no aceptamos que Dios los perdona de esta manera, gratuitamente?

¿Y qué responde el padre? «Hijo, siempre estás conmigo y todo lo que es mío es tuyo, pero necesitábamos festejar y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y había sido encontrado (Lc 15, 31-32).

Hermanos, Dios es así. Él no hace las cuentas como nosotros, no pesa los pecados con una balanza, no distribuye premios y castigos como un juez severo. Dios es un padre que ama a sus hijos, que quiere que se salven, que no puede soportar perder ni a uno.

Pero el perdón que recibimos también debemos darlo a los demás. Jesús dice: «Si no perdonan a los hombres, tampoco vuestro Padre les perdonará a ustedes (Mt 6, 15). No es fácil perdonar. Si alguien nos ha hecho daño, dentro de nosotros hay ira, un deseo de justicia, a veces un deseo de venganza. Pero Dios nos ha perdonado mucho más de lo que nosotros tenemos que perdonar a los demás. Cuando comprendemos cuánto hemos sido amados, cuánto hemos sido perdonados, entonces también podemos perdonar.

Pensemos en José, vendido por sus hermanos, traicionado, abandonado. Años más tarde, cuando los hermanos llegan a Egipto, él tiene poder como para vengarse. ¿Pero ¿qué les dice? «Ustedes pensaron hacerme un mal, pero Dios ha pensado que sirva para bien (Gn 50, 20).

Hermanos, hoy el Señor nos llama a experimentar su perdón. Cualquiera que sea tu pecado, cualquiera que sea tu historia, Dios te está esperando. Él no te pide nada, solo que regreses a Él. Y si has recibido este amor, si has experimentado la misericordia de Dios, entonces el Señor te pide que perdones a los que te han hecho un mal. No porque el otro lo merezca, sino porque tú fuiste perdonado primero.

Hoy el Señor nos invita a la fiesta. Quiere vestirnos de nuevo, quiere ponernos el anillo en el dedo, quiere devolvernos nuestra dignidad de hijos. ¿Quieres quedarte afuera como el hermano mayor, lleno de ira y resentimiento? ¿O quieres entrar en la fiesta y dejarte amar?

Hermanos, hoy es el día del perdón. Hoy es el día de la misericordia de Dios. «Hoy, si escuchan su voz, ¡no endurezcan sus corazones!» (Heb 3, 15).

¡Amén!

«TODO SE HA CUMPLIDO»

La misericordia cumplida

No es para cumplir una profecía que Jesús pide de beber, sino que lo hace porque su pobre cuerpo, del que escapa la Sangre, es devorado por la sed. Pero sabe que el justo perseguido había dicho proféticamente: «Para calmar mi sed me dieron vinagre a beber»[1]. Él sabe que esta profecía se ha cumplido.

Del mismo modo, al comienzo de su vida pública, no fue para cumplir una profecía que Jesús entró en la sinagoga de Nazaret, sino para anunciar el advenimiento de la Nueva Ley. Pero al abrir el Libro de Isaías en el pasaje donde está escrito del siervo de Yahvé: «El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres y para proclamar la liberación a los cautivos»[2], Jesús añade, mientras todos los ojos están fijos en él: «Esta Escritura que acabáis de oír, se ha cumplido hoy»[3].

Jesús no vino para cumplir las profecías: vino a hacer la voluntad del Padre. Pero al hacer la voluntad del Padre cumple las profecías. Él lo sabe. Al final, cuando se ha realizado la obra del Padre, todas las profecías se han cumplido, incluso la que anunciaba que al justo le darían a beber vinagre, y puede decir: «Todo se ha cumplido».

Todo se ha cumplido, todo se ha consumado: esto significa no sólo que las profecías se han cumplido, sino también que lo han sido de una manera tan elevada, tan plena, tan divina, que superan la expectativa del mismo Israel. La epopeya de la salvación de un pueblo se convierte en la epopeya de la salvación del mundo.

Todas las profecías se han cumplido. Jesús lo sabe.

Ahora, Él contempla la larga secuencia de profecías en el orden en que aparecieron, con el fin de dirigir progresivamente la espera de Israel hacia este misterioso punto del tiempo en el que todas las cosas en la tierra y en el cielo serían finalmente reconciliadas y pacificadas por la Sangre de su propia Cruz.

Por lo tanto, “todo se ha cumplido” significa indudablemente que toda la profecía concerniente a la obra de Jesús se ha consumado. Pero más profundamente, más secretamente, más inmediatamente, esto significa que el designio mismo del Padre para salvar al mundo a través de la obediencia de Jesús ahora se ha cumplido. Después de haber sometido total y amorosamente su voluntad creada a los mandamientos de la voluntad increada, de la cual no dejó de ver descubierta hasta su agonía la santidad infinita, Jesús abarca ahora en una última mirada este mundo creado por el Padre, pero atrozmente desfigurado por los hombres, y que su muerte transformará.

El Cristo que vino una primera vez para salvar al mundo regresará por segunda vez para juzgar al mundo: «Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las razas de la tierra se lamentarán, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad. Y enviará a sus ángeles que, al sonido de la gran trompeta, reunirán a sus elegidos desde los cuatro vientos, desde un extremo a otro de los cielos»[4].

Al final de su primera venida, cuando su Pasión redentora se cumple en la Cruz, dice: «Todo está cumplido». Al final de los tiempos históricos, cuando se cumplan los destinos de nuestra humanidad redimida, es una palabra similar la que pronunciará diciendo, en el momento de entregar el mundo al Padre: «Todas las cosas están sometidas».

Así, desde ahora, todo se ha cumplido con la tragedia de la cruz, cuya virtud puede pacificar todo en la tierra y en los cielos. Y al final, durante la segunda parusía, todo será sometido, porque todo lo que la Sangre redentora haya tocado será transformado para la vida de gloria.

El don de la remisión que se nos ofrece nos desafía a compartirlo. Cristo nos advierte que la misericordia divina se refleja en nuestros gestos de clemencia hacia el prójimo. Conceder el perdón es arduo: el corazón se rebela, exige reparación, a veces anhela venganza. Sin embargo, el inmenso amor con el que hemos sido recibidos supera cualquier ofensa que tengamos que sanar, impulsándonos a ofrecer a los demás lo que hemos recibido.

Reflexionemos sobre José: sus hermanos lo entregaron a la esclavitud, lo abandonaron a su suerte. Cuando el tiempo los llevó ante él en Egipto, él habría podido castigarlos. En cambio, con un corazón magnánimo, declaró que el mal que habían tramado había sido transformado por Dios en un plan de salvación.

En este día, Cristo nos invita a saborear su clemencia. No importa cuáles sean tus faltas o tu pasado, Él te espera pacientemente, deseando sólo que regreses. Si has conocido la dulzura de este amor y la grandeza de su misericordia, entonces te exhorta a tender la mano a aquellos que te han herido, no por su valor, sino por la gracia que se te ha concedido antes.

Rezamos con el Salmo 129 (130)

Desde lo más profundo te invoco, Señor, y te pido que te dignes escuchar la voz dolorosa de mi clamor. Abre, oh Señor, tu benigno oído a mi voz triste y desconsolada, y no mires mi fracaso. Sé bien que si miras el pecado y la iniquidad diaria, ninguna persona jamás será salva. Pero porque sé que estás lleno de piedad y de misericordia infinita, por eso espero tu voluntad. Y porque Tú eres el Autor de la vida que no quieres que el pecador muera, he puesto mi esperanza en Ti. Por tanto, desde el alba debemos esperar en el Dios eterno, hasta la noche, y en todo tiempo y hora. Porque Él es un Señor tan dulce y misericordioso, y hace la redención tan amplia, que puede perdonarme más de lo que yo puedo pecar. Así pues, viendo la contrición del pueblo de Israel, estoy más que seguro que Él tendrá compasión de ellos y les dejará todo su perverso mérito. Dante Alighieri Desde lo más profundo grito hacia ti, Yahvéh:2¡Señor, escucha mi clamor! ¡Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas! 3Si en cuenta tomas las culpas, oh Yahvé, ¿quién, Señor, se tendrá en pie? 4Mas el perdón se encuentra junto a ti, para que seas temido. 5Yo espero en Yahvé, mi alma espera, pendiente estoy de su palabra; 6mi alma pendiente del Señor más que los vigías de la aurora. 7¡Los vigías estén pendientes de la aurora, pero Israel, pendiente de Yahvé! Porque con Yahvé está el amor, junto a él abundancia de rescate; “él rescatará a Israel de todas sus culpas.

Publicado originalmente en Italiano por Marco Tosatti el 8 de marzo de 2025, en https://www.marcotosatti.com/ 2025/03/08/esercizi- spirituali-di-quaresima- perdono-e-misericordia- investigatore-biblico/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

Condividi i miei articoli:



Categoria: Generale