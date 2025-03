Cancro: le Sorprendenti Virtù Anti-Metastatiche dell’Aspirina. Le Figaro.

Cancro: le sorprendenti virtù antimetastatiche dell’aspirina

Nei modelli animali, un team ha evidenziato uno dei meccanismi protettivi del farmaco contro la malattia.

Tatyana Blinova

L’assunzione regolare di aspirina da parte dei pazienti ridurrebbe la mortalità in media dal 20% al 36%, con effetti particolarmente benefici nei casi di cancro al seno, ai polmoni e al pancreas, ma soprattutto in alcune forme ereditarie di cancro del colon-retto.

La cura del cancro era già sotto i nostri occhi da molto tempo? Dal 1968, prove sempre più numerose suggeriscono che un farmaco tanto popolare e poco costoso come l’aspirina potrebbe, oltre ad alleviare la febbre e il mal di testa, avere un effetto protettivo contro vari tipi di cancro e, più specificatamente, contro il rischio che la malattia metastatizzi ad altri organi. Secondo studi retrospettivi di sperimentazioni cliniche, l’assunzione regolare di aspirina da parte dei pazienti riduce la mortalità in media dal 20% al 36%, con effetti più benefici nei tumori al seno, ai polmoni e al pancreas, ma soprattutto in alcune forme ereditarie di tumore del colon-retto (sindrome di Lynch). Grazie a questi risultati, dal 2020 il Nice (National Institute for Health and Care Excellence) nel Regno Unito raccomanda l’aspirina per la prevenzione delle recidive in questo sottogruppo di pazienti affetti dalla sindrome di Lynch.

Ma come possiamo spiegare le virtù nascoste di questa medicina? Finora l’effetto antitumorale dell’aspirina era attribuito alla sua azione antinfiammatoria attraverso la riduzione della sintesi delle prostaglandine, molecole che favoriscono l’infiammazione, la febbre e il dolore. Tuttavia, uno studio pubblicato sulla rivista Nature ha appena dimostrato un nuovo meccanismo finora sconosciuto. Ciò rafforza la speranza che un giorno l’aspirina potrà essere prescritta a più pazienti nell’ambito delle immunoterapie antimetastatiche, suggeriscono gli autori.

Le metastasi sono responsabili del 90% dei decessi correlati al cancro in tutto il mondo. In questa fase avanzata, le cellule acquisiscono robusti meccanismi di difesa per eludere il sistema immunitario e impedirgli così di attaccarle ed eliminarle in modo efficace. Come hanno dimostrato diversi studi, una di queste vie coinvolge la produzione di trombossano A₂ (TXA₂), una molecola appartenente alla famiglia delle prostaglandine, prodotta dalle piastrine del sangue e particolarmente nota per il suo ruolo nella coagulazione. “Era già stato accertato che alcune cellule tumorali e l’ambiente tumorale favoriscono la secrezione anormalmente elevata di questa sostanza da parte delle piastrine, che contribuisce, attraverso diversi meccanismi, a stimolare la proliferazione tumorale e la disseminazione metastatica”, spiega Adrien Grancher, gastroenterologo oncologo digestivo presso l’Ospedale universitario di Rouen, che non ha partecipato allo studio.

In questo lavoro, i ricercatori hanno somministrato basse dosi di aspirina a topi affetti da vari tipi di cancro metastatico (seno, colon, melanoma) per diversi mesi. Il trattamento veniva diluito nell’acqua che consumavano. Al termine dell’esperimento, i ricercatori hanno scoperto che, rispetto al gruppo di topi non trattati, quelli che avevano ricevuto l’aspirina presentavano meno metastasi lontano dal tumore iniziale, in particolare nei polmoni e nel fegato. Ma questi topi presentavano anche livelli più bassi di TXA₂, cosa che i ricercatori attribuiscono direttamente all’aspirina. “Abbiamo scoperto che questo farmaco antinfiammatorio inibisce un enzima piastrinico, la cicloossigenasi 1 (COX-1), coinvolto nella formazione del trombossano A₂”, afferma Rahul Roychoudhuri, che ha guidato lo studio. “In questo modo, bloccando la secrezione di trombossano A₂, l’aspirina contrasta in parte l’inibizione dei linfociti T: questi diventano più attivi ed efficaci nell’identificare ed eliminare le cellule tumorali disseminate”, continua il professore di immunoterapia del cancro all’Università di Cambridge.

Per il Dott. Grancher, la scoperta della capacità dell’aspirina di riattivare l’immunità cellulare antitumorale è fondamentale: “Oltre alla sua nota azione sulle prostaglandine, questi risultati forniscono ulteriori argomenti a favore dell’efficacia di questo trattamento antinfiammatorio nella lotta contro il cancro”.

Se saranno necessarie ulteriori ricerche, i ricercatori ritengono che questo meccanismo potrebbe essere applicato anche agli esseri umani, e ciò sarà studiato nell’ambito del progetto Addaspirin, annuncia il professor Roychoudhuri. Tuttavia gli scienziati restano cauti, perché i tumori umani presentano una maggiore diversità biologica, genetica e comportamentale rispetto ai modelli murini.

Un altro problema: alcuni tipi di cancro potrebbero non trarre beneficio dalle proprietà antimetastatiche dell’aspirina. Analisi retrospettive di studi clinici hanno infatti dimostrato che i farmaci antinfiammatori hanno effetti più pronunciati sulla mortalità negli adenocarcinomi (tumore del colon-retto, tumore gastrico, alcuni tumori al seno e ai polmoni). “Molti adenocarcinomi sono immunogenici, ovvero possono provocare una risposta delle cellule T e il loro processo metastatico spesso comporta interazioni con le piastrine nel flusso sanguigno, il che è meno vero per altri tipi di cancro in cui il percorso TXA2 può avere poca o nessuna rilevanza”, sottolinea Roychoudhuri.

“Oltre alla sua nota azione sulle prostaglandine, questi risultati forniscono ulteriori argomenti a favore dell’efficacia di questo trattamento antinfiammatorio nella lotta contro il cancro” Dott. Adrien Grancher, gastroenterologo, oncologo digestivo

Finora gli esperti sospettano che l’efficacia dell’aspirina dipenda non solo dal tipo di cancro, ma anche dalla composizione genetica dei pazienti. Ecco perché è stato dimostrato che si ottengono buoni risultati nei pazienti affetti dalla sindrome di Lynch. In questi studi è stato dimostrato che una dose di 600 mg di aspirina al giorno riduceva significativamente l’incidenza del cancro dopo 55 mesi di follow-up (studio CAPP2 del 2011). Ma potrebbero essere interessati anche altri sottogruppi di pazienti: nel settembre 2024, uno studio presentato alla Società Europea di Oncologia Medica ha dimostrato che l’aspirina potrebbe ridurre del 43% il rischio di recidiva nei pazienti operati di tumore al colon portatori di una mutazione nel gene PIK3CA. Tuttavia, questa mutazione è stata riscontrata anche in alcuni tumori polmonari e nei tumori ginecologici (seno, endometrio).

Nonostante questi risultati promettenti, mancano ancora prove a sostegno dell’uso dell’aspirina come misura preventiva (per impedire possibili ricadute) nel cancro. “Per questo motivo, la nostra scoperta non dovrebbe incoraggiare i pazienti ad assumere l’aspirina senza consultare il loro oncologo o medico di base, poiché questo farmaco non è privo di effetti collaterali, come il sanguinamento”, avverte Rahul Roychoudhuri.

