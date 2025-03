11 Marzo 2020, Esperimento Sociale di Massa. Ora Sappiamo Chi è Chi, di Chi Fidarsi, di Chi no. Massimo Viglione.

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione queste riflessioni di Massimo Viglione, a cui va il nostro grazie, su un momento pessimo della nostra storia repubblicana, un attacco senza precedenti all’intelligenza, alle libertà e alla verità umana e scientifica. Era presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Molti – più di quanto forse si voglia far sapere – hanno resistito. Hanno pagato un prezzo per la loro integrità. Molti hanno dovuto cedere alle imposizioni e ai ricatti. Hanno pagato anche loro, e molti stanno ancora pagando le conseguenze di quella sperimentazione criminale e nefasta. Grazie a Massimo Viglione per ricordare quel momento, che troppi – giornalisti, politici, gerarchie sanitarie, e persino non poche vittime, che preferiscono negare il collegamento fra i loro problemi di salute attuali con quel siero malefico – vorrebbero relegato nell’oblio. Buona lettura e condivisione.

L’11 marzo 2020, cinque anni fa, veniva legalizzato in Italia il più grande esperimento sociale di dittatura globale della storia, come preparazione al Nuovo Ordine Mondiale di cui i grandi poteri parlano sempre (loro, anzitutto, poi noi, perché ne parlano loro).

Questo esperimento, è quasi pienamente riuscito, perché la massa vi è caduta in pieno. Ma è “quasi” riuscito, perché in realtà una parte non secondaria di persone ha saputo reagire subito o almeno dopo un poco, capendo la trappola.

Parecchi hanno resistito, pagando il proprio prezzo personale.

Sono gli eroi di oggi: tutte persone normali.

Questo evento è stato un’apocalisse, nel senso etimologico del concetto. Ovvero, una “rivelazione”, però epocale e, in quanto tale, incancellabile. Inesorabile. Spietata.

Abbiamo conosciuto fino in fondo i politici, i magistrati, le forze del cosiddetto “ordine”, i giornalisti, i cantanti, gli attorucoli, i guitti, i pagliacci, gli intellettuali venduti e traditori, i cattolici decerebrati, a partire dal clero istituzionale, e il pesce puzza dalla testa, come tutti ricordiamo.

Abbiamo conosciuto gli “intellettuali” cattolici “maestri” di fede, avendoli visti inginocchiati dinanzi al potere e alla paura.

Ma soprattutto abbiamo conosciuto i medici e gli infermieri. Ecco, loro, li abbiamo conosciuti molto bene.

E abbiamo conosciuto anche i nostri vicini, i nostri (ex) amici, i nostri parenti, i nostri colleghi.

Perfino nel mondo della Tradizione, abbiamo conosciuto ciascuno in particolare.

Non hanno, tutti costoro, possibilità di riscatto?

Certo che l’hanno, secondo le regole universale della legge naturale: ovvero, l’ammissione pubblica del proprio errore e delle proprie colpe.

Ma nessuno o quasi compie questo doveroso atto, il che li rende ogni giorno, dinanzi all’evidenza dei fatti (un numero inco0ntenibile di morti e malati per il siero, ammissione pubblica del grande piano da parte dei poteri costituiti, a partire dalle grandi case farmaceutiche, condanne formali perfino da parte di istituzioni come il Congresso statunitense, ecc.), imperdonabili.

Ci siamo conosciuti. Chi dimentica, è parte del sistema infernale, come chi non si ravvede.

E abbiamo conosciuto uno degli ultimi volti della Rivoluzione anti-umana, che corre a precipizio verso l’autodistruzione dell’umanità e del creato: quello più specificamente totalitario, finalizzato alla preparazione della venuta di colui che deve arrivare per creare il suo regno di orrore nel mondo.

Un regno, non dimentichiamo le parole dell’Apocalisse (quella biblica), che si baserà sull’imposizione a ogni essere umano di un marchio per vendere e comprare, ovvero per poter sopravvivere.

Come dire, un vero e proprio “green pass”.

Ora, chi non è cieco mentale o venduto, sa oggi chi si comporterà come in quei giorni. Sa di chi fidarsi e di chi no. Sa chi è chi.

Ciò che per molti, troppi, è più difficile accettare, è il fatto che a essersi inginocchiati al marchio sono state spesso persone che si stimava e si seguiva. Magari tradizionalisti. E questa realtà incontrovertibile, è un peso che i deboli non sanno accettare e portare, e preferiscono non vedere.

In fondo, è stata una grande grazia del Cielo. Per chi non è cieco mentale, debole nell’anima o traditore.

Rendiamo omaggio agli uomini liberi, da qualsiasi marchio infame.

Sono loro gli eroi di oggi.

(MV)

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898