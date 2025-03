Siria sull’Orlo della Guerra Civile. Il Governo Salafita e la Persecuzione di Cristiani, Alauiti e Drusi.

La persecuzione dei cristiani in Siria è in aumento da quando Ahmed Al-Sharaa ha assunto la carica di presidente del Paese, dopo che il suo gruppo terroristico affiliato ad al-Qaeda, Hayat Tahrir al-Sham, ha rovesciato il regime di Assad a dicembre.

Al-Sharaa ha iniziato di recente a vestirsi in giacca e cravatta e ora si presenta all’Occidente come un “moderato”. Nei libri di testo, tuttavia, il suo governo ha sostituito la parola “legge” con “sharia” e ha utilizzato l’insegnamento islamico per reclutare il nuovo esercito del paese.

Alla fine di febbraio, il Gatestone Institute ha riferito che da quando i jihadisti hanno preso il controllo della Siria, circa 500.000 cristiani nel Paese hanno dovuto affrontare un aumento delle persecuzioni e dei rapimenti.

“Quello che personalmente temo di più è lo scoppio di nuovi conflitti armati e la possibilità che i jihadisti commettano massacri contro di noi”, ha detto al Gatestone un cristiano che vive in Siria.

Di Uzay Bulut, pubblicato dal Gatestone Institute

Punti salienti:

– Dopo che le forze del gruppo terroristico Hayat Tahrir al-Sham (“HTS”) affiliato ad al-Qaeda hanno conquistato Damasco e rovesciato il regime siriano di Assad nel dicembre 2024, hanno esortato i residenti della Valle dei Cristiani a consegnare tutte le armi che tenevano per autodifesa, dicendo loro che i civili non sarebbero stati feriti. Tuttavia, da quando i jihadisti hanno preso il controllo della Siria, circa 500.000 cristiani nel paese hanno dovuto affrontare crescenti persecuzioni e rapimenti.

– Il 16 febbraio, altri cristiani sono stati rapiti da un altro villaggio della zona. I loro rapitori, secondo fonti sul posto, li stanno torturando.

– “I successivi cambi di nome e ‘rebranding’ di HTS sembrano riecheggiare la strategia di al-Qaeda in Siria di creare sedi e presentarle come organizzazioni cresciute localmente, nate in risposta alle esigenze dei siriani”. — Commissione statunitense per la libertà religiosa internazionale, novembre 2022.

– Al-Sharaa ha iniziato di recente a vestirsi in giacca e cravatta, e ora si presenta all’Occidente come un “moderato”. Ha parlato di piani per formare un governo di transizione inclusivo che rappresenti diverse comunità che costruiranno istituzioni e gestiranno il paese finché non potrà tenere elezioni libere ed eque. Nei libri di testo, tuttavia, il suo governo ha sostituito la parola “legge” con “sharia” e ha utilizzato l’insegnamento islamico per reclutare il nuovo esercito del paese.

– “Sotto il controllo di HTS a Idlib, al clero cristiano non è consentito uscire con abiti che li rendano riconoscibili come preti o pastori. Le croci sono state rimosse dagli edifici ecclesiastici.” — Open Doors, dicembre 2024.

– “L’Islam non tollera altre culture.” — “Christina”, una cristiana greca in Siria, al Gatestone, gennaio 2025.

– “La nuova Siria non dovrebbe essere istituita senza partiti che rappresentino i gruppi minoritari nel paese, come cristiani, curdi, drusi e alawiti. Il riconoscimento ufficiale e l’accettazione dei jihadisti da parte dei governi occidentali è come mettere spade sul collo dei cristiani in particolare e di chiunque non sia d’accordo con loro in generale.”—”Christina,” una cristiana greca in Siria, a Gatestone, gennaio 2025.

Purtroppo, la persecuzione dei cristiani nella “Valle dei Cristiani” ( Wadi al-Nasara ) in Siria, abitata in maggioranza da Greci originari di Antiochia, è in aumento.

Dopo che le forze del gruppo terroristico Hayat Tahrir al-Sham (“HTS”) affiliato ad al-Qaeda hanno conquistato Damasco e rovesciato il regime siriano di Assad nel dicembre 2024, hanno esortato i residenti della Valle dei Cristiani a consegnare tutte le armi che tenevano per autodifesa, dicendo loro che i civili non sarebbero stati feriti. Tuttavia, da quando i jihadisti hanno preso il controllo della Siria, circa 500.000 cristiani nel paese hanno dovuto affrontare crescenti persecuzioni e rapimenti.

Il 14 febbraio 2025, circa 10 uomini cristiani sono stati rapiti da musulmani da un villaggio nella valle, anche se, a quanto si dice, sono stati rilasciati in seguito. Il 16 febbraio altri cristiani, tre dei quali identificati come Majd Shahoud, Tony Salloum e Bahjat Shehab, sono stati rapiti da un altro villaggio nella zona. I loro rapitori, secondo fonti sul campo, li stanno torturando.

Nel giro di pochi giorni, islamisti armati hanno violato un cimitero nella città cristiana di Zaydal, a est della città di Homs, dove hanno rovesciato e rotto una croce di pietra e profanato tombe . Il 17 febbraio, uomini mascherati hanno lanciato bombe fumogene contro la chiesa di Nostra Signora dell’Annunciazione nel villaggio cristiano di al-Masmiyah, a Daraa.

HTS è un gruppo terroristico formatosi nel 2017 dalla fusione di cinque milizie islamiste. Da allora, HTS ha governato Idlib nella Siria nord-occidentale. Nel 2018, è stato designato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti come organizzazione terroristica straniera.

A fine novembre 2024, le forze jihadiste hanno lanciato un’offensiva, guidata da HTS. A dicembre, in meno di due settimane, in una marcia attraverso la Siria, HTS ha rovesciato Bashar al-Assad, ponendo fine al regime baathista durato sei decenni della sua famiglia.

Il fondatore di HTS Ahmed Al-Sharaa, precedentemente noto come Abu Mohammad al-Jolani, divenne poi presidente della Siria e de facto governante. Prima di allora, aveva prestato servizio come “laureato” del Jabhat Al-Nusra (Nusrah Front), un’altra organizzazione terroristica straniera designata e affiliata siriana di al-Qaeda. Una taglia di 10 milioni di dollari per il suo arresto è stata rimossa dall’amministrazione Biden il 20 dicembre 2024, presumibilmente nella speranza che non trascinasse la Siria in un baratro estremista.

I leader dello Stato Islamico (“ISIS”) hanno utilizzato il territorio controllato da HTS in Siria come rifugio sicuro. Due importanti operazioni militari statunitensi hanno preso di mira i leader dell’ISIS nelle aree controllate da HTS: Abu Bakr Al-Baghdadi nel 2019 e Abu Ibrahim Al-Hashimi Al-Quraishi nel 2022.

HTS, a causa della sua affiliazione con al-Qaeda e ISIS, è stata anche inserita nella lista nera delle organizzazioni terroristiche dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La designazione è stata recepita nel diritto dell’Unione europea ed è seguita da tutti i 27 stati membri dell’UE.

Come riportato dalla Commissione statunitense per la libertà religiosa internazionale nel 2022, in ” Libertà religiosa in Siria sotto Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) “:

[HTS] rimane una potente fonte di un salafita-jihadismo che limita la libertà religiosa dei musulmani sunniti non conformi e minaccia la proprietà, la sicurezza e l’esistenza di gruppi di minoranze religiose come alawiti, cristiani e drusi. Inoltre, la coltivazione da parte di HTS di una relazione reciprocamente e politicamente conveniente con la Turchia – che rappresenta di per sé una minaccia distinta per i gruppi di minoranze religiose vulnerabili tramite le sue incursioni militari nella Siria settentrionale – aggrava le pericolose condizioni di libertà religiosa a Idlib e nei suoi dintorni. HTS, o Organizzazione per la Liberazione del Levante, ha subito diversi cambiamenti di nome e presunta identità sin dalle sue origini nel 2011 come Jabhat al-Nusra, originariamente un fronte siriano per lo Stato Islamico in Iraq, che all’epoca era a sua volta un’affiliata irachena di al-Qaeda. I successivi cambi di nome e “rebranding” di HTS sembrano riecheggiare la strategia di al-Qaeda in Siria di stabilire filiali e presentarle come organizzazioni cresciute localmente in risposta alle esigenze dei siriani… Nel 2021 e nel 2022, HTS ha continuato a perpetrare alcune delle stesse violazioni dei diritti umani, tra cui torture, sparizioni forzate, stupri e altre violenze sessuali e omicidi in detenzione, che la Commissione internazionale indipendente d’inchiesta sulla Siria delle Nazioni Unite ha documentato per l’organizzazione e i suoi predecessori fino al 2020. Dopo aver preso il controllo delle prigioni governative e averne create altre, HTS ha utilizzato la detenzione motivata da discriminazioni settarie e i relativi rapimenti e richieste di riscatto contro membri di gruppi minoritari. Le minoranze religiose, tra cui musulmani non sunniti e drusi, entrambi da tempo bersagli della discriminazione, delle molestie e del sunnismo forzato dei gruppi ribelli sunniti, si sono convertiti all’Islam sunnita o sono fuggiti dai territori di HTS e coloro che sono rimasti non sono rappresentati negli organismi ufficiali che governano l’area.

Nel 2023, il Dipartimento di Stato americano ha riferito : “Gruppi terroristici armati come Hayat Tahrir al-Sham hanno commesso un’ampia gamma di abusi, tra cui omicidi, rapimenti, abusi fisici e reclutamento o impiego di bambini soldato”.

Al-Sharaa ha iniziato di recente a indossare giacca e cravatta e ora si presenta all’Occidente come un “moderato”. Ha parlato di piani per formare un governo di transizione inclusivo che rappresenti diverse comunità che costruiranno istituzioni e gestiranno il paese finché non potrà tenere elezioni libere ed eque. Nei libri di testo, tuttavia, il suo governo ha sostituito la parola “legge” con “sharia” e ha utilizzato l’insegnamento islamico per reclutare il nuovo esercito del paese.

HTS ha un programma islamico fondamentalista e da tempo mira a installare la legge della sharia in Siria . Nel dicembre 2024, l’organizzazione per i diritti umani Open Doors ha riferito: “Sotto il controllo di HTS a Idlib, al clero cristiano non è consentito uscire con abiti che li rendano riconoscibili come preti o pastori. Le croci sono state rimosse dagli edifici ecclesiastici”.

Al-Sharaa ha dichiarato il mese scorso che l’organizzazione delle elezioni nazionali in Siria potrebbe richiedere fino a cinque anni.

“Christina”, una cristiana greca che vive in una città a maggioranza cristiana in Siria, ha detto al Gatestone, a condizione di mantenere l’anonimato, che il motivo principale per cui non c’è ancora una persecuzione sistematica dei cristiani in Siria è “la vasta e multipla attenzione dei media rivolta alle aree popolate da cristiani”.

Questa attenzione significa che un minor numero di controlli potrebbe consentire ai jihadisti di spingersi troppo oltre: hanno già preso il controllo di alcune zone cristiane e la copertura mediatica è stata limitata a livello locale o statale. Ad esempio, a Damasco e nelle sue campagne, e nelle aree rurali dove nessuno può documentare le violazioni [commesse dalle] forze jihadiste, simboli islamici come l’hijab vengono imposti anche alle donne cristiane. È una violazione delle nostre libertà. In altre aree, i cristiani sono sottoposti a molestie da parte dei musulmani, come l’invasione di terre e case cristiane, rapimenti e richieste di riscatto per liberare i rapiti. La paura più grande dei cristiani è la possibile applicazione della legge islamica da parte del regime e l’imposizione della jizya , una tassa richiesta ai non musulmani come “protezione”, o persino l’imposizione dell’Islam su di noi in futuro. Ciò che personalmente temo di più è lo scoppio di nuovi conflitti armati e la possibilità che i jihadisti commettano massacri contro di noi.

Christina ha detto che non aveva lasciato la Siria nemmeno durante gli anni della guerra civile, ma che ora il peso economico per la comunità cristiana era diventato insopportabile:

Speriamo in un miglioramento dell’economia perché la situazione è straziante. Molti cristiani ora, soprattutto dopo che lo Stato ha smesso di pagare gli stipendi ai dipendenti, stanno cercando di sopravvivere al di sotto della soglia di povertà. Anche la situazione nel mercato del lavoro è terribile. Soffriamo di molte sfide, sia dal punto di vista economico che in termini di sicurezza.

I ministri degli esteri di Francia e Germania, Jean-Noël Barrot e Annalena Baerbock, si sono recati a Damasco il 3 gennaio per inviare quello che Baerbock ha descritto come un chiaro segnale che un “nuovo inizio politico tra Europa e Siria è possibile”, secondo Euronews. Christina ha detto di non essere d’accordo:

Non credo che riconoscere un gruppo affiliato ad al-Qaeda come governo ufficiale sia una buona idea, soprattutto dopo che i suoi leader, guidati dal suo presidente, hanno già dimostrato di essere terroristi e che a causa loro è stato versato il sangue di così tante persone. Il riconoscimento da parte dell’Occidente di un simile gruppo terroristico rappresenterebbe una mancanza di giustizia nei confronti degli innocenti da loro assassinati, e sappiamo che sono sempre lo stesso gruppo terroristico, indipendentemente da ciò che affermano di essere. La Siria deve essere un paese laico e democratico. Devono esserci anche partiti politici che rappresentino i cristiani. La nuova Siria non dovrebbe essere istituita senza partiti che rappresentino i gruppi minoritari nel paese, come cristiani, curdi, drusi e alawiti. Il riconoscimento ufficiale e l’accettazione dei jihadisti da parte dei governi occidentali equivale a puntare la spada sul collo dei cristiani in particolare e di chiunque non sia d’accordo con loro in generale.

Christina ha affermato che la maggior parte dei cristiani in Siria sono di origine greca, ma per secoli sono stati esposti all’arabizzazione forzata:

Oggi, il nostro popolo greco in Siria parla arabo perché i musulmani arabi, da quando hanno invaso il Levante nel settimo secolo, si sono rifiutati di lasciare spazio ad altre lingue. In altre parole, tutto è stato arabizzato imponendo la lingua araba e perseguitando chiunque parlasse greco, tranne ciò che l’arabo non poteva arabizzare dai termini greci che usiamo nella nostra lingua colloquiale fino ad oggi. L’Islam non tollera altre culture, quindi la lingua greca è stata gradualmente abolita fino al punto di scomparire tra la gente e la sua esistenza è stata limitata al campo dello studio teologico. Spero che la Grecia faccia qualcosa per aiutarci, noi cristiani greci qui, come inviare aiuti o garantire protezione per le nostre regioni da qualsiasi futuro attacco a cui potremmo essere esposti, o aiutarci a uscire da qui, specialmente quelli che hanno sempre sofferto perché le loro aree erano zone di conflitto. Penso che il governo greco ora abbia una responsabilità nei confronti della nostra gente qui.

Eiad Herera, portavoce dell’Organizzazione greca di Antiochia, ha dichiarato al Gatestone:

I cristiani siriani, compresi gli antiocheni greci, sono da tempo una comunità pacifica e tollerante in Siria e nel Levante. A differenza di altri gruppi, non hanno formato milizie né hanno preso parte alla guerra civile. Hanno tenuto solo armi leggere per autodifesa. Tuttavia, hanno dovuto affrontare ripetuti rapimenti, attacchi alle loro chiese e ai loro cimiteri e una crescente violenza settaria, mentre il nuovo governo non è riuscito a proteggerli. Gli Stati Uniti, l’ONU, la Grecia e la comunità internazionale devono agire con urgenza per salvaguardare queste comunità vulnerabili. Questa è la loro patria ancestrale, ma il loro numero sta rapidamente diminuendo.

Informazioni sull’autore

Uzay Bulut è una giornalista turca e Distinguished Senior Fellow presso il Gatestone Institute. Il Gatestone Institute , un think tank e un consiglio politico internazionale non-partisan e senza scopo di lucro, si dedica a informare il pubblico su ciò che i media aziendali non riescono a riportare.

Immagine di copertina: Al-Sharaa e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante una conferenza stampa ad Ankara, Turchia, il 4 febbraio 2025. Fonte: Gatestone Institute