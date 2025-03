Lo Spirito Sospinse Gesù nel Deserto. Padre Nostro, in Quaresima. R.S.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro sito, R.S., che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sul tempo spirituale che stiamo vivendo. Buona lettura e diffusione.

§§§

PADRE NOSTRO

Premessa di Gesù: il Padre sa di quali cose avete bisogno prima ancora che voi gliele chiediate.

Intendere bene a chi ci rivolgiamo pregando

Padre = ci si rivolge a Dio da figli!

Nostro = non figli unici, ma con dei fratelli

Che sei nei cieli = rinati dall’alto (Gv 3,3-8)

Le prime cose da chiedere, sapendolo Dio e Padre

Sia santificato il tuo nome

Venga il tuo regno

Sia fatta la tua volontà

Il Padre ha già un nome santo, un regno e una volontà onnipotente: non siamo noi a ottenergliele pregando, perché ci sono già: per noi la Grazia è quella di riconoscerle e di parteciparle, entrandovi da figli.

In terra la realtà celeste (tre volte “tuo/a”: del Padre)

Come in cielo così in terra

Prime due domande, unite dalla “e”

Dacci oggi il nostro pane quotidiano

E rimetti a noi i nostri debiti

Sono due richieste che portano il Cielo in terra: sono spirituali e riguardano pane e debiti su un piano ultraterreno, dove la storia diventa eternità, nel quotidiano, nell’attualità assoluta di Dio presente.

Il pane che salva è eucaristico, l’ostia (vittima) vivente che redime mediante il perdono sacramentale.

Nota bene: il peccato lo intendiamo come qualcosa in più (la macchia), ma Gesù dice di usare la parola “debito” per indicare soprattutto quello che manca!

Come faccio a riparare? So che devo, ma da solo non posso! Il debito mi supera. Rimettere un debito non cancella qualcosa che c’è, ma la possibilità di aggiungere quel che manca e che mi trova drammaticamente incapace.

In terra la realtà celeste (bis, ma che spetta a noi)

Come noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori

In greco il verbo è al passato: quindi è una volontà già in atto, praticata per quel che possiamo verso gli altri.

Ma non siamo noi la misura della misericordia di Dio: sarebbe un disastro, del puro farisaismo vanitoso che non colmerebbe mai il nostro debito!

Almeno però diciamo al Padre che impariamo da lui a farlo.

Seconde due domande, unite dal “ma” avversativo

E non ci indurre in tentazione,

Ma liberaci dal male.

E’ la richiesta fiduciosa di un figlio, con abbandono: Padre, se lo Spirito mi conduce nella prova, Tu liberami dal male, perché io non sia tentato a compierlo.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

Condividi i miei articoli:



Tag: GESÚ, padre nostro, quaresima, R.S.



Categoria: Generale