Il Canada Ammette che i “Booster” del Siero Hanno Innescato un’Ondata di Decessi. Slay News.

Il governo canadese ha ammesso che le dosi di “richiamo” dell’mRNA del Covid hanno innescato un forte aumento dei decessi tra le persone che hanno ricevuto i “vaccini”.

La disgustosa ammissione è stata fatta in un rapporto dell’Agenzia di sanità pubblica del Canada (PHAC).

In una risposta parlamentare, il rapporto del PHAC rivela che i decessi aumentano drasticamente tra gli individui che sono stati “rinforzati” con un terzo e un quarto “vaccino” mRNA contro il Covid.

I cittadini che hanno ricevuto il vaccino “rinforzato” hanno avuto una mortalità molto più alta rispetto ai non vaccinati, rivela la risposta del PHAC.

Un’inchiesta parlamentare condotta dal deputato conservatore Cathay Wagantall ha posto diverse domande al PHAC.

Le domande riguardavano ritardi e incongruenze nella comunicazione da parte di Statistics Canada dei dati sulla mortalità in eccesso.

L’indagine ha inoltre richiesto informazioni statistiche sui decessi per COVID-19 in base allo stato vaccinale da giugno 2022 a settembre 2022.

In risposta, il 16 settembre 2024 il PHAC ha informato il deputato Wagantall che tra giugno e agosto 2022 i tassi di mortalità sono aumentati tra i cittadini “favoriti”.

Secondo il rapporto , i decessi sono stati notevolmente più alti tra coloro che avevano ricevuto due, tre e quattro dosi di vaccino mRNA anti-Covid rispetto ai non vaccinati.

In precedenza, la PHAC aveva sostenuto che, con la diminuzione dell’efficacia del vaccino, ci si aspettava un aumento dei decessi tra coloro che avevano ricevuto due dosi (la serie primaria).

L’agenzia ha insistito sul fatto che ciò era prevedibile, dato che la maggior parte della popolazione era stata vaccinata con due dosi.

Tuttavia, solo una piccola percentuale di canadesi ha scelto di ricevere una quarta dose.

La quarta dose, o dose di richiamo, veniva somministrata durante il periodo di richiesta del deputato Wagantall, rendendo impossibile per il PHAC applicare la stessa argomentazione.

I dati forniti dal PHAC nella sua risposta si riferiscono al periodo compreso tra giugno e settembre 2022.

Tra il 13 e il 27 giugno 2022, la media dei decessi settimanali è stata di 23,3 tra gli individui non vaccinati, 73,3 tra gli individui completamente vaccinati con una dose aggiuntiva e 144 tra gli individui completamente vaccinati con due o più dosi aggiuntive.

Dal 4 al 18 luglio 2022, i decessi tra i soggetti non vaccinati sono stati in media 13 a settimana, rispetto ai 63 decessi tra gli individui completamente vaccinati con una dose aggiuntiva e ai 20 decessi tra quelli con due o più dosi aggiuntive.

Dal 25 luglio al 29 agosto 2022, la media dei decessi settimanali tra gli individui non vaccinati è stata di 28,7, mentre i decessi tra gli individui completamente vaccinati con una dose aggiuntiva sono stati di 109,3.

I decessi tra i soggetti con due o più dosi aggiuntive sono stati in media 46,3.

Esaminando la media nel periodo di due mesi e mezzo, gli individui completamente vaccinati con una dose aggiuntiva (tre dosi) hanno registrato il tasso di mortalità settimanale più elevato, pari a 81,87.

Seguono coloro che hanno ricevuto due o più dosi aggiuntive (quattro o più dosi) a 70,1.

Nello stesso periodo, il gruppo non vaccinato ha registrato la media più bassa, pari a 21,67.

I risultati emergono in un momento in cui aumentano gli avvertimenti sui “booster e sulle iniezioni di mRNA in generale.

Come riportato in precedenza da Slay News, i medici hanno appena diramato un agghiacciante avvertimento dopo aver scoperto che le dosi di “richiamo” dell’mRNA del Covid hanno iniziato a causare il “risveglio” di un virus mortale nelle persone che hanno ricevuto i “vaccini”.

Un gruppo di medici ha confermato che i “vaccini” a mRNA contro il Covid provocano il “risveglio” delle infezioni tubercolari (TB) dormienti nelle persone.

Si stima che circa il 25% della popolazione mondiale sia affetto da tubercolosi latente.

La maggior parte delle persone non è a conoscenza dell’infezione dormiente perché è completamente asintomatica e non causa alcun problema di salute, a patto che rimanga latente.

Tuttavia, dei circa 8 milioni di persone a cui ogni anno viene diagnosticata la tubercolosi nel mondo, più di un milione muore.

Tuttavia, i medici hanno ora confermato che i “booster” dell’mRNA del Covid possono “risvegliare” il virus dormiente e causare sintomi gravi e potenzialmente fatali.

Nel frattempo, importanti scienziati della rinomata Università di Yale hanno confermato che le iniezioni di mRNA del Covid causano la sindrome da immunodeficienza acquisita con vaccino (VAIDS).

Uno studio sensazionale condotto dai ricercatori della Yale University School of Medicine ha scoperto che le iniezioni di mRNA alterano la biologia umana, innescando una produzione di proteine spike a lungo termine, che aumenta nel tempo.

Gli scienziati avvertono che i vaccini a mRNA contro il Covid alterano gli immunofenotipi delle cellule T, che scatenano il VAIDS, ovvero “l’AIDS indotto dal vaccino”.

