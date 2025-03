Chi c’è dietro il Pasticciaccio Brutto in Romania? Indovinate…George Soros. Josefina Pascal.

LA ONG APPOGGIATA DA SOROS DIETRO LA CENSURA DELL’UE LAVORA ANCHE PER BLOCCARE IL CANDIDATO PRESIDENTE RUMENO GEORGESCU

Una ONG finanziata da Soros che ha contribuito a creare il Digital Services Act (DSA) dell’UE e ha guidato gli sforzi per censurare le voci di destra in tutta Europa è la stessa che lavora attivamente per bloccare il candidato presidenziale rumeno Calin Georgescu.

La giornalista investigativa rumena Iosefina Pascal ha scoperto che la stessa ONG, Avaaz, che ha censurato i partiti conservatori in Polonia, Spagna, Germania e Francia, è quella che ha interferito nelle elezioni rumene, sostenendo gli sforzi per contestare la candidatura di Georgescu in tribunale.

Il gruppo ha una lunga storia di repressione dei movimenti di destra, di chiusura di pagine e account di politici conservatori, di blocco di dibattiti sulle migrazioni di massa e persino di coordinamento di campagne elettorali anti-destra in Spagna, Francia e Italia.

Avaaz è stata direttamente coinvolta nel far passare il Digital Services Act dell’UE, la stessa legge usata per mettere a tacere il dissenso online.

Ora, personaggi legati a questa ONG fanno parte della battaglia legale contro Georgescu, nonostante abbia ottenuto un sondaggio superiore al 40% in tutti i sondaggi principali.

E non si tratta solo della Romania: è la stessa macchina di censura guidata dall’élite che è stata dispiegata in tutta Europa, persino contro Trump ed Elon. Fonte:

Sentenza della BEC sulla candidatura di Calin Georgescu: chiaro eccesso di potere e UN ALTRO pericoloso precedente

“Il rifiuto non si basava su requisiti formali (ad esempio, presentazione di documenti, dichiarazione patrimoniale), ma su questioni sostanziali legate al comportamento di Georgescu.

La BEC ha sottolineato che le sue azioni, precedentemente giudicate dalla Corte costituzionale, dimostravano una manifesta opposizione al quadro democratico, squalificandolo dalla candidatura prima ancora che i requisiti formali fossero pienamente valutati.

Precedenti delle elezioni del 2024: La decisione n. 32 ha annullato il processo elettorale presidenziale del 2024 (a causa delle azioni di Georgescu) e ne ha ordinato il completo riavvio, stabilendo implicitamente che la sua condotta lo squalificava dalla candidatura.

La BEC ha quindi interpretato questa decisione come un giudizio definitivo sulla sua ineleggibilità, rendendo illogico consentirgli di ricandidarsi nel 2025 in circostanze identiche”.

La candidatura di Georgescu è stata respinta esclusivamente sulla base della sentenza della Corte costituzionale di dicembre, senza ulteriori motivazioni, come si può leggere nell’estratto della sentenza riportato sopra.

Ciò significa che abbiamo un PRECEDENTE ORRIBILE di un uomo a cui è stato vietato di candidarsi ANCORA a una carica senza essere stato condannato!

Si tratta di un vero e proprio eccesso, anche secondo la giudice della Corte costituzionale, Iuliana Scântei, che si è pronunciata sulla stessa questione in merito alla candidatura respinta di Șoșoacă in ottobre: “La giudice Scântei ha espresso dissenso, sostenendo che la maggioranza ha oltrepassato la giurisdizione della Corte ai sensi dell’articolo 146 (f), che ha interpretato come limitato alla verifica di condizioni giuridiche oggettive (ad esempio, firme, età) piuttosto che di comportamenti o opinioni soggettive. Ha criticato la mancanza di un giusto processo (ad esempio, nessun diritto alla difesa o procedimenti contraddittori) e ha avvertito che la sentenza crea un precedente per l’eccesso soggettivo della magistratura, indebolendo i diritti elettorali in assenza di espliciti divieti legali (ad esempio, condanne penali). Ha sostenuto che la Costituzione e la legge n. 370/2004 non subordinano esplicitamente la candidatura alla lealtà costituzionale o alla condotta democratica, e tali criteri non hanno una base giuridica per l’esclusione preventiva.

