La violenza settaria travolge la Siria mentre le forze di sicurezza sostenute dall’Occidente devastano le città alawite

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da Ora pro Siria. Buona lettura e diffusione.

The Cradle , 8 marzo 2025



Almeno 147 persone sono state uccise in Siria negli ultimi due giorni, mentre le forze di sicurezza del governo guidato da Hayat Tahrir al-Sham (HTS) hanno portato a termine una serie di massacri ed esecuzioni extragiudiziali contro gli alawiti nelle regioni costiere del paese, nell’ambito di una più ampia campagna di sicurezza volta a colpire i resti dell’ex Esercito arabo siriano (SAA).

Sui social media sono stati pubblicati video di numerosi casi di esecuzioni extragiudiziali, in cui i militanti di HTS del governo di Ahmad al-Sharaa, ex comandante di Al-Qaeda in Iraq, uccidono a sangue freddo alawiti disarmati.

Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani (SOHR), 69 delle persone uccise erano membri della minoranza alawita giustiziati dalle forze di sicurezza, mentre gli altri includevano personale di sicurezza governativo (della setta sunnita), membri dell’ex esercito siriano (della setta alawita) e civili rimasti coinvolti negli scontri.

Tra gli uccisi c’erano 15 uomini alawiti che sono stati giustiziati dalle forze HTS nel villaggio di al-Muktariyya il 7 marzo. “Non è chiaro quale o se qualche criterio sia stato utilizzato per la loro esecuzione”, ha scritto l’esperto siriano Joshua Landis sul sito di social media X. Landis ha aggiunto : “Questo genere di uccisioni indirette è ormai diffuso nei villaggi alawiti. La gente è terrorizzata”.

Altri 20 sono stati uccisi dai militanti HTS nel villaggio di Al-Haffeh nella campagna di Latakia, con i loro corpi ammucchiati in gruppo in un edificio incompiuto. Sembra che siano stati allineati e uccisi in modo ordinato.

Uomini armati ritenuti affiliati al governo guidato da HTS stanno anche prendendo d’assalto le case dei civili nei villaggi alawiti e uccidendone gli occupanti, anche nella lontana città di Waroud, nella campagna settentrionale di Damasco, hanno riferito fonti locali parlando con The Cradle . Le famiglie alawite locali di Waroud erano state precedentemente disarmate dalle forze di sicurezza. Ieri sera, le strade di accesso alla città sono state chiuse, impedendo a qualsiasi famiglia alawita di andarsene. Uomini armati legati al nuovo governo HTS sono andati di casa in casa, uccidendo i residenti questa mattina, hanno riferito fonti a The Cradle .

Medici e infermiere della comunità alawita

uccisi oggi dai miliziani di HTS

nelle cittadine della costa siriana

Gli scontri di venerdì sono scoppiati dopo che i resti dell’ex esercito hanno condotto imboscate e attacchi contro membri del Comando delle Operazioni Militari siriano all’inizio di questa settimana, spingendo il nuovo governo a mobilitare rinforzi da dispiegare nelle regioni costiere di Latakia e Tartous per un’ampia operazione di sicurezza.

L’SOHR ha aggiunto che le forze di sicurezza governative hanno lanciato una grande offensiva su Qardaha, la città natale dell’ex presidente Bashar al-Assad, dopo che i combattenti del precedente governo avrebbero preso il controllo di diversi villaggi. Carri armati e veicoli blindati sono stati schierati nel tentativo di riprendere il controllo delle aree. In precedenza, le forze governative avevano riconquistato Baniyas, una città costiera strategica. Nel frattempo, Jableh rimane sotto il controllo quasi totale del governo, sebbene la resistenza armata persista nelle regioni montuose lungo la costa, ha affermato SOHR.

Le forze HTS hanno preso il controllo della città di Baniyas dopo aver costretto i resti dell’ex esercito a ritirarsi. Le forze governative stanno attualmente rastrellando la periferia della città e l’autostrada usando artiglieria pesante e mitragliatrici, ha aggiunto il monitor dei diritti.

Diversi individui collegati ad al-Qaeda sono stati nominati per carichi importanti nel nuovo governo siriano. I combattenti stranieri entrati illegalmente nel paese durante la guerra di Damasco sostenuta dagli Stati Uniti sono stati nominati in posizioni importanti nelle nuove forze armate.

https://thecradle.co/articles-id/29272?