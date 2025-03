Cuaresma: el Ayuno. Quinta meditación de Investigador Bíblico.

2∗¡Sálvame, oh Dios! porque las aguas me han llegado al cuello. 3Estoy sumergido en lo hondo del fango, y no hay donde hacer pie; he caído en aguas profundas y me arrastra la corriente. 4Me he cansado de llamar, mi garganta ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. 5∗Más que los cabellos de mi cabeza son los que sin causa me odian. Son demasiado poderosos para mis fuerzas los que injustamente me hostilizan, y tengo que devolver lo que no he robado. […]11∗Mi afligí con ayuno, y se me convirtió en vituperio. 12Me vestí de cilicio, y vine a ser la fábula de ellos. […] 17Escúchame, Yahvé, porque tu gracia es benigna; mírame con la abundancia de tu misericordia; 18no escondas tu rostro a tu siervo, escúchame pronto porque estoy en angustias. 19Acércate a mi alma y rescátala; por causa de mis enemigos, líbrame.

