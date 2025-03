Siria, 240 Persone Giustiziate in un Giorno dagli Uomini del Democratico Al Jolani, Appoggiato dall’Occidente.

Ulteriori dettagli sui decessi, documentati dal SOHR, possono essere riassunti come segue:

Un membro della fazione filo-turca “Esercito Nazionale” è stato ucciso e altri sono rimasti feriti a causa di un attacco da parte di un drone appartenente alle SDF al loro veicolo alla periferia del villaggio di Aloush, in prima linea presso la diga di Teshreen.

Un giovane è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco durante gli scontri con un altro giovane ad Al-Hasakah.

Sette civili sono stati uccisi a Lattakia, colpiti a morte da membri del Ministero della Difesa e delle Forze di sicurezza interna.

24 civili sono stati uccisi nel villaggio di Al-Shair a Lattakia, dopo essere stati colpiti a morte da membri del Ministero della Difesa e delle Forze di sicurezza interna.

38 civili sono stati uccisi nel villaggio di Al-Mukhtariya a Lattakia, dopo essere stati colpiti a morte da membri del Ministero della Difesa e delle Forze di sicurezza interna.

Sette civili sono stati uccisi nel villaggio di Al-Hafa a Lattakia, dopo essere stati colpiti a morte da membri del Ministero della Difesa e delle Forze di sicurezza interna.

Due giovani sono stati uccisi a Tartous, colpiti a morte da membri del Ministero della Difesa e delle Forze di sicurezza interna.

Al-Sheikh Shaaban Mansour e suo figlio sono stati uccisi a Salhab, ad Hama, dopo essere stati colpiti a morte da membri del Ministero della Difesa e delle Forze di sicurezza interna.

22 civili sono stati uccisi nel villaggio di Qarfis dopo essere stati colpiti a morte da membri del Ministero della Difesa e delle Forze di sicurezza interna.

34 membri della Sicurezza generale e del Ministero della Difesa sono stati uccisi in attacchi da parte di gruppi armati a Jabaleh, a Lattakia.

42 membri di gruppi armati sono stati uccisi negli scontri con l’Amministrazione per la sicurezza generale a Jabaleh, a Lattakia.

60 persone sono morte, tra cui dieci donne e cinque bambini, nella città di Baniyas, dopo essere state uccise a colpi di arma da fuoco da membri del Ministero della Difesa e delle Forze di sicurezza interna.

Infine questo articolo della BBC.

Le forze di sicurezza siriane accusate di aver giustiziato decine di alawiti

La BBC News non è stata in grado di verificare le affermazioni secondo cui gli omicidi sarebbero stati commessi dalle forze dei nuovi governanti siriani.

L’Osservatorio siriano per i diritti umani (SOHR), con sede in Gran Bretagna, ha dichiarato che 162 civili sono stati uccisi in “esecuzioni sul campo” nella regione, cuore pulsante del deposto presidente Bashir al-Assad, anch’egli appartenente alla setta alawita.

Tra le vittime ci sono 13 donne e cinque bambini, ha riferito il SOHR all’agenzia di stampa AFP.

I nuovi governanti siriani, che hanno cacciato Assad a dicembre, hanno dichiarato che è in corso un’operazione militare nella città natale dell’ex presidente, Qardaha.

Nella sua prima dichiarazione dallo scoppio della violenza, il presidente ad interim del Paese, Ahmed al-Sharaa, ha affermato che la Siria perseguirà i “resti” del deposto regime di Assad e li porterà a processo, riporta Reuters.

Ciò segue gli scontri tra le forze governative e i combattenti fedeli ad Assad , che hanno causato più di 70 morti.

È stato imposto il coprifuoco nelle città di Homs, Latakia e Tartous, dove sono scoppiati gli scontri, e il governatore di Latakia ha dichiarato che è stata tagliata tutta l’energia elettrica nella provincia.

In precedenza, BBC Verify aveva confermato due video che mostravano un cadavere trascinato da un’auto a Latakia.

La violenza ha lasciato la comunità alawita “in uno stato di orrore”, ha detto alla BBC Newshour un attivista siriano della città.

“Si sentono così spaventati. Sono in stato di shock”, ha detto l’attivista, che non ha voluto usare il suo nome per paura di rappresaglie.

“Non sanno cosa fare. Non c’è un governo o uno stato pronto ad aiutarli, a proteggerli”, ha aggiunto.

L’inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, Geir Pedersen, ha dichiarato di essere “profondamente preoccupato” per le notizie sugli scontri e sulle uccisioni.

Ha invitato tutte le parti ad “astenersi da azioni che potrebbero infiammare ulteriormente le tensioni, esacerbare il conflitto, esacerbare le sofferenze delle comunità colpite, destabilizzare la Siria e mettere a repentaglio una transizione politica credibile e inclusiva”.

La regione è il cuore della minoranza alawita e una roccaforte della famiglia Assad, che appartiene alla setta.

Le stime sul numero delle persone uccise durante gli scontri variano e la BBC non è stata in grado di verificarle in modo indipendente.

Gli abitanti affermano di essere stati bersaglio di violenze settarie; una donna alawita ha dichiarato alla BBC Arabic che molti siriani sono “spaventati”, indipendentemente dal fatto che si trovino sulla costa o nella capitale.

Ha aggiunto che “tutti sono terrorizzati dall’attuale incitamento” e temono di diventare “capri espiatori”.

Turchia e Russia hanno avvertito che lo spargimento di sangue, il peggiore da quando Assad è stato rovesciato a dicembre, minaccia la stabilità dell’intera regione. La Germania ha esortato la Siria a evitare una “spirale di violenza” dopo gli scontri.

Gli alawiti, la cui setta è una propaggine dell’Islam sciita, costituiscono circa il 10% della popolazione siriana, in maggioranza sunnita.

Ulteriori segnalazioni di Ian Aikman

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898