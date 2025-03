La Sceneggiata del Riarmo Europeo, che Fa Comodo a Tutti. Tranne che ai Popoli. Matteo Castagna.

Carissimi StilumCuriali, Matteo Castagna, a cui va il nostro grazie, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sugli ultimi sviluppi di geopolitica. Buona lettura e diffusione.

di Matteo Castagna

Nasce l’Europa della difesa, ma l’Ue si svela divisa nel sostegno all’Ucraina, a causa dell’opposizione interna di Orban. In altri termini, il summit di Bruxelles si è rivelato sostanzialmente inutile.

Il Consiglio europeo straordinario ha segnato passi avanti verso la creazione di una difesa comune, anche se molti considerano questa decisione solo l’inizio del percorso. Si tratta della prima volta che i leader europei si confrontano, in un incontro a 27, dopo il cambiamento scaturito dalla telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin, registrata lo scorso 12 febbraio.

Da quel momento, l’accelerazione è stata rapida, con la Commissione europea che ha messo sul tavolo un piano concreto per rafforzare la difesa europea e sostenere contemporaneamente Kiev, in un momento di ritirata del supporto da parte di Washington.

“A dire il vero, trovo sempre più difficile trattare con l’Ucraina. E non hanno mappe. Come sapete, ci incontreremo in Arabia Saudita all’inizio della prossima settimana. “Penso che per raggiungere un accordo definitivo potrebbe essere più facile trattare con la Russia, il che è sorprendente, perché hanno tutte le carte in regola”, ha detto Donald Trump a “Insider Quitaly”, in vista dell’incontro tra Stati Uniti e Ucraina, in Arabia Saudita.

Da mesi, la grande finanza sta uscendo dai titoli delle grandi compagnie farmaceutiche e della transizione energetica e si sta riposizionando massicciamente sui titoli della difesa. Il processo è in atto da tempo, da ben prima dell’elezione di Trump.

Quello a cui stiamo assistendo in questi giorni, è una grande sceneggiata, con un copione recitato a memoria dagli attori e un finale già scritto. Alla fine, il riarmo dell’Europa fa comodo a tutti:

1) alla Finanza, che aveva urgente bisogno di una nuova bolla, agli Stati Uniti, che da decenni chiedono agli alleati europei di spendere di più per la difesa;

2) alla Commissione Europea, che attraverso il “ReArmEU” spera di frenare le forze centrifughe e di cementificare l’architettura dell’Unione

3) agli Stati Nazionali, che si fingono perplessi, ma in realtà sperano, attraverso l’aumento della spesa pubblica per la difesa, di rilanciare un’economia esangue. La trama è già decisa da tempo, il resto sono diversivi, variazioni sul tema, effetti speciali, armi di distrazione di massa.

Tutti ci guadagnano, tranne il popolo. Il piano di Ursula von der Leyen, approvato da 26 paesi membri su 27 prevede che 150 miliardi degli 800 previsti siano a debito, ossia vengano raccolti sul mercato, mediante l’emissione di obbligazioni. Gli altri 650 dovranno venire dagli stati membri, i quali avranno la scelta tra aumentare le imposte, tagliare altre voci di spesa o optare per un mix di entrambe le cose.

Nessuno, a Bruxelles o a Washington, crede seriamente che Putin, domani o dopodomani, invaderà l’Europa. Ma a loro fa comodo che voi ci crediate. Così, quando alla prossima finanziaria vi chiederete come mai è stata data un’altra sforbiciata alla sanità, alla scuola o ad altri servizi, vi potranno rispondere che è un sacrificio necessario per difendere il vostro paese e la vostra democrazia.

Serve fare chiarezza anche sulla pressante narrazione mediatica europea che vorrebbe la Russia paese aggressore dell’Ucraina nel 2022, messa in discussione dal Presidente USA, Trump. A questa propaganda possono credere solo i corrotti interessati, gli ignoranti funzionali, i plagiati dal mainstream.

Nella telefonata trapelata, probabilmente intercettata dai servizi russi, tra i diplomatici del Dipartimento di Stato e gli agenti dello stato profondo, Victoria Nuland e Geoffrey Pyatt, viene rivelato che nel 2014 il Dipartimento di Stato/CIA di Barack Obama (con Joe Biden, come vice) ha finanziato gruppi militanti estremisti per iniziare una guerra civile in Ucraina e a iniziare il cambio di regime con un suo burattino: Arseniy Petrovych Yatsenyuk. Le parole contro la UE sono molto volgari e dure.

Dopo il colpo di Stato di Maidan, la CIA possedeva l’Ucraina per procura, che utilizzava come un “parco giochi offshore per il racket criminale e il riciclaggio di denaro”. Di fatto, l’Ucraina si era trasformata in una specie di base della CIA piazzata direttamente al confine con la Federazione Russa.

Successivamente gli USA/NATO hanno cominciato a far crescere l’esercito ucraino, per prepararsi a combattere la Russia, fornendo addestramento, armi, denaro, equipaggiamento, intelligence ecc.

La reale missione di Zelensky è portare l’Ucraina nella NATO, così da innescare la Terza Guerra Mondiale contro la Russia e i suoi alleati. Ciò che ha rotto il giocattolo è l’Amministrazione Trump, che non vuole entrare in campo con la NATO, se essa volesse dirigere le operazioni militari contro Putin. Peraltro, qualche Napoleone improvvisato non ha tenuto conto che gli USA forniscono il 60% del potenziale bellico della NATO. Senza gli USA, ogni piano di attacco è impensabile e realisticamente irrealizzabile.

Zelensky e il deep State stanno cercando una lunga guerra su vasta scala per coprire, secondo vari analisti, quello che sarebbe “il più grande scandalo di riciclaggio e crimini contro l’umanità per lo sviluppo di armi biologiche”, che sia mai stato scoperto al mondo.

Questa ricostruzione, mai smentita da nessuno, è reperibile, in versione integrale su Youtube, quale registrazione di una trasmissione andata in onda su Il Nove, dal titolo: “Marco Travaglio spiega, passo passo, il conflitto tra Ucraina e Russia, accordi e disaccordi”, che vale la pena di ascoltare integralmente.

In linea con la narrazione di Travaglio, c’è il giornalista dei BRICS Lucas Leiroz, che sul suo “Strategic Culture Foundation” scrive: “l’Operazione Militare Speciale, inizialmente intesa come un’azione rapida e decisiva, ha visto la sua strategia modificata con l’intensificarsi del conflitto.

L’obiettivo di smilitarizzare l’Ucraina non è mai stato solo una questione di sicurezza per la Russia, ma una lotta esistenziale contro l’espansione della NATO e le minacce poste da un regime controllato da forze estremiste a Kiev. Il coinvolgimento diretto dell’Occidente nel fornire supporto militare all’Ucraina ha ampliato l’operazione, trasformando il conflitto in una guerra più ampia con implicazioni globali”.

La guerra cessò di essere una semplice disputa per il riconoscimento della popolazione russa nel Donbass e si trasformò in un campo di battaglia ideologico e geopolitico, dove la Russia si posizionò come una forza di resistenza all’ordine unipolare imposto dagli Stati Uniti e dai loro alleati dal 1991, perché abbandonata, sottovalutata e mai coinvolta in un processo bilaterale che la inglobasse, in qualche modo, nell’Europa post comunista.

“I colloqui non riflettono un vero desiderio di pace – sostiene Leiroz – ma un tentativo di ritardare l’inevitabile, mentre l’Occidente cerca di guadagnare tempo per riorganizzare le proprie forze. Per la Russia, la questione non è solo territoriale, ma anche la necessità di garantire il raggiungimento dei propri obiettivi strategici. La fine del regime di Kiev, la s-militarizzazione del paese e la protezione del Donbass sono solo alcune parti di uno scenario più ampio, che coinvolge la riorganizzazione dell’ordine mondiale.

Dopo tre anni di operazioni, è evidente che gli obiettivi della Russia vengono gradualmente raggiunti. La strada è ancora lunga e la guerra contro l’Occidente, che non si limita al territorio ucraino, è destinata solo a intensificarsi. Allo stesso tempo, la Russia ha dimostrato la sua forza e capacità di adattamento. “Ha in mano le carte”, come ha detto Trump, mentre Zelensky ha gli accordi datati, presi coi Dem americani e i partner liberal europei.

L’Operazione Militare Speciale potrebbe richiedere più tempo per giungere alla sua conclusione finale, ma è senza dubbio il fondamento di un nuovo capitolo nella storia del mondo, in cui le potenze emergenti sono le protagoniste nella lotta per la multipolarità”.

