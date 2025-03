La Quaresima 2025 e le Mura di Gerico: come e perché Crolleranno. Sergio Russo, Costanza Settesoldi.

LA QUARESIMA 2025 E LE MURA DI GERICO

Come e perché crolleranno le mura di Gerico

In questa Quaresima 2025 ricorrono esattamente 100 anni da quando fu istituita la Festa di Cristo Re dell’Universo.

Il Signore Gesù ha lasciato detto, ad una sua piccola figlia, Luisa Piccarreta, che da allora, oramai nel lontano 1924, dopo che fossero passati cento anni, verso il cui finale di questi, sarebbe avvenuto di tutto – in male purtroppo, a causa della perversità delle persone – ma, passato questo secolo di menzogne e di morte, finalmente si sarebbe vista la Luce, prima però l’Aurora (Maria), che sempre precede e prepara il sorgere del Sole, Gesù Cristo stesso, che ha promesso di ritornare: «Ma il Figlio dell’uomo, quando ritornerà, troverà ancora la Fede sulla terra?», e non solo, Egli è anche il Padrone della vigna che, al suo ritorno, “farà perire miseramente quei vignaioli omicidi”, instaurando pertanto il Suo Regno!

È stato scritto che, prima che si manifesti l’iniquità, debba essere tolto di mezzo il katechon, vale a dire quel famoso “ostacolo” che impedisce all’iniquità stessa di mostrarsi in tutta la sua perversa e aberrante virulenza, ed infatti, in questi ultimi anni, più o meno a partire dall’anno 2013, abbiamo visto di tutto: inondazioni spaventose, terremoti terrificanti, guerre e rumori di guerre, lupi voraci travestiti da agnelli, che hanno convinto/costretto gente ignara ad inocularsi un siero mortale (in una sorta di roulette russa), la restrizione delle più elementari libertà di scelta, di movimento e di vita, la falsità dei mezzi di informazione, l’arroganza dei governanti, il satanismo delle élites, la prepotenza contro gli esseri più innocenti ed infine – poiché in tale vicenda vi siamo tuttora immersi – il continuo ricatto di una imminente distruzione, del nostro meraviglioso pianeta, attraverso le armi atomiche.

Pur tuttavia, come l’iniquità ha avuto bisogno di disfarsi di “colui che la tratteneva”, così, a somiglianza di ciò, anche l’avvento della Gerusalemme celeste necessita che un’altra città (quest’ultima però, antitetica alla precedente, poiché terrena e preda della più truce barbarie), debba essere conquistata e distrutta: Gerico, di cui è bene che crollino le sue potenti mura.

E tale guerra, fra gli abitanti delle rispettive città, è eminentemente spirituale, ragion per cui non sono sufficienti mezzi e soluzioni umane, bensì vere e proprie armi spirituali: la potenza della Santa Messa, l’efficacia del Santo Rosario, la filiale fiducia in Colei che è Condottiera e Regina di tutti i figli di Dio.

Gerico, spiritualmente parlando, è “un sistema di cose”, che ha preso possesso delle coscienze di molti, rendendo costoro prigionieri e succubi, ma non solo, negando loro pure una via d’uscita e di salvezza dalla penosa situazione in cui essi giacciono.

E dunque, tale presente – e pressante! – appello è rivolto, in primis, ai Sacerdoti, quelli di buona volontà e che hanno fatto propria la grazia di “avere orecchie per intendere”, di modo che in questa Quaresima, così unica e speciale, applichino nelle loro sante messe quotidiane, l’intenzione che appunto cadano le “mura di Gerico”: che crolli questo sistema di cose, in grado di ricoprire di falsità ogni ambito, da quello individuale al sociale, da quello civile all’ambito ecclesiale.

ESEGESI ALLEGORICO-SACRAMENTALE-SPIRITUALE

DEL CAPITOLO 6° DEL LIBRO DI GIOSUÈ

(Premettiamo che la seguente è una nostra personalissima interpretazione).

1 Ora Gerico era saldamente sbarrata dinanzi agli Israeliti; nessuno usciva e nessuno entrava.

È proprio la situazione descritta in precedenza in questo articolo: nessuno può uscire (da quella situazione) e nessuno può entrare (portando nuove notizie e nuova aspettativa di vita).

2 Disse il Signore a Giosuè: «Vedi, io ti metto in mano Gerico e il suo re. Voi tutti prodi guerrieri,

Giosuè è figura di Gesù, il quale dice a noi fedeli, che crediamo e speriamo in Lui: «Coraggio figli, Io vi dò la possibilità di trionfare sui Miei e vostri nemici, su coloro che vogliono toglievi la Fede e la Speranza, e sul loro re, colui che li ispira: Lucifero stesso.»

3 tutti atti alla guerra, girerete intorno alla città, facendo il circuito della città una volta. Così farete per sei giorni.

I prodi guerrieri sono, in senso peculiare, i Sacerdoti, a cui spetta il ruolo principale; ma “atti alla guerra” siamo noi tutti, i battezzati in possesso del nostro triplice ufficio: sacerdotale, profetico e regale. I Sacerdoti, nel fare il loro giro intorno alla città, per sei volte, significa che, durante le sei Domeniche che compongono la Quaresima, dovranno applicare alle loro messe questa particolare intenzione: che crollino le mura di Gerico, ed anzi, se tale intenzione la applicheranno anche durante tutto il periodo quaresimale, la cosa sarà ancora più efficace.

4 Sette sacerdoti porteranno sette trombe di corno d’ariete davanti all’arca; il settimo giorno poi girerete intorno alla città per sette volte e i sacerdoti suoneranno le trombe.

Sette è il numero della pienezza, della completezza e, in una parola, del sigillo divino; il corno d’ariete è la proclamazione della Parola di Dio e l’arca santa contiene la Santissima Eucaristia, e Colei che Lo porta e ce lo dona è sempre Lei, la Beata Vergine, indissolubilmente a Lui legata ed operante.

5 Quando si suonerà il corno dell’ariete, appena voi sentirete il suono della tromba, tutto il popolo proromperà in un grande grido di guerra, allora le mura della città crolleranno e il popolo entrerà, ciascuno diritto davanti a sé».

La parola di Dio contiene le profezie riguardanti questo tempo, il futuro del mondo e della Chiesa. E il grido di guerra è in realtà un “urlo silenzioso”, risuonante nella coscienza di ciascuno: grido di giubilo e di vittoria, per l’intervento del Signore.

6 Giosuè, figlio di Nun, convocò i sacerdoti e disse loro: «Portate l’arca dell’alleanza; sette sacerdoti portino sette trombe di corno d’ariete davanti all’arca del Signore».

Il Signore ispirerà, nel cuore dei Suoi Ministri, in coloro che riconosceranno la Sua voce e la seguiranno, il compito e la missione di celebrare le sante messe secondo l’intenzione che dianzi abbiamo detto…

7 Disse al popolo: «Mettetevi in marcia e girate intorno alla città e il gruppo armato passi davanti all’arca del Signore».

Mentre il popolo, cioè noi laici, dobbiamo aiutare e seguire le direttive di tali sacerdoti, tutti uniti, in una sorta di processione-pellegrinaggio interiore, confortandoli, noi “gruppo armato”, operiamo con l’arma spirituale per antonomasia: il santo Rosario.

8 Come Giosuè ebbe parlato al popolo, i sette sacerdoti, che portavano le sette trombe d’ariete davanti al Signore, si mossero e suonarono le trombe, mentre l’arca dell’alleanza del Signore li seguiva;

Solo il Signore può parlare alla coscienza dei Suoi Sacerdoti, e soltanto essi sapranno risponderGli con altrettanto coraggio e solerzia.

9 l’avanguardia precedeva i sacerdoti che suonavano le trombe e la retroguardia seguiva l’arca; si procedeva a suon di tromba.

L’avanguardia sono le anime-vittima (apporto mistico) che suole esserci in ogni operazione che suscita il Signore; la retroguardia siamo noi fedeli, che dobbiamo come “proteggere le spalle” ai nostri sacerdoti, che stanno in mezzo; la tromba è questo stesso annuncio, che non teme niente e nessuno…

10 Al popolo Giosuè aveva ordinato: «Non urlate, non fate neppur sentire la voce e non una parola esca dalla vostra bocca finché vi dirò: Lanciate il grido di guerra, allora griderete».

Durante la Quaresima, quello di noi laici sarà un “silenzio orante”, sino a che il Signore stesso, giunti sulla soglia della Pasqua di vittoria, ci susciterà nel cuore l’impeto del “grido di guerra” il quale, ascoltato all’orecchio della coscienza, va poi urlato dai tetti della testimonianza.

11 L’arca del Signore girò intorno alla città facendo il circuito una volta, poi tornarono nell’accampamento e passarono la notte nell’accampamento.

L’Eucaristia circonderà così la città del peccato, assediandola con la sua potenza, ma poi tornerà nell’accampamento, cioè ritornerà nella riflessione interiore, passando ivi la notte, vale a dire con il conforto, aggiuntivo, della Confessione (possibilmente)…

12 Di buon mattino Giosuè si alzò e i sacerdoti portarono l’arca del Signore;

Di nuovo un rinnovato fervore, perché i Sacerdoti celebrino Messa…

13 i sette sacerdoti, che portavano le sette trombe di ariete davanti all’arca del Signore, avanzavano suonando le trombe; l’avanguardia li precedeva e la retroguardia seguiva l’arca del Signore; si marciava a suon di tromba.

… celebrino per sette domeniche, per sette giorni, per sette volte… avanti così, nel nome del Signore!

14 Girarono intorno alla città, il secondo giorno, una volta e tornarono poi all’accampamento. Così fecero per sei giorni.

I sei giorni, o sei giri, sono le messe quotidiane…

15 Al settimo giorno essi si alzarono al sorgere dell’aurora e girarono intorno alla città in questo modo per sette volte; soltanto in quel giorno fecero sette volte il giro intorno alla città.

Mentre la settima volta, il settimo giro, il settimo giorno è quello del Signore, la messa domenicale, festiva, solenne, potenziata dal significato che questa possiede, rispetto a tutte le altre messe…

16 Alla settima volta i sacerdoti diedero fiato alle trombe e Giosuè disse al popolo: «Lanciate il grido di guerra perché il Signore mette in vostro potere la città.

A Pasqua, alla pasqua di Resurrezione, eleveremo il nostro grido di guerra: Signore, intervieni col Tuo braccio forte e potente, fa trionfare la giustizia, la verità e la pace, vieni, e non tardare…

17 La città con quanto vi è in essa sarà votata allo sterminio per il Signore; soltanto Raab, la prostituta, vivrà e chiunque è con lei nella casa, perché ha nascosto i messaggeri che noi avevamo inviati.

Dunque Gerico cadrà, e crollerà sulle sue stesse rovine… Certo è strano che soltanto una donna verrà salvata, la prostituta Raab, ma qui, inevitabilmente, ci viene alla mente l’immagine dell’Apocalisse, che parla di una prostituta assisa sui sette colli, e come quindi non pensare ad una piccola parte di questa falsa chiesa, che pur tuttavia ha conservato al suo interno “i messaggeri che noi avevamo inviato”, cioè quelle voci profetiche, sacerdoti, religiosi e laici, che denunciarono i misfatti della Babilonia corrotta e corruttrice…

18 Solo guardatevi da ciò che è votato allo sterminio, perché, mentre eseguite la distruzione, non prendiate qualche cosa di ciò che è votato allo sterminio e rendiate così votato allo sterminio l’accampamento di Israele e gli portiate disgrazia.

“Chi si volta indietro non è adatto per il regno di Dio”, non bisogna riprendere nulla dei modi di pensare, di operare e di essere del vecchio sistema di cose, fuorchè…

19 Tutto l’argento, l’oro e gli oggetti di rame e di ferro sono cosa sacra per il Signore, devono entrare nel tesoro del Signore».

Oro, argento, rame e ferro, tutte le acquisizioni (davvero) scientifiche, scoperte, invenzioni e utensili, tutte cose che, nel loro venire adoperate semplicemente, presentano mera neutralità e che sono state appunto “scoperte” perché Qualcuno lo ha consentito, queste soltanto possono essere conservate e comunque devono “rientrare” da dove esse sono scaturite: nel tesoro del Signore…

20 Allora il popolo lanciò il grido di guerra e si suonarono le trombe. Come il popolo udì il suono della tromba ed ebbe lanciato un grande grido di guerra, le mura della città crollarono; il popolo allora salì verso la città, ciascuno diritto davanti a sé, e occuparono la città.

Al suono della tromba (ma questo lo capiremo – come dice una nota canzone – solo vivendo…), quasi sicuramente qualcosa di angelico avverrà, a cui all’unisono si unirà il “grande grido di guerra”, e finalmente le mura di Gerico crollano, ed ognuno diritto davanti a sé, senza guardare né a destra né a sinistra, tutti occupano la città… che ardiva essa stessa “occupare” il mondo intero!

21 Votarono poi allo sterminio, passando a fil di spada, ogni essere che era nella città, dall’uomo alla donna, dal giovane al vecchio, e perfino il bue, l’ariete e l’asino.

Allo sterminio ogni modo di “essere” e di “pensare”, che sia uomo, donna, giovane, vecchio, bue, ariete o asino! Conoscenze, intuizioni, ispirazioni, consuetudini, accondiscendenze, testardaggini e caparbietà: tutto deve essere eliminato, di ciò che apparteneva alla città corrotta…

22 Ai due uomini che avevano esplorato il paese, Giosuè disse: «Entrate nella casa della prostituta, conducete fuori lei e quanto le appartiene, come le avete giurato».

Ai due messaggeri il compito di recuperare il “salvabile” che, alla stregua di corpo estraneo, era però come fuoco che covava sotto la cenere, ed era quasi l’unica fiammella che dava segni di vita, in mezzo a quella tremenda stasi di cotale città, da cui nessuno poteva uscire e nemmeno entrare…

23 Entrarono i giovani esploratori e condussero fuori Raab, suo padre, sua madre, i suoi fratelli e tutto quanto le apparteneva; fecero uscire tutta la sua famiglia e li stabilirono fuori dell’accampamento di Israele.

È questo un compito che richiede tempo, accuratezza e dedizione…

24 Incendiarono poi la città e quanto vi era, soltanto l’argento, l’oro e gli oggetti di rame e di ferro deposero nel tesoro della casa del Signore.

Ciò è ribadito di nuovo, come precedentemente era stato detto…

25 Giosuè però lasciò in vita Raab, la prostituta, la casa di suo padre e quanto le apparteneva, ed essa abita in mezzo ad Israele fino ad oggi, perché aveva nascosto gli esploratori che Giosuè aveva inviato a Gerico.

Bisogna rendere merito a chi ha aiutato e ha rischiato la vita, nascondendosi tra le fila del nemico…

26 In quella circostanza Giosuè fece giurare: «Maledetto davanti al Signore l’uomo che si alzerà e ricostruirà questa città di Gerico! Sul suo primogenito ne getterà le fondamenta e sul figlio minore ne erigerà le porte!».

Non bisogna “riportare in vita” ciò che era semplicemente causa di morte, poiché facendo questo c’è il pericolo che germi di morte infettino nuovamente quel che è vitale…

27 Il Signore fu con Giosuè, la cui fama si sparse in tutto il paese.

E alla fine… “il mio Cuore Immacolato trionferà!”

In conclusione, è per questa ragione che Benedetto XVI fece la sua Declaratio/Decisio poco prima della Quaresima di quell’anno 2013, indicando il cammino delle sei Domeniche da percorrere per giungere sino a Pasqua: ad una Pasqua, finalmente di Resurrezione!

Sergio Russo e Costanza Settesoldi

§§§

