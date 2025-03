Il Concilio Vaticano II Spiegato ai Miei Figli. Luca Del Pozzo, Edizioni Cantagalli.

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione l’annuncio dell’uscita di un nuovo libro per i tipi di Cantagalli: “Il Concilio Vaticano II spiegato ai miei figli”, di Luca Del Pozzo. La Prefazione è del card. Robert Sarah, e qui sotto ne riportiamo qualche brano. Buona lettura e condivisione.

Card. Robert Sarah

Pochi eventi nella bimillenaria storia della Chiesa sono stati e sono tuttora oggetto di polemiche ed equivoci come il Concilio Vaticano II, di cui nel 2025 ricorrerà il sessantesimo anniversario della conclusione (8 dicembre 1965).

Ma quanti sanno cosa il Vaticano II ha effettivamente detto e soprattutto cosa ha realmente significato per la vita della Chiesa?

A queste domande intende rispondere il volume Il Concilio Vaticano II spiegato ai miei figli.

Scopo del libro è spiegare appunto ad un pubblico di non esperti e con uno stile divulgativo, cosa è stato il Vaticano II illustrando il contesto storico in cui nacque, il contenuto dei suoi principali documenti e cosa è accaduto nei decenni successivi fino ai giorni nostri. Con una tesi di fondo: che contrariamente a quanto sostengono i suoi detrattori, non soltanto il “vero” Vaticano II non è la causa dei tanti mali sorti in seno al cattolicesimo, ma che anzi esso e non altro è la risposta alla spaventosa crisi di fede in atto nella Chiesa….

La prima che l’autore espone, a partire da un confronto serrato con i testi del Concilio, gli interventi dei pontefici e, non ultimo, un pronunciamento della Congregazione per la Dottrina della Fede spesso sottaciuto, ma in realtà decisivo, riguarda il fatto che il Vaticano II non è stato un Concilio di rottura bensì – come già Benedetto XVI aveva sottolineato nel celebre discorso del 22 dicembre 2005 – di rinnovamento nella continuità. Papa Benedetto afferma che «possiamo oggi con gratitudine volgere il nostro sguardo al Concilio Vaticano II: se lo leggiamo e recepiamo guidati da una giusta ermeneutica, esso può essere e diventare sempre di più una grande forza per il sempre necessario rinnovamento della Chiesa». Così Papa Benedetto XVI appoggia la sua ermeneutica di continuità, citando le parole ben note di Papa Giovanni XXIII, «in cui questa ermeneutica viene espressa inequivocabilmente quando dice [Giovanni XXIII] che il Concilio “vuole trasmettere pura ed integra la dottrina, senza attenuazioni o travisamenti”, e continua: “Il nostro dovere non è soltanto di custodire questo tesoro, come se ci preoccupassimo unicamente dell’antichità, ma di dedicarci con alacre volontà e senza timore a quell’opera, che la nostra età esige […] È necessario che questa dottrina certa ed immutabile, che deve essere fedelmente rispettata, sia approfondita e presentata in modo che corrisponda alle esigenze del nostro tempo. Una cosa è infatti il deposito della fede, cioè le verità contenute nella nostra veneranda dottrina, e altra cosa è il modo col quale esse sono enunciate, conservando ad esse tuttavia lo stesso senso e la stessa portata” (S. Oec. Conc. Vat. II Constitutiones Decreta Declarationes, 1974, pp. 863-865)»1 .

La seconda è che critica la tesi per la quale tutti i mali e gli errori del la Chiesa (che pure non sono mancati come ad esempio nella riforma liturgica), ivi compresa l’attuale crisi del cattolicesimo, sono imputabili al Concilio.

La terza sottolinea la grande attualità del Vaticano II che rappresenta un efficace antidoto alla crisi della Chiesa e più in generale della fede.

Una reale e autentica attuazione del Concilio, piuttosto che programmi di riforma ecclesiale o percorsi sinodali dall’esito incerto, è il vero rinnovamento che la Chiesa da sempre persegue cioè la conversione e il ritorno a Cristo, ovvero la chiamata alla santità, dalla quale prende forza un nuovo slancio missionario “centrato” sull’uomo.

Cantagalli 2025 | pp. 720| euro 28,00

In libreria dal 21 marzo 2025

Edizioni Cantagalli | Ufficio Stampa

Autore

Luca Del Pozzo (Fermo, 1967), sposato, due figli, vive e lavora a Roma. Laurea in Filosofia, Baccalaureato in S. Teologia, si occupa da oltre venti anni di Comunicazione d’impresa lavorando in primarie aziende nazionali e internazionali. Giornalista pubblicista, collabora con diverse testate e blog. Nel 2019 ha pubblicato Filosofia cristiana e politica in Augusto Del Noce (I Libri del Borghese).

